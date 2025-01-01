CiTime
CiTime é uma classe projetada de acesso aos tempos de abertura das barras no histórico.
Descrição
A classe CiTime fornece um acesso aos tempos de abertura das barras no histórico.
Declaração
class CiTime: public CSeries
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Métodos de classe
Métodos de Criação
|
Cria timeseries
Define o tamanho do buffer
Métodos de Acesso aos Dados
|
Obtém os dados
Métodos de Atualização dos Dados
|
Atualiza os dados
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent