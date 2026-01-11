Slayer Binary

Slayer Binary é um indicador de seta de uma vela com opções binárias. Esse indicador não é para quem busca o santo graal, pois é uma abordagem irrealista para o trading em geral. O indicador apresenta uma taxa de acerto constante e, se usado com gestão de dinheiro e uma meta diária, será ainda mais confiável. O indicador vem com muitos recursos listados abaixo:

RECURSOS
SEM REPINTURA: O indicador não repinta suas setas em tempo real;Uma vez que uma seta é dada, ela permanece lá mesmo que o preço se mova na direção oposta.
PAINEL DE ESTATÍSTICAS: um painel que mostra estatísticas de desempenho dos indicadores, como taxa geral de ganho % e sinais de perda-vitória máxima em sequência, e mais
LÓGICA COMPROVADA BASEADA EM DIVERGÊNCIA: O indicador utiliza uma estratégia de divergência para determinar setas de compra/venda.
MAIS DE 6 FILTROS EXTRAS: O indicador tem muitos e muitos filtros extras para aumentar a taxa de vitória e oferecer combos ilimitados para testar.
COMO TROCAR?
Basta abrir uma call/comprar quando uma seta para cima aparecer e fechar a negociação na próxima vela desse período em uso atualmente... O contrário é o contrário para sinais de venda/put.
ter uma meta diária, por exemplo, 3 vencedores e depois parar de negociar; ter uma meta diária fará do indicador uma ferramenta muito poderosa.
SUPORTE?
O indicador será atualizado de acordo com os pedidos dos clientes, acredito na opinião dos clientes e sempre vai melhorar conforme necessário.

