Análise de gráficos de Balanço/Capital líquido ("equity") de acordo com os símbolos e Expert Advisors ORDER_MAGIC

Conteúdo

Estabelecimento de objetivos



Introduzida a cobertura no MetaTrader 5, surgiu a grande possibilidade de negociar simultaneamente usando Expert Advisors (ou várias estratégias) numa só conta de negociação. No serviço Sinais, é possível monitorizar toda a conta de negociação e obter estatísticas graças a ele. Há uma questão muito importante para mim que ainda permanece sem solução, isto é, como visualizar a contribuição de cada estratégia para os gráficos de Balanço e Capital líquido?

Afinal, na negociação é muito provável de acontecer uma primeira estratégia rentável, uma segunda não-rentável, e, como resultado, o monitoramento exiba uma turbulência perto do zero. Nesse caso, é altamente desejável construir gráficos de Balanço e Capital líquido ("equity") para cada estratégia de negociação separadamente.

1. Comissão, Swap, Lucro

O resultado financeiro total da transação é gerado pela soma de três parâmetros:

Result=Deal commission +Cumulative swap on close+ Deal profit

Estas propriedades de transação são preparadas pelo HistoryDealGetDouble() com os seguintes identificadores:

DEAL_COMMISSION Deal commission double DEAL_SWAP Cumulative swap on close double DEAL_PROFIT Deal profit double

Exemplo de obtenção de propriedades de transação a partir do histórico de negociação para o período especificado no script "HistoryDealGetTicket.mq5".

Resultados do script (excluídas as transações com o tipo DEAL_ENTRY_IN, já que não há resultado financeiro nelas):

... 4 : deal # 36774600 at 2017.02 . 15 10 : 17 : 50 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.02 profit: 1.52 NZDUSD.m (order # 47802989 , position ID 47770449 ) ... 12 : deal # 36798157 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 17 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.01 profit: 2.98 EURUSD.m (order # 47827771 , position ID 47685190 ) 13 : deal # 36798161 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 17 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.02 profit: 5.99 EURUSD.m (order # 47827785 , position ID 47665575 ) 14 : deal # 36798176 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 17 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.02 profit: 5.93 EURUSD.m (order # 47827805 , position ID 47605603 ) 15 : deal # 36798185 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 18 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.03 profit: 5.98 EURUSD.m (order # 47827821 , position ID 47502789 ) 16 : deal # 36798196 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 18 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.03 profit: 8.96 EURUSD.m (order # 47827832 , position ID 47419515 ) 17 : deal # 36798203 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 18 Entry out, buy vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.06 profit: 8.92 EURUSD.m (order # 47827835 , position ID 47130461 ) 18 : deal # 36798212 at 2017.02 . 15 16 : 44 : 19 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: - 0.48 profit: - 21.07 EURUSD.m (order # 47827845 , position ID 46868574 ) ... 25 : deal # 36824799 at 2017.02 . 15 19 : 57 : 57 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0 profit: 2.96 NZDUSD.m (order # 47855548 , position ID 47817757 ) 26 : deal # 36824800 at 2017.02 . 15 19 : 57 : 58 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0 profit: 3.01 NZDUSD.m (order # 47855549 , position ID 47790966 ) 27 : deal # 36824801 at 2017.02 . 15 19 : 57 : 58 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.02 profit: 3.07 NZDUSD.m (order # 47855550 , position ID 47777495 ) 28 : deal # 36824802 at 2017.02 . 15 19 : 57 : 58 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.02 profit: 3 NZDUSD.m (order # 47855551 , position ID 47759307 ) 29 : deal # 36824803 at 2017.02 . 15 19 : 57 : 59 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.02 profit: 1.52 NZDUSD.m (order # 47855552 , position ID 47682775 ) ... 33 : deal # 36832775 at 2017.02 . 16 00 : 58 : 41 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.05 profit: 2.96 NZDUSD.m (order # 47863883 , position ID 47826616 ) 34 : deal # 36832776 at 2017.02 . 16 00 : 58 : 41 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.05 profit: 3.05 NZDUSD.m (order # 47863884 , position ID 47803010 ) 35 : deal # 36832777 at 2017.02 . 16 00 : 58 : 41 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.05 profit: 2.98 NZDUSD.m (order # 47863885 , position ID 47792294 ) 36 : deal # 36832778 at 2017.02 . 16 00 : 58 : 42 Entry out, sell vol: 0.01 comm: 0 swap: 0.07 profit: 2.88 NZDUSD.m (order # 47863886 , position ID 47713741 ) ...

