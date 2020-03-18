positions_get

Obtém posições abertas com a capacidade de filtrar por símbolo ou ticket. Existem 3 variantes de chamada.

Chamada sem parâmetros. Retorna posições abertas de todos os símbolos.

positions_get()

Uma chamada indicando o símbolo para o qual é necessário receber posições abertas.

positions_get(

symbol="SYMBOL"

)

Uma chamada indicando o grupo de símbolos para os quais é necessário receber posições abertas.

positions_get(

group="GROUP"

)

Uma chamada indicando o bilhete da posição.

positions_get(

ticket=TICKET

)

Parâmetros

symbol="SYMBOL"

[in] Nome do símbolo. Parâmetro nomeado opcional. Se o símbolo for especificado, o parâmetro ticket será ignorado.

group="GROUP"

[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as posições que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in] Bilhete da posição (POSITION_TICKET). Parâmetro nomeado opcional.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada obter todas as posições abertas, a ligação PositionsTotal e PositionSelect é um análogo.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as posições de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas mostradas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura máxima da tabela exibida

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos as posições abertas com base no USDCHF

positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")

if positions==None:

print("No positions on USDCHF, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(positions)>0:

print("Total positions on USDCHF =",len(positions))

# imprimimos todas as posições abertas

for position in positions:

print(position)



# obtemos uma lista de posições com base em símbolos cujos nomes contenham "*USD*"

usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")

if usd_positions==None:

print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(usd_positions)>0:

print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))

# exibimos essas posições como uma tabela usando pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)

print(df)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



positions_get(group="*USD*")=5

ticket time type magic identifier reason volume price_open sl tp price_current swap profit symbol comment

0 548297723 2020-03-18 15:00:55 1 0 548297723 3 0.01 1.09301 1.11490 1.06236 1.10101 -0.10 -8.00 EURUSD

1 548655158 2020-03-18 20:31:26 0 0 548655158 3 0.01 1.08676 1.06107 1.12446 1.10098 -0.08 14.22 EURUSD

2 548663803 2020-03-18 20:40:04 0 0 548663803 3 0.01 1.08640 1.06351 1.11833 1.10098 -0.08 14.58 EURUSD

3 548847168 2020-03-19 01:10:05 0 0 548847168 3 0.01 1.09545 1.05524 1.15122 1.10098 -0.06 5.53 EURUSD

4 548847194 2020-03-19 01:10:07 0 0 548847194 3 0.02 1.09536 1.04478 1.16587 1.10098 -0.08 11.24 EURUSD

Veja também

positions_total, orders_get