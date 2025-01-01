- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetTicket
A função retorna o ticket da posição com base no índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para que possa ser trabalhada no futuro usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
|
ulong PositionGetTicket(
Parâmetros
index
[Em] Índice da posição na lista de posições abertas, começando com 0.
valor de retorno
Bilhete da posição. No caso de uma execução sem êxito retorna 0.
Observação
Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".
Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.
Para garantir a recepção de novos dados sobre as posições, é recomendável chamar a função PositionSelect() imediatamente antes de se dirigir a elas.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades das posições