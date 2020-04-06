Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Um Sistema de Negociação Automatizada Focado no Mercado Forex

Olá traders,
O Quantum PulseMatrix Forex AI PRO faz parte do ecossistema de negociação Quantum — desenvolvido com um objetivo claro:
negociação automatizada de Forex estruturada, disciplinada e baseada em regras.

O PulseMatrix foi projetado para traders que valorizam a precisão em vez da frequência, a lógica em vez da emoção e a execução controlada em vez do risco agressivo.

🎯 Foco no Mercado

Mercado principal: Forex

Pares mais testados: EURUSD, GBPUSD

Estilo de negociação: Intraday e scalping de curto prazo

Timeframes recomendados: M5 – M10

Este EA foi desenvolvido para operar em condições de mercado ativas, onde estrutura e volatilidade se alinham.

🧠 Como o PulseMatrix Funciona

O Quantum PulseMatrix não negocia aleatoriamente e não segue o mercado.

Cada posição é aberta somente após:

Confirmação da direção da tendência

Validação das condições de momentum

Níveis de volatilidade aceitáveis

O sistema evita operações desnecessárias e se concentra apenas em configurações claras e qualificadas pelas regras.

🛡 Filosofia de Risco

O PulseMatrix segue um modelo de risco controlado:

Sem martingale

Sem grid

Sem operações de recuperação

Cada operação é independente e gerenciada com lógica adaptativa de Stop Loss e Take Profit com base no comportamento atual do mercado.

As configurações de risco podem ser ajustadas para se adequarem a diferentes tamanhos de conta e preferências de risco.

⚙️ Operação Prática e Simples

Totalmente automatizado após a configuração

Nenhuma configuração complexa necessária

Parâmetros padrão fornecidos como base

Uso recomendado:

Anexe a um par de moedas Forex por gráfico

Use um VPS para execução consistente

Corretoras com spreads baixos são preferíveis

📋 Requisitos Mínimos

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo: US$ 200 (valor superior recomendado)

Alavancagem: 1:200 ou superior

Tipo de conta: Hedging

VPS: Recomendado

⚠️ Informações Importantes

Este EA foi projetado apenas para negociação Forex de curto prazo.

Não se destina a investimentos de longo prazo ou negociação de posição.

Negociar envolve riscos.

Sempre teste em uma conta demo antes de operar em uma conta real.

🔄 Atualizações e Suporte

O Quantum PulseMatrix continuará recebendo atualizações e melhorias com base nas condições de mercado e no feedback dos usuários.

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Uma abordagem disciplinada para negociação automatizada de Forex —
focada, controlada e desenvolvida para traders que respeitam o risco.
