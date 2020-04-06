🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Olá traders,

O Quantum PulseMatrix Forex AI PRO faz parte do ecossistema de negociação Quantum — desenvolvido com um objetivo claro:

negociação automatizada de Forex estruturada, disciplinada e baseada em regras.





O PulseMatrix foi projetado para traders que valorizam a precisão em vez da frequência, a lógica em vez da emoção e a execução controlada em vez do risco agressivo.





🎯 Foco no Mercado





Mercado principal: Forex





Pares mais testados: EURUSD, GBPUSD





Estilo de negociação: Intraday e scalping de curto prazo





Timeframes recomendados: M5 – M10





Este EA foi desenvolvido para operar em condições de mercado ativas, onde estrutura e volatilidade se alinham.





🧠 Como o PulseMatrix Funciona





O Quantum PulseMatrix não negocia aleatoriamente e não segue o mercado.





Cada posição é aberta somente após:





Confirmação da direção da tendência





Validação das condições de momentum





Níveis de volatilidade aceitáveis





O sistema evita operações desnecessárias e se concentra apenas em configurações claras e qualificadas pelas regras.





🛡 Filosofia de Risco





O PulseMatrix segue um modelo de risco controlado:





Sem martingale





Sem grid





Sem operações de recuperação





Cada operação é independente e gerenciada com lógica adaptativa de Stop Loss e Take Profit com base no comportamento atual do mercado.





As configurações de risco podem ser ajustadas para se adequarem a diferentes tamanhos de conta e preferências de risco.





⚙️ Operação Prática e Simples





Totalmente automatizado após a configuração





Nenhuma configuração complexa necessária





Parâmetros padrão fornecidos como base





Uso recomendado:





Anexe a um par de moedas Forex por gráfico





Use um VPS para execução consistente





Corretoras com spreads baixos são preferíveis





📋 Requisitos Mínimos





Plataforma: MetaTrader 5





Depósito mínimo: US$ 200 (valor superior recomendado)





Alavancagem: 1:200 ou superior





Tipo de conta: Hedging





VPS: Recomendado





⚠️ Informações Importantes





Este EA foi projetado apenas para negociação Forex de curto prazo.





Não se destina a investimentos de longo prazo ou negociação de posição.





Negociar envolve riscos.





Sempre teste em uma conta demo antes de operar em uma conta real.





🔄 Atualizações e Suporte





O Quantum PulseMatrix continuará recebendo atualizações e melhorias com base nas condições de mercado e no feedback dos usuários.





Uma abordagem disciplinada para negociação automatizada de Forex —

focada, controlada e desenvolvida para traders que respeitam o risco.