Como você pode ver, o swap e o lucro podem ter tanto o sinal "+" quanto o sinal "-". Portanto, na fórmula do resultado financeiro final, para o swap e lucro, são usados outros mais complicados.

2. Cálculo de Capital líquido ("equity") e balanço no histórico

Esquema de trabalho geral: geramos uma lista "posições abertas", dividimos o histórico de negociação em segmentos de 5-15 minutos (mais tarde, tiraremos dúvidas sobre esse parâmetro). Em seguida, sucessivamente, para cada segmento:

buscamos transações de saída do mercado. Se forem encontrados esses tipos de transações, com base no resultado financeiro final delas, recalculamos o valor para os gráficos "Balanço" e "Capital líquido". Ajustamso a lista "Posições abertas".

de acordo com as posições abertas calculamos o valor para o gráfico "Capital líquido".

2.1. Lista "Posições abertas"

Para realizar a classe de inventário de posições abertas no intervalo selecionado, é necessária uma classe de transações. Implementamos isto na classe "CHistoryDeal" — no arquivo anexado "HistoryDeal.mqh":

Método Valor TicketDeal Obtém/define a propriedade de transação "Bilhete de transação" PosIDDeal Obtém/define a propriedade de transação "Identificador de posição" SymbolDeal Obtém/define a propriedade de transação "Símbolo de transação" TypeDeal Obtém/define a propriedade de transação "Tipo de transação" a partir da enumeração ENUM_DEAL_TYPE EntryDeal Obtém/define a propriedade de transação "Direção de transação" a partir da enumeração ENUM_DEAL_ENTRY VolumeDeal Obtém/define a propriedade de transação "Volume de transação" PriceDeal Obtém/define a propriedade de transação "Preço de abertura de transação"



2.2. Fórmula de lucro flutuante

Tomamos a fórmula de lucro na descrição da enumeração ENUM_SYMBOL_CALC_MODE. Ao fazer isto, sempre é necessário lembrar em qual moeda é calculado o lucro para esse instrumento. A moeda na qual é calculado o lucro das transações pode ser obtida:

através da classe de negociação CSymbolInfo::CurrencyProfit‌

acessando a propriedade do símbolo SymbolInfoString:

SymbolInfoString (m_name, SYMBOL_CURRENCY_BASE );

ou simplesmente abrindo a especificação do símbolo no terminal:

‌

Fig. 1. Especificação RTS-3.17

2.3. Seguro: todos os símbolos disponíveis

Possíveis problemas:

o símbolo do histórico de negociação não está na "Observação do mercado" (a pesquisa continua segundo a lista de símbolos geral);

a moeda de lucro do símbolo não pode ser recalculada na moeda do depósito, ou seja, na "Observação do mercado" não há nenhum símbolo para a recálculo.

Para o monitoramento de possíveis erros, no EA, no nível das variáveis globais do programa (atenção do programa, e não do terminal!), é introduzida a matriz para os símbolos "maus" ausentes na "Observação do mercado" ou para os quais é impossível recalcular a moeda de lucro na moeda do depósito:

string m_arr_defective_symbols[];

Sequência para passar pela cobertura de seguros (todas as fases ocorrem na função "SearchDefectiveSymbols"):

criamos uma matriz temporária (auxiliar) a partir de todos os símbolos disponíveis na "Observação do mercado";

criamos uma matriz temporária (auxiliar) a partir de todos os símbolos do histórico de negociação (no intervalo de datas especificado de ... a ... ); procuramos os símbolos a partir do histórico de negociação na "Observação do mercado". Se qualquer um dos símbolos não existir, ele será armazenado numa matriz de símbolos "maus"; adicionamos (exibimos) os símbolos do histórico de negociação à "Observação do mercado". Se a operação falhar, o símbolo será armazenado na matriz de símbolos "maus"; a partir das propriedades do símbolo obtemos a moeda de lucro. Se a moeda de lucro do símbolo for diferente da moeda de depósito, passaremos para a subseção 5.1. Estamos tentando encontrar na "Observação do mercado" um símbolo - para recálculo - que corresponda à "moeda de depósito" + "moeda de lucro" ou "moeda de lucro" + "moeda depósito." Se a operação falhar, o símbolo será armazenado na matriz de símbolos "maus"

Processada a função "SearchDefectiveSymbols", será formada a matriz com símbolos "maus" a partir do histórico de negociação. Nos cálculos futuros (ao calcular o gráfico "Balanço" e o gráfico "Capital líquido"), os "maus" símbolos não participarão mais.

