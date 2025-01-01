- OrderCalcMargin
PositionSelectByTicket
Seleciona uma posição aberta para trabalhar no futuro com ela segundo o ticket indicado. Retorna true se a função for bem-sucedida. Retorna false se a função falhar. Para mais informações sobre o erro, chame a função GetLastError().
|
bool PositionSelectByTicket(
Parâmetros
ticket
[in] Bilhete da posição.
valor de retorno
Valor do tipo bool.
Observação
A função PositionSelectByTicket() copia os dados da posição para o ambiente do software, e chamadas subsequentes de PositionGetDouble(), PositionGetInteger() e PositionGetString() retornam esses dados copiados anteriormente. Isso significa que a posição em si pode já não existir (ou ter alterado o volume, a direção, etc.), mas ainda assim os dados dessa posição podem ser obtidos. Para garantir que os dados das posições estejam atualizados, é recomendável chamar a função PositionSelectByTicket() logo antes de acessá-los.
Exemplo:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
Veja também
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Propriedades das posições