- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_total
Obtém o número de ordens no histórico de negociação no intervalo especificado.
history_orders_total(
Parâmetros
date_from
[in] Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.
date_to
[in] Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Valor inteiro.
Observação
A função é semelhante a HistoryOrdersTotal.
Exemplo:
from datetime import datetime