2.4. Monitoramento de posições abertas e fechadas no histórico

Exibimos na matriz bidimensional "m_arr_balance_equity" todas as alterações do balanço.

Pedimos o histórico no intervalo das datas "from date" e "to date" (trata-se do parâmetro de entrada do Expert Advisor) e dividimo-lo pelo número de ciclos cuja duração seja "timer (minutes)". O trabalho é realizado na função "CreateBalanceEquity". Registramos todas as transações na matriz dinâmica de ponteiros "ArrOpenPositions". Depois trabalhamos com esta matriz, isto é, adicionamos e excluímos transações.

Dependendo do parâmetro de transação de negociação "Direção da transação" — ENUM_DEAL_ENTRY — estimaremos de maneiras diferentes os gráficos "Balanço" e "Capital líquido" ("equity"). Se - nas contas de cobertura e de compensação - você quiser verificar o comportamento de abertura, fechamento, fechamento parcial ou inversão de posições, você pode executar o script "HistorySelect.mq5".

‌DEAL_ENTRY_IN — Entrar no mercado. Registramos a transação na matriz " ArrOpenPositions "

DEAL_ENTRY_OUT — Sair do mercado. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

Procuramos na matriz " " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID se a busca retornar false, não realizaremos alterações no gráficos "Balanço" e "Capital líquido ("equity")"



se a busca retornar true, verificaremos o volume (em lotes)



se os volumes forem iguais, removeremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e faremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " m_arr_balance_equity ")

(matriz " ")



se o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions " for maior, ajustaremos o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " m_arr_balance_equity ")

(matriz " ")



se o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions " for menor, apagaremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " m_arr_balance_equity ")

(matriz " ") DEAL_ENTRY_INOUT — Inversão. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

" a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID se a busca retornar false, não realizaremos alterações no gráficos "Balanço" e "Capital líquido" ("equity")



se a busca retornar true, ajustaremos o volume de transação na matriz " ArrOpenPositions ", ajustaremos o tipo de transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " m_arr_balance_equity ")

", ajustaremos o tipo de transação na matriz " " e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " ") DEAL_ENTRY_OUT_BY — Fechamento usando a posição oposta. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

se os volumes forem iguais, removeremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz " m_arr_balance_equity ")



se os volumes forem diferentes, ajustaremos o volume de transação na matriz "ArrOpenPositions" e realizaremos alterações na coluna "Balanço" (matriz "m_arr_balance_equity")

2.5. Como calcular o lucro flutuante (Capital líquido ("equity"))

É necessário percorrer toda a matriz "ArrOpenPositions" e calcular o lucro flutuante de todas as transações na matriz. Se a transação se encontrar a matriz "ArrOpenPositions", teremos os seguintes dados para cada transação, dos quais precisaremos:

símbolo

tipo (BUY or SELL)

volume

preço (preço pelo qual a transação foi aberta)

Também temos uma data final em que pedido o histórico de negociação. Só faltam os preços do símbolo da transação para a data final, na qual solicitado o histórico de negociação. Obteremos o preço usando CopyTicks em "CalculationFloatingProfit". Lembre-se que tomaremos as formulas de lucro na descrição da enumeração ENUM_SYMBOL_CALC_MODE. No processo de criação de perfis, descobriu-se que o método CopyTicks é muito demorado, especialmente quando na matriz "CalculationFloatingProfit" existem várias transações para um único símbolo. Nesses casos, verifica-se que serão solicitados os mesmos dados várias vezes, quer dizer, o símbolo é o mesmo e a data é a mesma. Para acelerar, foram introduzidos os resultados de cache CopyTicks static string arr_name[]; static double arr_ask[]; static double arr_bid[]; static datetime prev_time= 0 ; int number=- 1 ; if (time>prev_time) { prev_time=time; ArrayFree (arr_name); ArrayFree (arr_ask); ArrayFree (arr_bid); } found= false ; size= ArraySize (arr_name); if (size> 0 ) for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if (name==arr_name[i]) { number=i; found= true ; break ; } } if (found) { ArrayResize (ticks_array, 1 ); ticks_array[ 0 ].ask=arr_ask[number]; ticks_array[ 0 ].bid=arr_bid[number]; } else { int copy_ticks=- 1 ; int count= 0 ; while (copy_ticks==- 1 && count< 5 ) { copy_ticks= CopyTicks (name,ticks_array, COPY_TICKS_INFO , 1000 *( ulong )time, 1 ); — os resultados bid e ask são armazenados nas matrizes locais: se, num intervalo de tempo, para o símbolo, forem obtidos os ticks, estes ticks são tomados a partir das matrizes locais. Esta abordagem permite acelerar o trabalho 10-15 vezes.

