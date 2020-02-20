- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Obtém transações do histórico de negociação no intervalo especificado, com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição.
Uma chamada indicando o intervalo de tempo. Retorna todas as transações dentro do intervalo especificado.
|
history_deals_get(
Uma chamada indicando o bilhete da ordem. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de ordem especificado na propriedade DEAL_ORDER.
|
history_deals_get(
Uma chamada indicando o bilhete da posição. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de posição especificado na DEAL_POSITION_ID.
|
history_deals_get(
Parâmetros
date_from
[in] Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado primeiro.
date_to
[in] Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado em segundo lugar.
group="GROUP"
[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as transações que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.
ticket=TICKET
[in] Bilhete da ordem (é armazenado em DEAL_ORDER), para o qual é necessário obter todas as transações. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da ordem, não será aplicado o filtro.
position=POSITION
[in] Bilhete da posição (é armazenado em DEAL_POSITION_ID), para o qual é necessário obter todas as ordens. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da posição, não será aplicado o filtro.
Valor retornado
Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
A função permite de uma chamada receber todas as transações do histórico para o período especificado, a ligação HistoryOrdersTotal e HistoryOrderSelect é um análogo.
O parâmetro group permite filtrar transações por símbolos, é permitido usar '*' no início e no final da linha.
O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as transações de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também