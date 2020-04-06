Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
- Experts
- Amer Juabra
- Versão: 1.5
- Atualizado: 11 setembro 2025
- Ativações: 10
🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Um Sistema de Negociação Automatizada Focado no Mercado Forex
Olá traders,
O Quantum PulseMatrix Forex AI PRO faz parte do ecossistema de negociação Quantum — desenvolvido com um objetivo claro:
negociação automatizada de Forex estruturada, disciplinada e baseada em regras.
O PulseMatrix foi projetado para traders que valorizam a precisão em vez da frequência, a lógica em vez da emoção e a execução controlada em vez do risco agressivo.
🎯 Foco no Mercado
Mercado principal: Forex
Pares mais testados: EURUSD, GBPUSD
Estilo de negociação: Intraday e scalping de curto prazo
Timeframes recomendados: M5 – M10
Este EA foi desenvolvido para operar em condições de mercado ativas, onde estrutura e volatilidade se alinham.
🧠 Como o PulseMatrix Funciona
O Quantum PulseMatrix não negocia aleatoriamente e não segue o mercado.
Cada posição é aberta somente após:
Confirmação da direção da tendência
Validação das condições de momentum
Níveis de volatilidade aceitáveis
O sistema evita operações desnecessárias e se concentra apenas em configurações claras e qualificadas pelas regras.
🛡 Filosofia de Risco
O PulseMatrix segue um modelo de risco controlado:
Sem martingale
Sem grid
Sem operações de recuperação
Cada operação é independente e gerenciada com lógica adaptativa de Stop Loss e Take Profit com base no comportamento atual do mercado.
As configurações de risco podem ser ajustadas para se adequarem a diferentes tamanhos de conta e preferências de risco.
⚙️ Operação Prática e Simples
Totalmente automatizado após a configuração
Nenhuma configuração complexa necessária
Parâmetros padrão fornecidos como base
Uso recomendado:
Anexe a um par de moedas Forex por gráfico
Use um VPS para execução consistente
Corretoras com spreads baixos são preferíveis
📋 Requisitos Mínimos
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: US$ 200 (valor superior recomendado)
Alavancagem: 1:200 ou superior
Tipo de conta: Hedging
VPS: Recomendado
⚠️ Informações Importantes
Este EA foi projetado apenas para negociação Forex de curto prazo.
Não se destina a investimentos de longo prazo ou negociação de posição.
Negociar envolve riscos.
Sempre teste em uma conta demo antes de operar em uma conta real.
🔄 Atualizações e Suporte
O Quantum PulseMatrix continuará recebendo atualizações e melhorias com base nas condições de mercado e no feedback dos usuários.
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Uma abordagem disciplinada para negociação automatizada de Forex —
focada, controlada e desenvolvida para traders que respeitam o risco.