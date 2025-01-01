order_calc_margin

Retorna o tamanho da margem na moeda da conta para a operação de negociação especificada.

order_calc_margin(

action,

symbol,

volume,

price

)

Parâmetros

action

[in] Tipo de ordem, sendo que pode assumir os valores da enumeração ORDER_TYPE. Parâmetro sem nome obrigatório.

symbol

[in] Nome do instrumento financeiro. Parâmetro sem nome obrigatório.

volume

[in] Volume da operação de negociação. Parâmetro sem nome obrigatório.

price

[in] Preço de abertura. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Valor real em caso de execução bem-sucedida, caso contrário, None. Informações de erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite estimar a margem necessária para o tipo de ordem especificado na conta corrente e no ambiente de mercado atual, excluindo os pedidos pendentes atuais e as posições abertas. É semelhante a OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

Identificador Descrição ORDER_TYPE_BUY Ordem de mercado para compra ORDER_TYPE_SELL Ordem de mercado para venda ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Ordem pendente Buy Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Ordem pendente Sell Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Ordem pendente Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Ordem pendente Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Ao atingir o preço da ordem, uma ordem Buy Limit é colocada segundo o preço Stop Limit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Ao atingir o preço da ordem, é colocada uma ordem pendente Sell Limit de acordo com o preço StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Ordem de fechamento da posição oposta

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão ao terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos a moeda da conta

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account currency:",account_currency)



# geramos uma lista de símbolos

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Symbols to check margin:", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"not found, skipped")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin failed: , error code =", mt5.last_error())



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account currency: USD



Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

Veja também

order_calc_profit, order_check