3. Integramos o Expert Advisor no painel de diálogo

Agora, que a base do Expert Advisor é operável, é possível proporcionar ao Expert Advisor uma interface fácil de usar. A partir do título do artigo "Análise de gráficos de Balanço/Capital líquido ("equity") de acordo com os símbolos e Expert Advisors ORDER_MAGIC", devem existir alguns recursos de filtragem:

mostrar todos os símbolos/mostrar um ou mais dos símbolos selecionados;

mostrar em todos os magics/mostrar apenas num ou vários dos símbolos selecionados.

Para cálculo de todos os símbolos de negociação, temos a matriz "m_arr_all_trade_symbols". Ela é declarada ao nível de programa global. É necessário introduzir mais uma matriz — "m_arr_all_magics" — para calcular todos os magics. Para fazer isto, atualizamos a função "FillArrayTradeSymbols", agora nela será preenchida mais uma matriz "m_arr_all_magics".

3.1. Vista geral do painel de diálogo

Fig. 2. Vista geral do painel

Após a formação de matrizes de símbolos "maus", de todos os símbolos de negociação e magics, no painel são preenchidas duas listas (elementos com base na classe CComboBox): a lista esquerda contém todos os símbolos de negociação, a lista da direita, todos os magics. No primeiro lugar das listas, aparece a escolha de todos os símbolos e todos os magics:

Fig. 3. Listas suspensas

O Expert Advisor no painel terá a seguinte lógica: só após pressionado o botão "Start", verificar-se-á se foi selecionado nas duas listas suspensas. Dependendo dos parâmetros selecionados, nestas listas será realizada a plotagem dos gráficos de Balanço / Capital líquido ("equity") com base no histórico de negociação.

3.2. Interação com o painel

Achei que a transferência de todo o código do Expert Advisor para a classe do painel ("APHDialog.mqh") leva muito tempo. A solução alternativa consiste em introduzir as variáveis internas m_ready, m_symbol e m_magic na classe do painel:

class CAPHDialog : public CAppDialog { private : CLabel m_label_symbols; CComboBox m_combo_box_symbols; CLabel m_label_magics; CComboBox m_combo_box_magics; CButton m_button_start; bool m_ready; string m_symbol; ulong m_magic; public :

Será durante o processamento de clique no botão "Start" que será tomada a decisão sobre o estado da variável m_ready:

void CAPHDialog::OnClickButtonStart( void ) { if (m_combo_box_symbols.Select()!= " " && m_combo_box_magics.Select()!= " " ) m_ready= true ; else m_ready= false ; }

Observe que, na cadeia de caracteres selecionada, imediatamente após criar e preencher as listas suspensas (no nosso caso, são os elementos m_combo_box_symbols e m_combo_box_magics), nas listas é definido o elemento com valor " ", ou seja, um caractere de tabulação.

Será durante o processamento de clique nas listas suspensas adequadas que será tomada a decisão sobre o estado das variáveis m_symbol e m_magic:

void CAPHDialog::OnChangeComboBoxSymbols( void ) { if (m_combo_box_symbols.Select()== "All symbols" ) m_symbol= "" ; else m_symbol=m_combo_box_symbols.Select(); } void CAPHDialog::OnChangeComboBoxMagics( void ) { if (m_combo_box_magics.Select()== "All magics" ) m_magic=- 1 ; else m_magic= StringToInteger (m_combo_box_magics.Select()); }

Assim, após um clique no botão "Start" serão preenchidas três variáveis, isto é: m_ready, m_symbol e m_magic. Resta descobrir como informar ao Expert Advisor que no painel realizada a seleção de parâmetros. A solução é simples: no EA, executamos um temporizador, a intervalos de 3 segundos, que consultará o painel. Para este fim, no painel escrevemos o método "CAPHDialog::IsReady"

bool CAPHDialog::IsReady( string &symbol, ulong &magic) { if (m_ready) { symbol=m_symbol; magic=m_magic; m_ready= false ; return ( true ); } else return ( false ); }

Neste método, registramos o valor das variáveis internas nas variáveis enviadas segundo referência e redefinimos a variável interna m_ready.

