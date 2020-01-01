DocumentaçãoSeções
Obtém ordens do histórico de negociação com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição. Existem 3 variantes de chamada.

Uma chamada indicando o intervalo de tempo. Retorna todas as ordens dentro do intervalo especificado.

history_orders_get(
   date_from,           // data a partir da qual são solicitadas as ordens
   date_to,             // data segundo a qual são solicitados os ticks
   group="GROUP"        // filtro para selecionar ordens por símbolos
   )

Uma chamada indicando o bilhete da ordem. Retorna a ordem com o bilhete especificado.

history_orders_get(
   ticket=TICKET        // bilhete da ordem
)

Uma chamada indicando o bilhete da posição. Retorna todas as posições com a propriedade ORDER_POSITION_ID, com o bilhete da posição especificado.

history_orders_get(
   position=POSITION    // bilhete da posição
)

Parâmetros

date_from

[in]  Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado primeiro.

date_to

[in]  Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado em segundo lugar.

group="GROUP"

[in]  Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as ordens do histórico que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in]  Bilhete da ordem deve ser recebido. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da ordem, não será aplicado o filtro.

position=POSITION

[in]  Bilhete da posição (é armazenado em ORDER_POSITION_ID), para o qual é necessário obter todas as ordens. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da posição, não será aplicado o filtro.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada receber todas as ordens ativas, a ligação HistoryOrdersTotal e HistoryOrderSelect é um análogo.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as transações de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# número de colunas mostradas
pd.set_option('display.width', 1500)      # max. largura máxima da tabela exibida
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtemos o número de ordens no histórico
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_get(from_date, to_date, group="*GBP*")
if history_orders==None:
    print("No history orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(history_orders)>0:
    print("history_orders_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(history_orders)))
print()
 
# exibimos todas as ordens históricas segundo o bilhete da posição
position_id=530218319
position_history_orders=mt5.history_orders_get(position=position_id)
if position_history_orders==None:
    print("No orders with position #{}".format(position_id))
    print("error code =",mt5.last_error())
elif len(position_history_orders)>0:
    print("Total history orders on position #{}: {}".format(position_id,len(position_history_orders)))
   # exibimos todas as ordens históricas que possuem o bilhete da posição especificado
    for position_order in position_history_orders:        
        print(position_order)
    print()
    # exibimos essas posições como uma tabela usando pandas.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(position_history_orders),columns=position_history_orders[0]._asdict().keys())
    df.drop(['time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp'], axis=1, inplace=True)
    df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')
    df['time_done'] = pd.to_datetime(df['time_done'], unit='s')
    print(df)
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
history_orders_get(2020-01-01 00:00:00, 2020-03-25 17:17:32.058795, group="*GBP*")=14
 
Total history orders on position #530218319: 2
TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ...
TradeOrder(ticket=535548147, time_setup=1583176242, time_setup_msc=1583176242265, time_done=1583176242, time_done_msc=1583176242265, time_expiration=0, ...
 
      ticket          time_setup  time_setup_msc           time_done  time_done_msc  type  type_filling  magic  position_id  volume_initial  price_open  price_current  symbol comment external_id
0  530218319 2020-02-21 10:48:34   1582282114681 2020-02-21 16:49:37  1582303777582     2             2      0    530218319            0.01     0.97898        0.97863  USDCHF                    
1  535548147 2020-03-02 19:10:42   1583176242265 2020-03-02 19:10:42  1583176242265     1             0      0    530218319            0.01     0.95758        0.95758  USDCHF   

