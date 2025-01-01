DocumentaçãoSeções
Obtém o número de ordens no histórico de negociação no intervalo especificado.

history_orders_total(
   date_from,    // data a partir da qual são solicitadas as ordens
   date_to       // data segundo a qual são solicitadas as ordens
   )

Parâmetros

date_from

[in]  Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

date_to

[in]  Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Valor inteiro.

Observação

A função é semelhante a HistoryOrdersTotal.

Exemplo:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtemos o número de ordens no histórico
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
else:
    print("Orders not found in history")
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