3.3. Pequeno ajuste no cálculo do magic selecionado

Seleção de transações ocorre de acordo com as condições especificadas, isto é: segundo símbolo ou todos os símbolos, ora segundo magic ou todos os magics, no "GetHistory":

for ( int i= 0 ;i<deals;i++) { deal_ticket = HistoryDealGetTicket (i); deal_position_ID = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); deal_symbol = HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); deal_type = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); deal_entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); deal_volume = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); deal_price = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); deal_commission = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); deal_swap = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); deal_profit = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); deal_magic = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); if (sSymbol!= "" ) if (deal_symbol!=sSymbol) continue ; if (uMagic!= ULONG_MAX ) if (deal_magic!=uMagic) continue ;

Note que, para a variável uMagic, o valor ULONG_MAX indica "todos magics", enquanto, para a variável sSymbol, o valor "" indica "Todos os símbolos".



Vídeo sobre a construção do balanço e lucro flutuante com base no histórico de negociação (em primeiro lugar para todos os símbolos, depois, apenas para um único símbolo):





Vídeo





4. Gráficos de distribuição MFE e MAE

Para cada posição aberta, durante sua existência, são registrados os valores de lucro máximo (MFE) e perda máxima (MAE). Estes indicadores caracterizam adicionalmente cada posição fechada através dos valores de potencial máximo não realizado e o risco máximo autorizado. Nos gráficos de distribuição MFE/Profit e MAE/Profit, a cada posição corresponde um ponto, na horizontal, é dado o valor do lucro/perda obtida, e, na vertical, os valores máximos mostrados quanto ao lucro potencial ("Maximum Favorable Excursion" MFE) e à perda potencial ("Maximum Adverse Excursion" MAE).

4.1. Principio de monitoramento de MFE e MAE

No nível global de programa, são declaradas duas matrizes, isto é, "m_arr_pos_id" para monitoramento de posições e "m_arr_mfe_mae" para inventário do MFE, resultado financeiro final e MAE:

long m_arr_pos_id[]; double m_arr_mfe_mae[][3];

Após isto, na matriz base "m_arr_mfe_mae", serão construídos os gráficos de dispersão de MFE e MAE.

As matrizes "m_arr_pos_id" - para inventário de posições - e "m_arr_mfe_mae" - para inventário de mfe - sempre têm o mesmo tamanho na primeira dimensão, assim, para posições com índice "i" (m_arr_pos_id[i]) sempre existirá a correspondência m_arr_mfe_mae[i][][][]. As dimensões destas duas matrizes são definidas em "GetHistory":

if (deal_symbol== "" ) DebugBreak (); ArrOpenPositions.Add(HistoryDeal); int size= ArraySize (m_arr_pos_id); ArrayResize (m_arr_pos_id,size+ 1 , 10 ); ArrayResize (m_arr_mfe_mae,size+ 1 , 10 ); m_arr_pos_id[size]=deal_position_ID; m_arr_mfe_mae[size][ 0 ]= 0.0 ; m_arr_mfe_mae[size][ 1 ]= 0.0 ; m_arr_mfe_mae[size][ 2 ]= 0.0 ; continue ; } if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT )

Função que é responsável pela monitoramento do lucro máximo e perda máxima para cada posição:

void AddResultMfeMae( const long pos_id, const double floating_profit, const double financial_result) { int position=- 1 ; int size= ArraySize (m_arr_pos_id); for ( int i= 0 ;i<size;i++) if (m_arr_pos_id[i]==pos_id) { position=i; break ; } if (position==- 1 ) return ; if (floating_profit== 0.0 ) return ; if (floating_profit> 0.0 ) { if (m_arr_mfe_mae[position][ 0 ]<floating_profit) m_arr_mfe_mae[position][ 0 ]=floating_profit; } else { if (m_arr_mfe_mae[position][ 2 ]>floating_profit) m_arr_mfe_mae[position][ 2 ]=floating_profit; } m_arr_mfe_mae[position][ 1 ]=financial_result; }

Aqui a regra é passar todos os três parâmetros. Ou seja, se nossa posição virtual ainda não se encontrar na lista de posições abertas "ArrOpenPositions" e seu lucro flutuante for igual a "-20.2", a chamada será algo do tipo:

AddResultMfeMae(pos_id, -20.2 , 0.0 );

se nossa posição virtual ainda não se encontrar na lista de posições abertas "ArrOpenPositions" e seu lucro flutuante for igual a "+5.81", a chamada será algo do tipo:

AddResultMfeMae(pos_id, 5.81 , 0.0 );

se nossa posição virtual for excluída na lista de posições abertas "ArrOpenPositions" e seu resultado financeiro final for igual a "+3.06", a chamada será algo do tipo:

AddResultMfeMae(pos_id, 0.0 , - 3.06 );

Ou seja, se houver um lucro flutuante, o resultado financeiro final será igual a "0", se a posição for fechada, o lucro flutuante será igual a "0".

