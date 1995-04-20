Dynamic Trading Oscillator mw

"Dynamic Trading Oscillator" - um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4!





- Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo.

- O Dynamic Trading Oscillator possui zonas adaptáveis ​​de sobrevenda/sobrecompra.

- O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra.

- Valores de sobrevenda: abaixo da linha azul, valores de sobrecompra: acima da linha vermelha.

- Este indicador também é ótimo para combinar com padrões de Price Action.

- É muito mais preciso do que osciladores padrão. Períodos gráficos adequados: M30, H1, H4, D1, W1.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.