Referência MQL5 

PositionGetTicket

A função retorna o ticket da posição com base no índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para que possa ser trabalhada no futuro usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // número na lista de posições
   );

Parâmetros

index

[Em] Índice da posição na lista de posições abertas, começando com 0.

valor de retorno

Bilhete da posição. No caso de uma execução sem êxito retorna 0.

Observação

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Para garantir a recepção de novos dados sobre as posições, é recomendável chamar a função PositionSelect() imediatamente antes de se dirigir a elas.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- no loop por todas as posições na conta
   int total=PositionsTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- obtemos o ticket da próxima posição, selecionando automaticamente a posição para acessar suas propriedades
      ulong ticket=PositionGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- obtemos o tipo da posição e imprimimos a descrição da posição selecionada no log
      string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");
      PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u"itypeticket);
     }
   /*
   Resultado:
   [0Selected position Sell #2810802718
   [1Selected position Buy #2810802919
   */
  }

Veja também

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades das posições