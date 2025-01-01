Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCSeriesBufferResize NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription BufferResize Define o tamanho do buffer das timeseries ou indicador. virtual bool BufferResize( const int size // new size ) Parâmetros size [in] Novo tamanho dos buffers. Valor de retorno verdadeiro - se bem sucedido, falso - do contrário. Observação Todos os buffers das timeseries ou indicadores têm o mesmo tamanho. BufferSize Refresh