DocumentaçãoSeções
Referência MQL5MetaTrader para Pythonhistory_deals_get 

history_deals_get

Obtém transações do histórico de negociação no intervalo especificado, com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição.

Uma chamada indicando o intervalo de tempo. Retorna todas as transações dentro do intervalo especificado.

history_deals_get(
   date_from,           // data a partir da qual são solicitadas as transações
   date_to,             // data segundo a qual são solicitadas as transações
   group="GROUP"        // filtro para selecionar ordens por símbolos
   )

Uma chamada indicando o bilhete da ordem. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de ordem especificado na propriedade DEAL_ORDER.

history_deals_get(
   ticket=TICKET        // bilhete da ordem
)

Uma chamada indicando o bilhete da posição. Retorna todas as transações que possuem o bilhete de posição especificado na DEAL_POSITION_ID.

history_deals_get(
   position=POSITION    // bilhete da posição
)

Parâmetros

date_from

[in]  Data a partir da qual são solicitadas as ordens. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado primeiro.

date_to

[in]  Data segundo a qual são solicitadas as ordens É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório, especificado em segundo lugar.

group="GROUP"

[in]  Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as transações que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in]  Bilhete da ordem (é armazenado em DEAL_ORDER), para o qual é necessário obter todas as transações. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da ordem, não será aplicado o filtro.

position=POSITION

[in]  Bilhete da posição (é armazenado em DEAL_POSITION_ID), para o qual é necessário obter todas as ordens. Parâmetro opcional. Se não for especificado o bilhete da posição, não será aplicado o filtro.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada receber todas as transações do histórico para o período especificado, a ligação HistoryOrdersTotal e HistoryOrderSelect é um análogo.

O parâmetro group permite filtrar transações por símbolos, é permitido usar '*' no início e no final da linha.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as transações de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
from datetime import datetime
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# número de colunas mostradas
pd.set_option('display.width', 1500)      # max. largura máxima da tabela exibida
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtemos o número de transações no histórico
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
# obtemos no intervalo especificado as transações com base em símbolos cujos nomes contenham "*GBP*"
deals=mt5.history_deals_get(from_dateto_date, group="*GBP*")
if deals==None:
    print("No deals with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(deals)> 0:
    print("history_deals_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(deals)))
 
# obtemos transações cujos símbolos não contêm "EUR" nem "GBP"
deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*")
if deals == None:
    print("No deals, error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(deals) > 0:
    print("history_deals_get(from_date, to_date, group=\"*,!*EUR*,!*GBP*\") ="len(deals))
    # exibimos todas as transações recebidos como estão
    for deal in deals:
        print("  ",deal)
    print()
    # exibimos essas transações como uma tabela usando pandas.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(deals),columns=deals[0]._asdict().keys())
    df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
    print(df)
print("")
 
# obtemos todas as transações que pertencem à posição #530218319
position_id=530218319
position_deals = mt5.history_deals_get(position=position_id)
if position_deals == None:
    print("No deals with position #{}".format(position_id))
    print("error code ="mt5.last_error())
elif len(position_deals) > 0:
    print("Deals with position id #{}: {}".format(position_id, len(position_deals)))
    # exibimos essas transações como uma tabela usando pandas.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(position_deals),columns=position_deals[0]._asdict().keys())
    df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
    print(df)
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*") = 14
 
history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*") = 7
   TradeDeal(ticket=506966741, order=0, time=1582202125, time_msc=1582202125419, type=2, entry=0, magic=0, position_id=0, reason=0, volume=0.0, pri ...
   TradeDeal(ticket=507962919, order=530218319, time=1582303777, time_msc=1582303777582, type=0, entry=0, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...
   TradeDeal(ticket=513149059, order=535548147, time=1583176242, time_msc=1583176242265, type=1, entry=1, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...
   TradeDeal(ticket=516943494, order=539349382, time=1583510003, time_msc=1583510003895, type=1, entry=0, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...
   TradeDeal(ticket=516943915, order=539349802, time=1583510025, time_msc=1583510025054, type=0, entry=0, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...
   TradeDeal(ticket=517139682, order=539557870, time=1583520201, time_msc=1583520201227, type=0, entry=1, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...
   TradeDeal(ticket=517139716, order=539557909, time=1583520202, time_msc=1583520202971, type=1, entry=1, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...
 
      ticket      order                time       time_msc  type  entry  magic  position_id  reason  volume    price  commission  swap     profit  fee  symbol comment external_id
0  506966741          0 2020-02-20 12:35:25  1582202125419     2      0      0            0       0    0.00  0.00000         0.0   0.0  100000.00  0.0                            
1  507962919  530218319 2020-02-21 16:49:37  1582303777582     0      0      0    530218319       0    0.01  0.97898         0.0   0.0       0.00  0.0  USDCHF                    
2  513149059  535548147 2020-03-02 19:10:42  1583176242265     1      1      0    530218319       0    0.01  0.95758         0.0   0.0     -22.35  0.0  USDCHF                    
3  516943494  539349382 2020-03-06 15:53:23  1583510003895     1      0      0    539349382       0    0.10  0.93475         0.0   0.0       0.00  0.0  USDCHF                    
4  516943915  539349802 2020-03-06 15:53:45  1583510025054     0      0      0    539349802       0    0.10  0.66336         0.0   0.0       0.00  0.0  AUDUSD                    
5  517139682  539557870 2020-03-06 18:43:21  1583520201227     0      1      0    539349382       0    0.10  0.93751         0.0   0.0     -29.44  0.0  USDCHF                    
6  517139716  539557909 2020-03-06 18:43:22  1583520202971     1      1      0    539349802       0    0.10  0.66327         0.0   0.0      -0.90  0.0  AUDUSD                    
 
Deals with position id #530218319: 2
      ticket      order                time       time_msc  type  entry  magic  position_id  reason  volume    price  commission  swap  profit  fee  symbol comment external_id
0  507962919  530218319 2020-02-21 16:49:37  1582303777582     0      0      0    530218319       0    0.01  0.97898         0.0   0.0    0.00  0.0  USDCHF                    
1  513149059  535548147 2020-03-02 19:10:42  1583176242265     1      1      0    530218319       0    0.01  0.95758         0.0   0.0  -22.35  0.0  USDCHF   

Veja também

history_deals_total, history_orders_get