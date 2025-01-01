symbols_get

Obtém todos os instrumentos financeiros do terminal MetaTrader 5.

symbols_get(

group="GROUP"

)

group="GROUP"

[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas os símbolos que satisfazem os critérios especificados.

Valor retornado

Retorna símbolos como uma tupla (tuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

O parâmetro group permite filtrar símbolos por nome, é permitido usar '*' no início e no final da linha.

O parâmetro group pode ser usado como parâmetro nomeado e como não nomeado. Ambas as variantes funcionam da mesma maneira. O uso de uma variante nomeada (group="GROUP") torna o código mais compreensível.

O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar todos os símbolos e, em seguida, excluir os que contêm "EUR" no nome.

Ao contrário de symbol_info(), a função symbols_get() retorna informações sobre todos os símbolos solicitados numa chamada.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos todos os símbolos

symbols=mt5.symbols_get()

print('Symbols: ', len(symbols))

count=0

# exibimos os 5 primeiros

for s in symbols:

count+=1

print("{}. {}".format(count,s.name))

if count==5: break

print()



# obtemos símbolos cujos nomes contêm RU

ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")

print('len(*RU*): ', len(ru_symbols))

for s in ru_symbols:

print(s.name)

print()



# obtemos símbolos cujos nomes não contêm USD, EUR, JPY e GBP

group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")

print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):', len(group_symbols))

for s in group_symbols:

print(s.name,":",s)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

Symbols: 84

1. EURUSD

2. GBPUSD

3. USDCHF

4. USDJPY

5. USDCNH



len(*RU*): 8

EURUSD

USDRUB

USDRUR

EURRUR

EURRUB

FORTS.RUB.M5

EURUSD_T20

EURUSD4



len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*): 13

AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...

AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

Veja também

symbols_total, symbol_select, symbol_info