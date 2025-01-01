- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Conecta-se a uma conta de negociação com os parâmetros especificados.
|
login(
Parâmetros
login
[in] Número da conta de negociação. Parâmetro sem nome obrigatório.
password
[in] Senha da conta de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se a senha não for especificada, será automaticamente colocada a senha armazenada no banco de dados do terminal.
server
[in] Nome do servidor de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se o servidor não for especificado, será automaticamente colocado o último servidor.
timeout=TIMEOUT
[in] Tempo limite de conexão em milissegundos. Parâmetro nomeado opcional. Se não especificado, será usado um valor de 60 000 (60 segundos). Se a conexão não for estabelecida durante esse período, a chamada será forçosamente encerrada e será gerada sua remoção.
Valor retornado
True em caso de conexão bem-sucedida à conta de negociação, caso contrário, False.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
