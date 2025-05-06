EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (EURJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT KILLZONES 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (EURJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (EURJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (EURJPY) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス、

[#08] 最大ポジション数 (1または2)、

[#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、

[#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





このエキスパートの主な戦略は - ICT (KILLZONES) - by Michael J. Huddleston





ペースの速いFX取引の世界では、タイミングがすべてです。外為市場は1日24時間動いていますが、すべての時間に同じ取引チャンスがあるわけではありません。そこで、ICTキル・ゾーン・タイムズが登場する。FXキルゾーンとは、高確率の取引設定が形成される時間帯のことです。

これらの戦略的時間枠は、その活用法を知っているトレーダーにとって、可能性の世界を開くことができます。このブログ記事では、ICTキルゾーンのコンセプトと、それがどのように高確率のトレードセットアップと潜在的利益につながるかを探ります。





THE ICT ASIAN (KILLZONE)

アジアのキルゾーンは、外国為替市場における戦略的期間の最初のものです。オーストラリアドル、ニュージーランドドル、日本円のペアを取引するトレーダーにとって、この時間帯は特に重要です。

アジア・キル・ゾーンが特別なのは、このセッション中に発表される経済ニュースによるボラティリティの高さです。これらのニュース発表と市場への影響に注視するトレーダーは、この時間帯を最大限に活用することができます。

ICTのアジア・キルゾーンはGMT1:00から3:00の間に発生する。





THE ICT LONDON (KILLZONE)

ICTロンドン・キル・ゾーンはロンドン取引セッションの中心的存在で、他のセッションに比べ最も多くの注文が執行されます。EURとGBPのペアを取引する人には絶好のタイミングです。特に、ロンドン・オープンでは、トレーダーが25～50pipsの利益を得る可能性のあるポジションをエントリーする機会がしばしば訪れます。

ロンドン・キル・ゾーンの特徴として、強気相場ではその日の安値を、弱気相場ではその日の高値を形成する傾向があります。

ICTのロンドン・キル・ゾーンはGMT7:00～10:00（夏季）または8:00～11:00（冬季）に発生します。





THE ICT NEW YORK (KILLZONE)

ドルインデックスと連動する主要ペアを扱うトレーダーにとって、ニューヨーク・キルゾーンは注視すべき不可欠な時間枠です。

他のキルゾーンと同様、この時間帯は最適なトレードエントリーパターンを設定することが多く、スキャルピングトレードで20～30pipsの利益を得る可能性があります。この時間帯は主要ペアに有利で、ロンドン・セッションと重なるため、トレーダーにとって絶好のチャンスとなります。

ICTのロンドンキルゾーンは、GMT12:00～15:00（夏季）またはGMT13:00～16:00（冬季）に発生します。





この専門家はまた、基本としてインジケータのバスケットを使用し、主なものは、開発者によって作成され、最適化されたユニークで排他的なインジケータです。



