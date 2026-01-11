Slayer Binary é um indicador de seta de uma vela com opções binárias. Esse indicador não é para quem busca o santo graal, pois é uma abordagem irrealista para o trading em geral. O indicador apresenta uma taxa de acerto constante e, se usado com gestão de dinheiro e uma meta diária, será ainda mais confiável. O indicador vem com muitos recursos listados abaixo:





RECURSOS

SEM REPINTURA: O indicador não repinta suas setas em tempo real;Uma vez que uma seta é dada, ela permanece lá mesmo que o preço se mova na direção oposta.

PAINEL DE ESTATÍSTICAS: um painel que mostra estatísticas de desempenho dos indicadores, como taxa geral de ganho % e sinais de perda-vitória máxima em sequência, e mais

LÓGICA COMPROVADA BASEADA EM DIVERGÊNCIA: O indicador utiliza uma estratégia de divergência para determinar setas de compra/venda.

MAIS DE 6 FILTROS EXTRAS: O indicador tem muitos e muitos filtros extras para aumentar a taxa de vitória e oferecer combos ilimitados para testar.

COMO TROCAR?

Basta abrir uma call/comprar quando uma seta para cima aparecer e fechar a negociação na próxima vela desse período em uso atualmente... O contrário é o contrário para sinais de venda/put.

ter uma meta diária, por exemplo, 3 vencedores e depois parar de negociar; ter uma meta diária fará do indicador uma ferramenta muito poderosa.

SUPORTE?

O indicador será atualizado de acordo com os pedidos dos clientes, acredito na opinião dos clientes e sempre vai melhorar conforme necessário.



