CiTickVolume

CiTickVolume é uma classe projetada para acesso aos volumes de ticks das barras no histórico.

Descrição

A classe CiTickVolume fornece um acesso aos volumes de ticks das barras no histórico.

Declaração

   class CiTickVolume: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTickVolume

Métodos de classe

Métodos de Criação

 

Create

Cria timeseries

BufferResize

Define o tamanho do buffer

Métodos de Acesso aos Dados

 

GetData

Obtém os dados

Métodos de Atualização dos Dados

 

Refresh

Atualiza os dados

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent