DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCSeriesBufferResize 

BufferResize

Define o tamanho do buffer das timeseries ou indicador.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // new size
   )

Parâmetros

size

[in]  Novo tamanho dos buffers.

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - do contrário.

Observação

Todos os buffers das timeseries ou indicadores têm o mesmo tamanho.

 