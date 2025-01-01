Referência MQL5MetaTrader para Pythonmarket_book_release
- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
market_book_release
Cancela a subscrição do terminal MetaTrader 5 para receber eventos sobre alterações no livro de ofertas para o símbolo especificado.
|
market_book_release(
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
true, em caso de execução bem-sucedida, caso contrário, false.
Observação
A função é análoga a MarketBookRelease.
Veja também
market_book_add, market_book_get, Estrutura do livro de ofertas