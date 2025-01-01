DocumentaçãoSeções
Referência MQL5MetaTrader para Pythonpositions_total 

positions_total

Obtém o número de posições abertas.

positions_total()

Valor retornado

Valor inteiro.

Observação

A função é semelhante a PositionsTotal.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# verificamos a presença de posições abertas
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
    print("Total positions=",positions_total)
else:
    print("Positions not found")
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Veja também

positions_get, orders_total