- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Obtém posições abertas com a capacidade de filtrar por símbolo ou ticket. Existem 3 variantes de chamada.
Chamada sem parâmetros. Retorna posições abertas de todos os símbolos.
|
positions_get()
Uma chamada indicando o símbolo para o qual é necessário receber posições abertas.
|
positions_get(
Uma chamada indicando o grupo de símbolos para os quais é necessário receber posições abertas.
|
positions_get(
Uma chamada indicando o bilhete da posição.
|
positions_get(
Parâmetros
symbol="SYMBOL"
[in] Nome do símbolo. Parâmetro nomeado opcional. Se o símbolo for especificado, o parâmetro ticket será ignorado.
group="GROUP"
[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as posições que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.
ticket=TICKET
[in] Bilhete da posição (POSITION_TICKET). Parâmetro nomeado opcional.
Valor retornado
Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
A função permite de uma chamada obter todas as posições abertas, a ligação PositionsTotal e PositionSelect é um análogo.
O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as posições de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também