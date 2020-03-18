DocumentaçãoSeções
Obtém posições abertas com a capacidade de filtrar por símbolo ou ticket. Existem 3 variantes de chamada.

Chamada sem parâmetros. Retorna posições abertas de todos os símbolos.

positions_get()

Uma chamada indicando o símbolo para o qual é necessário receber posições abertas.

positions_get(
   symbol="SYMBOL"      // nome do símbolo
)

Uma chamada indicando o grupo de símbolos para os quais é necessário receber posições abertas.

positions_get(
   group="GROUP"        // filtro para selecionar posições por símbolos
)

Uma chamada indicando o bilhete da posição.

positions_get(
   ticket=TICKET        // bilhete
)

Parâmetros

symbol="SYMBOL"

[in]  Nome do símbolo. Parâmetro nomeado opcional. Se o símbolo for especificado, o parâmetro ticket será ignorado.

group="GROUP"

[in]  Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as posições que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in]  Bilhete da posição (POSITION_TICKET). Parâmetro nomeado opcional.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada obter todas as posições abertas, a ligação PositionsTotal e PositionSelect é um análogo.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as posições de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# número de colunas mostradas
pd.set_option('display.width', 1500)      # max. largura máxima da tabela exibida
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtemos as posições abertas com base no USDCHF
positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")
if positions==None:
    print("No positions on USDCHF, error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(positions)>0:
    print("Total positions on USDCHF =",len(positions))
    # imprimimos todas as posições abertas
    for position in positions:
        print(position)
 
# obtemos uma lista de posições com base em símbolos cujos nomes contenham "*USD*"
usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")
if usd_positions==None:
    print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(usd_positions)>0:
    print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))
    # exibimos essas posições como uma tabela usando pandas.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())
    df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
    df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)
    print(df)
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
positions_get(group="*USD*")=5
      ticket                time  type  magic  identifier  reason  volume  price_open       sl       tp  price_current  swap  profit  symbol comment
0  548297723 2020-03-18 15:00:55     1      0   548297723       3    0.01     1.09301  1.11490  1.06236        1.10101 -0.10   -8.00  EURUSD        
1  548655158 2020-03-18 20:31:26     0      0   548655158       3    0.01     1.08676  1.06107  1.12446        1.10098 -0.08   14.22  EURUSD        
2  548663803 2020-03-18 20:40:04     0      0   548663803       3    0.01     1.08640  1.06351  1.11833        1.10098 -0.08   14.58  EURUSD        
3  548847168 2020-03-19 01:10:05     0      0   548847168       3    0.01     1.09545  1.05524  1.15122        1.10098 -0.06    5.53  EURUSD        
4  548847194 2020-03-19 01:10:07     0      0   548847194       3    0.02     1.09536  1.04478  1.16587        1.10098 -0.08   11.24  EURUSD        

Veja também

