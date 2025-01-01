PositionGetTicket

A função retorna o ticket da posição com base no índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para que possa ser trabalhada no futuro usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

ulong PositionGetTicket(

int index

);

Parâmetros

index

[Em] Índice da posição na lista de posições abertas, começando com 0.

valor de retorno

Bilhete da posição. No caso de uma execução sem êxito retorna 0.

Observação

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Para garantir a recepção de novos dados sobre as posições, é recomendável chamar a função PositionSelect() imediatamente antes de se dirigir a elas.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- no loop por todas as posições na conta

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtemos o ticket da próxima posição, selecionando automaticamente a posição para acessar suas propriedades

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- obtemos o tipo da posição e imprimimos a descrição da posição selecionada no log

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

Resultado:

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}

Veja também

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades das posições