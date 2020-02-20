history_deals_get

Obtém transações do histórico de negociação no intervalo especificado, com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição.

Uma chamada indicando o intervalo de tempo. Retorna todas as transações dentro do intervalo especificado.

history_deals_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Uma chamada indicando o bilhete da ordem. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de ordem especificado na propriedade DEAL_ORDER.

history_deals_get(

ticket=TICKET

)

Uma chamada indicando o bilhete da posição. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de posição especificado na DEAL_POSITION_ID.

history_deals_get(

position=POSITION

)

Parâmetros

date_from

[in] Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado primeiro.

date_to

[in] Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado em segundo lugar.

group="GROUP"

[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as transações que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in] Bilhete da ordem (é armazenado em DEAL_ORDER), para o qual é necessário obter todas as transações. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da ordem, não será aplicado o filtro.

position=POSITION

[in] Bilhete da posição (é armazenado em DEAL_POSITION_ID), para o qual é necessário obter todas as ordens. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da posição, não será aplicado o filtro.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada receber todas as transações do histórico para o período especificado, a ligação HistoryOrdersTotal e HistoryOrderSelect é um análogo.

O parâmetro group permite filtrar transações por símbolos, é permitido usar '*' no início e no final da linha.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as transações de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

from datetime import datetime

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas mostradas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura máxima da tabela exibida

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos o número de transações no histórico

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

# obtemos no intervalo especificado as transações com base em símbolos cujos nomes contenham "*GBP*"

deals=mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if deals==None:

print("No deals with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals)> 0:

print("history_deals_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(deals)))



# obtemos transações cujos símbolos não contêm "EUR" nem "GBP"

deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*")

if deals == None:

print("No deals, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals) > 0:

print("history_deals_get(from_date, to_date, group=\"*,!*EUR*,!*GBP*\") =", len(deals))

# exibimos todas as transações recebidos como estão

for deal in deals:

print(" ",deal)

print()

# exibimos essas transações como uma tabela usando pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(deals),columns=deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)

print("")



# obtemos todas as transações que pertencem à posição #530218319

position_id=530218319

position_deals = mt5.history_deals_get(position=position_id)

if position_deals == None:

print("No deals with position #{}".format(position_id))

print("error code =", mt5.last_error())

elif len(position_deals) > 0:

print("Deals with position id #{}: {}".format(position_id, len(position_deals)))

# exibimos essas transações como uma tabela usando pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(position_deals),columns=position_deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*") = 14



history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*") = 7

TradeDeal(ticket=506966741, order=0, time=1582202125, time_msc=1582202125419, type=2, entry=0, magic=0, position_id=0, reason=0, volume=0.0, pri ...

TradeDeal(ticket=507962919, order=530218319, time=1582303777, time_msc=1582303777582, type=0, entry=0, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=513149059, order=535548147, time=1583176242, time_msc=1583176242265, type=1, entry=1, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943494, order=539349382, time=1583510003, time_msc=1583510003895, type=1, entry=0, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943915, order=539349802, time=1583510025, time_msc=1583510025054, type=0, entry=0, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139682, order=539557870, time=1583520201, time_msc=1583520201227, type=0, entry=1, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139716, order=539557909, time=1583520202, time_msc=1583520202971, type=1, entry=1, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...



ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 506966741 0 2020-02-20 12:35:25 1582202125419 2 0 0 0 0 0.00 0.00000 0.0 0.0 100000.00 0.0

1 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

2 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

3 516943494 539349382 2020-03-06 15:53:23 1583510003895 1 0 0 539349382 0 0.10 0.93475 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

4 516943915 539349802 2020-03-06 15:53:45 1583510025054 0 0 0 539349802 0 0.10 0.66336 0.0 0.0 0.00 0.0 AUDUSD

5 517139682 539557870 2020-03-06 18:43:21 1583520201227 0 1 0 539349382 0 0.10 0.93751 0.0 0.0 -29.44 0.0 USDCHF

6 517139716 539557909 2020-03-06 18:43:22 1583520202971 1 1 0 539349802 0 0.10 0.66327 0.0 0.0 -0.90 0.0 AUDUSD



Deals with position id #530218319: 2

ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

1 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

Veja também

history_deals_total, history_orders_get