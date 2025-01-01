#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos e inicializamos as estruturas de solicitação e resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};



//--- preenchemos os parâmetros da solicitação de negociação para abrir uma posição longa

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol = symbol; // símbolo

request.volume = 0.1; // volume de 0.1 lote

request.type = ORDER_TYPE_BUY; // tipo de ordem

request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // preço para abertura

request.deviation = 5; // desvio admissível em relação ao preço

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem



//--- enviamos a solicitação, se o envio falhar, imprimimos o código de erro e encerramos o trabalho

if(!OrderSend(request, result))

{

PrintFormat("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos informações sobre a operação

PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u", result.retcode, result.deal, result.order);



//--- obtemos o ticket da posição a partir do resultado da operação de negociação e selecionamos a posição pelo ticket

//--- o ticket da posição recém-aberta corresponde ao ticket da ordem que gerou a operação

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!PositionSelectByTicket(ticket))

{

PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos no log os dados da posição selecionada pelo ticket

ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

long time = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

double price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double volume= PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);

string symbol= PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

Resultado:

Trade request result: retcode: 10009, deal: 2778100901, order: 2803905975

Current selected position: EURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.10672, 2024.09.02 12:09:51.239

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o tempo em milissegundos |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}