4.2. Processamento de posições

‌DEAL_ENTRY_IN - Entrada no mercado. Registramos a transação na matriz " ArrOpenPositions " . Criamos o novo elemento nas matrizes " m_arr_pos_id " e " m_arr_mfe_mae "

. Criamos o novo elemento nas matrizes " " e " " DEAL_ENTRY_OUT - Saída do mercado. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

" a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID se a busca retornar false, não realizaremos alterações no gráficos "Balanço" e "Capital líquido" ("equity")



se a busca retornar true, verificaremos o volume (em lotes)



se os volumes forem iguais, removeremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e faremos alterações na matriz " m_arr_balance_equity " - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0][resultado financeiro final].

Na matriz



se o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions " for maior - ajustaremos o volume de transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na matriz " m_arr_balance_equity " - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0] [resultado financeiro final].

" for maior - Na matriz



se o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions " for inferior - excluiremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na matriz " m_arr_balance_equity " - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0] [resultado financeiro final].

" for inferior - Na matriz DEAL_ENTRY_INOUT - Inversão. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

" a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID se a busca retornar false, não realizaremos alterações no gráficos "Balanço" e "Capital líquido" ("equity")



se a busca retornar true, ajustarmos o volume da transação na matriz " ArrOpenPositions ", ajustaremos o tipo de transação na matriz " ArrOpenPositions " e realizaremos alterações na matriz " m_arr_balance_equity " - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0] [resultado financeiro final].

Na matriz " " registramos [lucro flutuante 0.0] [resultado financeiro final]. DEAL_ENTRY_OUT_BY - Fechamento usando a posição oposta. Procuramos na matriz " ArrOpenPositions " a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID

" a transação com o tipo DEAL_ENTRY_IN com o mesmo DEAL_POSITION_ID se os volumes forem iguais, removeremos a transação na matriz " ArrOpenPositions " e faremos alterações na matriz " m_arr_balance_equity " - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0][resultado financeiro final].

Na matriz

se os volumes forem diferentes, ajustaremos a transação na matriz "ArrOpenPositions" e faremos alterações na matriz "m_arr_balance_equity" - na coluna "Balanço". Na matriz " m_arr_mfe_mae " registramos [lucro flutuante 0.0][resultado financeiro final].

Além disso, em "GetHistory", se for necessário recalcular o lucro flutuante, para cada posição na matriz "m_arr_mfe_mae" registramos [lucro flutuante] [resultado financeiro final 0.0].

4.3. Painel modificado

Para exibir o gráfico de Balanço / Capital líquido ("equity") e MFE e MAE, o painel evolui de forma:

Fig. 4. Painel modificado

Gráficos de MFE (lucro máximo) e de MAE (perda máxima) são baseados em duas coordenadas, isto é: coordenada "X" - valor do resultado financeiro final de posição, enquanto no eixo "Y" - valor de MFE ou de MAE, respectivamente.

Fig. 5. MFE

Fig. 6 MAE





Conclusão

Agora nas contas de cobertura ("hedge"), ao EAs negociarem simultaneamente, é possível visualizar as estatísticas do balanço e capital liquido ("equity") de cada símbolo e cada magic, quer dizer, identificar visualmente a contribuição de um determinado Expert Advisor (ORDER_MAGIC) para o balanço geral e, mais importante, qual o abaixamento em cada Expert Advisor.

Programas utilizados no artigo:

#

Nome

Tipo

Descrição

1

HistoryDeal.mqh Biblioteca Classe de inventário de posições abertas no intervalo selecionado 2

HistoryDealGetTicket.mq5 Expert Advisor Exemplo de obtenção de propriedades de transação a partir do histórico de negociação para o período especificado 3

APHDialog.mqh Biblioteca Classe de painel de diálogo do Expert Advisor 4

Accounting_positions_on_history.mq5 Expert Advisor Expert Advisor principal - com base no artigo 5

MQL5.zip Arquivo Arquivo com o Expert Advisor principal e seus arquivos incorporados.



