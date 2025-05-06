ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT KILLZONES et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (EURJPY) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (EURJPY) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (EURJPY), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT (KILLZONES) - par Michael J. Huddleston





Dans le monde rapide du trading sur le marché des changes, le timing est primordial. Bien que le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, toutes les heures n'offrent pas les mêmes opportunités de trading. C'est là que les ICT Kill Zones Times entrent en jeu. Les zones mortelles du Forex sont les moments où se forment des configurations de trading à haute probabilité.

Ces cadres temporels stratégiques peuvent ouvrir un monde de possibilités pour les traders qui savent comment les exploiter. Dans cet article de blog, nous allons explorer le concept des « ICT Kill Zones » et la manière dont elles peuvent conduire à des configurations de trading à haute probabilité et à des profits potentiels.





L'ICT ASIAN (KILLZONE)

L'Asian Kill Zone est la première des périodes stratégiques sur le marché des changes. Elle est particulièrement importante pour les traders qui traitent les paires dollar australien, dollar néo-zélandais et yen japonais, car ces marchés sont les plus actifs pendant cette période.

La particularité de l'Asian Kill Zone est sa volatilité, due à la publication de nouvelles économiques au cours de cette session. Les traders qui surveillent ces communiqués et leur impact sur le marché peuvent tirer le meilleur parti de cette période.

La Kill Zone asiatique de l'ICT a lieu entre 1:00 et 3:00 GMT.





L'ICT LONDRES (KILLZONE)

La Kill Zone de l'ICT Londres occupe le devant de la scène pendant la séance de négociation à Londres, où le volume d'exécution des ordres est le plus élevé par rapport aux autres séances. C'est un moment opportun pour ceux qui négocient les paires EUR et GBP. En particulier, l'Open de Londres offre souvent aux traders des opportunités d'entrer en position avec un potentiel de gains allant de 25 à 50 pips.

Une caractéristique distinctive de la London Kill Zone est sa tendance à créer le plus bas de la journée dans les marchés haussiers et le plus haut de la journée dans les marchés baissiers.

La London Kill Zone des TIC se produit entre 7h00 et 10h00 GMT (été) ou entre 8h00 et 11h00 GMT (hiver).





LA ZONE TUEUSE DE NEW YORK (KILLZONE)

Pour les traders qui traitent les paires majeures couplées à l'indice du dollar, la zone mortelle de New York est un cadre temporel essentiel à surveiller.

Tout comme les autres Kill Zones, cette période met souvent en place des schémas d'entrée optimaux, offrant des gains potentiels de 20 à 30 pips pour les trades scalp. Cette période est favorable aux paires majeures et bénéficie du chevauchement avec la session de Londres, ce qui en fait une opportunité en or pour les traders.

La London Kill Zone des TIC se produit entre 12:00 et 15:00 GMT (été) ou 13:00 et 16:00 GMT (hiver).





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



