orders_get

Obtém ordens ativas com a capacidade de filtrar por símbolo ou bilhete. Existem 3 variantes de chamada.

Chamada sem parâmetros. Retorna as ordens ativas de todos os símbolos.

orders_get()

Uma chamada indicando o símbolo pelo qual é necessário receber as ordens ativas.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

Uma chamada indicando o grupo de símbolos para o qual é necessário receber ordens ativas.

orders_get(

group="GROUP"

)

Uma chamada indicando o bilhete da ordem.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] Nome do símbolo. Parâmetro nomeado opcional. Se o símbolo for especificado, o parâmetro ticket será ignorado.

group="GROUP"

[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro nomeado opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas as ordens que satisfazem os critérios especificados para o nome do símbolo.

ticket=TICKET

[in] Bilhete da ordem (ORDER_TICKET). Parâmetro nomeado opcional.

Valor retornado

Retorna informações na forma de uma estrutura de tuplas nomeadas (namedtuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função permite de uma chamada receber todas as ordens ativas, a ligação OrdersTotal e OrderSelect é um análogo.

O parâmetro group permite filtrar ordens por símbolos, é permitido usar '*' no início e no final da linha.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar as ordens de todos os símbolos e, em seguida, excluir as que contêm o símbolo "EUR" no nome.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas mostradas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura máxima da tabela exibida

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# exibimos informações sobre ordens ativas do símbolo GBPUSD

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))

# exibimos todas as ordens ativas

for order in orders:

print(order)

print()



# obtemos uma lista de ordens com base em símbolos cujos nomes contenham "*GBP*"

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# exibimos essas posições como uma tabela usando pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Total orders on GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

Veja também

orders_total, positions_get