Mais do autor
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
SURE REVERSAL é um histograma do tipo indicador de supercompra/supervenda que fornece pontos-chave de reversão que indicam um movimento de mercado em alta ou baixa . Este indicador é uma fusão entre a média móvel e o indicador RSI, este indicador não é repintador e não é retardado. Parâmetros: Período Ma Método Ma Preço Ma Período Certo (Rsi) Preço Certo (Rsi) ==============
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indicadores
TMA Stochastic é um indicador baseado no oscilador estocástico e no indicador de bandas tma, este indicador é baseado em uma estratégia de reversão. Período recomendado: 15 e acima Configurações recomendadas: valores mais baixos para scalping, valores mais altos para swing trading ================================================= ===================== Parâmetros: história do tma: quantas barras voltam para mostrar as bandas do tma no estocástico Período K (Estocástico) Período D (Estocás
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
baseado no indicador ziguezague, o indicador de canal ziguezague alto e baixo é uma ferramenta para alertar o trader sobre uma mudança de tendência, é de grande utilidade como dará um alerta antecipado sobre uma mudança na tendência atual, o indicador tem a opção de vários períodos de tempo para negociar períodos de tempo mais altos ou mais baixos. canal no período atual, este indicador é um acréscimo ao seu sistema/estratégia e pode ser usado como independente para negociação, mas recomendamos
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indicadores
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Super Entry é um indicador completo do tipo seta no qual fornece sinais longos e curtos sozinhos nos níveis tp e sl que são baseados no valor ATR e podem ser alterados e ajustados, este indicador fornece um painel de backtesting que mostra winrate e outras estatísticas para dar uma visão clara sobre quanta precisão esperar. este indicador não repinta ou pinta de volta e o sinal aparece na barra aberta sem demora. Parâmetros: configurações: valores tp e sl do indicador e histórico e período d
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indicadores
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Experts
Ambitious Dragon EA é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar Eurusd 1M Timeframe. A lógica por trás disso é baseada na abertura de ordens usando uma estratégia mista, isso significa que o EA usa uma lógica de hedge juntamente com a taxa calculada de ganhos e perdas e, portanto, o EA decidirá abrir as negociações ou ignorá-las, uma vez que o EA é uma estratégia mista. ea, ele pode ter um DD enorme se o arquivo de conjunto agressivo for usado e terá um DD melhor se o conjunto de
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Apenas 10 exemplares com preço atual depois disso o preço será de 90$ Baseado no envelope e tma com setas, o indicador Bands Sniper é um indicador multifuncional, pois mostra suporte e resistência dinâmicos e também fornece sinais de entrada como setas de compra e venda. As configurações padrão são baseadas no período de 1 hora, entre em contato após a compra para obter o guia completo. Regras de entrada: COMPRAR: 1.Candle fecha abaixo de ambas as bandas          2.Vela fecha dentro das 2
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
SuperOsma Arrow é um indicador de supertendência baseado em Osma que fornece sinais de compra e venda, o indicador não é repintado e vem com um painel que mostra estatísticas de sinais. Prazo recomendado: 15 e acima Compra: A seta de compra aparece na barra aberta, defina tp e sl conforme desenhado no gráfico Venda: A seta de venda aparece na barra aberta, defina tp e sl conforme desenhado no gráfico ==============================     O Painel mostra informações de sinais históricos:     1
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
um indicador para negociação binária baseado no cruzamento 3ma com macd, fornece sinais de compra e venda na barra aberta e não repinta ou retrocede o indicador não está focado na alta taxa de ganhos, pois é feito para negociação de martingale, o indicador se concentra na menor contagem de sinais de perda consecutiva. Estratégia : O depósito mínimo é 1.000 unidades, iniciamos a negociação com 1 unidade (o tamanho da negociação é 1 unidade para cada 1.000 capitais) dobramos o tamanho da negociaçã
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Com base na estratégia cruzada de 3 médias móveis, a seta estatística fornece sinais de compra e venda com tp e sl em pontos desenhados no gráfico, vem com painel de teste anterior que mostra a taxa de vitória e quantas negociações foram fechadas, quantas ganharam, quantas foram perdido, lucros finais obtidos, o indicador imprime seta ao lado tp e sl em BAR OPEN e dá pré-alerta. Os parâmetros são mostrados na captura de tela de configurações e são explicados.
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Arrow é um indicador de seta para mt4 baseado na estratégia de indicadores rsi e demarcadores. a estratégia é adequada para mercados de tendências, mas também funciona em mercados variados, especialmente se for usada para scalping Prazo recomendado: qualquer Complementos recomendados: 200 SMA O indicador Supreme Arrow não é repintado ou pintado de volta e o sinal não é atrasado
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
baseado no indicador TV atr channel, o indicador Supreme Channel é uma banda dinâmica de suporte e resistência que dá ao trader uma dica sobre uma possível reversão na tendência atual. Prazo recomendado: 15 milhões e acima Configurações recomendadas: Padrão, mas o trader pode optar por alterar conforme necessário. Parâmetros: 1. Comprimento do canal 2. Largura de banda (a distância entre as duas linhas do canal) 3. Multiplicador (multiplicador de valor ATR) 4. mostrar canal (Verdadeiro/F
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Diamond é um indicador de vários períodos de tempo baseado na estratégia de negociação de reversão e tendência, o indicador não repinta ou repinta e os sinais não são atrasados, o indicador fornece sinais de compra e venda com alerta. o indicador tem 2 modos de sinal que podem ser escolhidos na entrada (use a melhor entrada como diamantes). Se estiver definido como verdadeiro, o indicador filtrará os sinais do modo normal e fornecerá o melhor possível como sinal de diamante; no modo dia
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme EmaCross é um indicador baseado em dois cruzamentos de médias móveis exponenciais, gera setas de compra e venda com base no cruzamento ema e dá alerta sobre o aparecimento do sinal, o indicador não repinta ou pinta de volta e as setas não atrasam, o indicador tem um rápido Painel de mudança de período ema onde o trader pode alterar os valores de ema sem ir às configurações do indicador, o painel é móvel. ================================================= ==== Parâmetros: períodos rápi
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme TrendHisto é um indicador de tendência que fornece sinais de tendência para baixo e para cima, o indicador atua como um histograma, o indicador não repinta/retrocede/atrasa. Estratégia Compra de negociação: o histograma cruza acima de 0,65, abrimos a negociação de compra, pois para saída você pode sair quando o histograma atingir o nível 0,70 ou sair bem. Venda de negociação: o histograma cruza abaixo de -0,65, abrimos a negociação de compra, pois para saída você pode sair quando o h
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper é um indicador mt4 que fornece sinais de compra e venda para negociação de opções binárias. Este indicador tem uma abordagem diferente, para a negociação de opções binárias, este indicador não repinta ou atrasa o sinal. REGRAS DE ENTRADA: 1. CALL (BUY), quando uma vela vermelha fecha com a cor da barra de atirador binária em verde depois de ficar vermelha. 2. PUT (SELL), Quando uma vela verde fecha com a cor da barra de atirador binária em vermelho depois de ser verde (primeira mu
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indicadores
StalkeR Arrow é um indicador de seta que dá sinal de compra e venda na barra aberta/intra-barra, este indicador é baseado em padrões de ação de preço e fractais este indicador fornece tp e sl para cada sinal de compra e venda, o tp e sl estão na forma de linhas acima e abaixo de cada sinal, eles se estendem até que um novo sinal seja formado este indicador possui painel/painel de backtesting que fornece estatísticas de vitórias/perdas de sinais históricos, este indicador não repinta ou pinta
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Star é um indicador do tipo seta mt4 projetado para negociar gráficos renko, este indicador possui um painel de backtesting que informa ao trader informações úteis, como taxa de vitória e pontos ganhos, também fornece tp e sl na multiplicação atr x, este indicador fornece seu sinal na barra aberta ou intrabarra e possui uma marca amarela que marcará o preço exato onde o sinal foi dado, a forma de utilizar este indicador é abrindo uma compra ou venda de acordo com a seta dada pelo indicado
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Masterx é um indicador do tipo seta mt4 projetado para negociação com gráficos renko, este indicador possui um painel de backtesting que fornece ao trader informações úteis como taxa de vitória e pontos ganhos, também fornece tp e sl na multiplicação atr x, este O O indicador fornece seu sinal em uma barra aberta ou intrabarra, e possui um marcador branco que marcará o preço exato onde o sinal foi dado. A forma de utilizar este indicador é abrindo uma compra ou venda de acordo com a seta
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
A seta Spider renko é um indicador de seta baseado em renko que dá sinal na barra aberta/intra-barra e usa 2 estratégias para traçar o sinal. Este indicador pode ser usado para scalping de uma barra TP ou para swing trade se usado com períodos mais altos em suas configurações. Este indicador nunca repinta ou pinta de volta. ================================================= ======= Parâmetros: Período de entrada: período do sinal principal Período de filtro: período de filtro de sinal Alertas ==
