history_orders_get

Obtém ordens do histórico de negociação com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição. Existem 3 variantes de chamada.

Uma chamada indicando o intervalo de tempo. Retorna todas as ordens dentro do intervalo especificado.

history_orders_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Uma chamada indicando o bilhete da ordem. Retorna a ordem com o bilhete especificado.

history_orders_get(

ticket=TICKET

)

Uma chamada indicando o bilhete da posição. Retorna todas as posições com a propriedade ORDER_POSITION_ID, com o bilhete da posição especificado.

history_orders_get(

position=POSITION

)

Parâmetros

date_from

[in] Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado primeiro.

date_to

[in] Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado em segundo lugar.

group="GROUP"

[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as ordens do histórico que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in] Bilhete da ordem deve ser recebido. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da ordem, não será aplicado o filtro.

position=POSITION

[in] Bilhete da posição (é armazenado em ORDER_POSITION_ID), para o qual é necessário obter todas as ordens. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da posição, não será aplicado o filtro.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada receber todas as ordens ativas, a ligação HistoryOrdersTotal e HistoryOrderSelect é um análogo.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as transações de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas mostradas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura máxima da tabela exibida

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos o número de ordens no histórico

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

history_orders=mt5.history_orders_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if history_orders==None:

print("No history orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(history_orders)>0:

print("history_orders_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(history_orders)))

print()



# exibimos todas as ordens históricas segundo o bilhete da posição

position_id=530218319

position_history_orders=mt5.history_orders_get(position=position_id)

if position_history_orders==None:

print("No orders with position #{}".format(position_id))

print("error code =",mt5.last_error())

elif len(position_history_orders)>0:

print("Total history orders on position #{}: {}".format(position_id,len(position_history_orders)))

# exibimos todas as ordens históricas que possuem o bilhete da posição especificado

for position_order in position_history_orders:

print(position_order)

print()

# exibimos essas posições como uma tabela usando pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(position_history_orders),columns=position_history_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

df['time_done'] = pd.to_datetime(df['time_done'], unit='s')

print(df)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_orders_get(2020-01-01 00:00:00, 2020-03-25 17:17:32.058795, group="*GBP*")=14



Total history orders on position #530218319: 2

TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ...

TradeOrder(ticket=535548147, time_setup=1583176242, time_setup_msc=1583176242265, time_done=1583176242, time_done_msc=1583176242265, time_expiration=0, ...



ticket time_setup time_setup_msc time_done time_done_msc type type_filling magic position_id volume_initial price_open price_current symbol comment external_id

0 530218319 2020-02-21 10:48:34 1582282114681 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 2 2 0 530218319 0.01 0.97898 0.97863 USDCHF

1 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 0 0 530218319 0.01 0.95758 0.95758 USDCHF

Veja também

history_deals_total, history_deals_get