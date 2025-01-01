import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# tentamos ativar a exibição do símbolo GBPUSD no MarketWatch

selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)

if not selected:

print("Failed to select GBPUSD")

mt5.shutdown()

quit()



# imprimimos o último tick do símbolo GBPUSD

lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")

print(lasttick)

# imprimimos os valores dos campos de tick como uma lista

print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")

symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()

for prop in symbol_info_tick_dict:

print(" {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)

Show symbol_info_tick._asdict():

time=1585070338

bid=1.17264

ask=1.17279

last=0.0

volume=0

time_msc=1585070338728

flags=2

volume_real=0.0