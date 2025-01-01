- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Retorna o valor do lucro na moeda da conta para a operação de negociação especificada.
order_calc_profit(
Parâmetros
action
[in] Tipo de ordem, sendo que pode assumir um dos dois valores da enumeração ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL. Parâmetro sem nome obrigatório.
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro. Parâmetro sem nome obrigatório.
volume
[in] Volume da operação de negociação. Parâmetro sem nome obrigatório.
price_open
[in] Preço de abertura. Parâmetro sem nome obrigatório.
price_close
[in] Preço de fechamento. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Valor real em caso de execução bem-sucedida, caso contrário, None. Informações de erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
A função permite avaliar o resultado de uma operação de negociação na conta corrente e no ambiente de mercado atual. É semelhante a OrderCalcProfit.
Exemplo:
import MetaTrader5 as mt5
