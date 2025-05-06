ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (EURJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT KILLZONES 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（EURJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (EURJPY) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (EURJPY) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT (KILLZONES) - 作者：Michael J. Huddleston





在快节奏的外汇交易世界中，时机就是一切。虽然外汇市场每天 24 小时运作，但并非所有时间都能提供相同的交易机会。这就是 ICT 杀区时间发挥作用的地方。外汇杀跌区是高概率交易设置形成的时间。

对于知道如何利用这些时间段的交易者来说，这些战略时间段可以开启一个充满可能性的世界。在这篇博文中，我们将探讨 “ICT 杀跌区域 ”时间的概念，以及它们如何带来高概率交易设置和潜在利润。





ICT 亚洲（杀戮区）

亚洲杀戮区是外汇市场的第一个战略时段。它与交易澳元、新西兰元和日元货币对的交易者尤其相关，因为这些市场在此期间最为活跃。

亚洲杀跌区的特殊之处在于其波动性，这主要是受此时段发布的经济新闻所驱动。密切关注这些新闻及其对市场影响的交易者可以充分利用这段时间。

ICT 的亚洲杀跌时段为格林尼治标准时间 1:00 至 3:00。





ICT 伦敦杀价区

ICT 伦敦杀价区是伦敦交易时段的中心舞台，与其他时段相比，这里的订单执行量最高。对于欧元和英镑货币对交易者来说，这是一个有利时机。值得注意的是，伦敦开市往往为交易者提供了进入头寸的机会，其潜在收益介于 25 点至 50 点之间。

伦敦杀跌区的一个显著特点是，它倾向于在看涨市场中创造当日低点，在看跌市场中创造当日高点。

ICT 的伦敦杀跌区出现在格林尼治标准时间 7:00 至 10:00（夏季）或 8:00 至 11:00（冬季）之间。





纽约（杀跌区）

对于交易主要货币对和美元指数的交易者来说，纽约杀跌区是一个必须关注的时间框架。

与其他杀跌区类似，这一时期通常会设置最佳交易入场模式，为头皮交易提供 20 至 30 点的潜在收益。这一时段对主要货币对有利，并得益于与伦敦时段的重叠，使其成为交易者的黄金机会。

ICT 的伦敦杀跌区在格林尼治标准时间 12:00 至 15:00 之间（夏季）或格林尼治标准时间 13:00 至 16:00 之间（冬季）。





该专家还使用一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发人员创建并优化的独一无二的独家指标。



