- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_margin
Retorna o tamanho da margem na moeda da conta para a operação de negociação especificada.
|
order_calc_margin(
Parâmetros
action
[in] Tipo de ordem, sendo que pode assumir os valores da enumeração ORDER_TYPE. Parâmetro sem nome obrigatório.
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro. Parâmetro sem nome obrigatório.
volume
[in] Volume da operação de negociação. Parâmetro sem nome obrigatório.
price
[in] Preço de abertura. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Valor real em caso de execução bem-sucedida, caso contrário, None. Informações de erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
A função permite estimar a margem necessária para o tipo de ordem especificado na conta corrente e no ambiente de mercado atual, excluindo os pedidos pendentes atuais e as posições abertas. É semelhante a OrderCalcMargin.
|
Identificador
|
Descrição
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Ordem de mercado para compra
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Ordem de mercado para venda
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Ordem pendente Buy Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Ordem pendente Sell Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Ordem pendente Buy Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Ordem pendente Sell Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Ao atingir o preço da ordem, uma ordem Buy Limit é colocada segundo o preço Stop Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Ao atingir o preço da ordem, é colocada uma ordem pendente Sell Limit de acordo com o preço StopLimit
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
Ordem de fechamento da posição oposta
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também