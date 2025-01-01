CiTime

CiTime é uma classe projetada de acesso aos tempos de abertura das barras no histórico.

Descrição

A classe CiTime fornece um acesso aos tempos de abertura das barras no histórico.

Declaração

class CiTime: public CSeries

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayObj CSeries CiTime

Métodos de classe

Métodos de Criação Create Cria timeseries BufferResize Define o tamanho do buffer Métodos de Acesso aos Dados GetData Obtém os dados Métodos de Atualização dos Dados Refresh Atualiza os dados