symbols_get
Obtém todos os instrumentos financeiros do terminal MetaTrader 5.
|
symbols_get(
group="GROUP"
[in] Filtro para selecionar apenas o grupo de símbolos necessários. Parâmetro opcional. Se um grupo for especificado, a função retornará apenas os símbolos que satisfazem os critérios especificados.
Valor retornado
Retorna símbolos como uma tupla (tuple). Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
O parâmetro group permite filtrar símbolos por nome, é permitido usar '*' no início e no final da linha.
O parâmetro group pode ser usado como parâmetro nomeado e como não nomeado. Ambas as variantes funcionam da mesma maneira. O uso de uma variante nomeada (group="GROUP") torna o código mais compreensível.
O parâmetro group pode conter várias condições, separadas por vírgulas. A condição pode ser especificada como uma máscara usando '*'. Para exclusões, pode-se usar o símbolo de negação lógica '!'. Neste caso, todas as condições são aplicadas sequencialmente, ou seja, primeiro deve-se especificar as condições para inclusão no grupo e, em seguida, a condição de exclusão. Por exemplo, group="*, !EUR" significa que primeiro é necessário selecionar todos os símbolos e, em seguida, excluir os que contêm "EUR" no nome.
Ao contrário de symbol_info(), a função symbols_get() retorna informações sobre todos os símbolos solicitados numa chamada.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
