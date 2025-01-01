DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 market_book_add 

market_book_add

Faz com que o terminal MetaTrader 5 receba eventos sobre mudanças no livro de ofertas para o símbolo especificado.

market_book_add(
   symbol      // nome do instrumento financeiro
)

symbol

[in]  Nome do instrumento financeiro. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

true, em caso de execução bem-sucedida, caso contrário, false.

Observação

A função é análoga de MarketBookAdd.

Veja também

