Sistema de negociação DiNapoli

Todos os dias na negociação, surgem novas estratégias e numerosas melhorias nos sistemas de negociação clássicos. O trader, economista e autor de livros populares Jou DiNapoli criou um dos métodos mais populares num momento oportuno. Ele construiu um sistema com base nos níveis de Fibonacci, que atualmente é usado por muitos traders em todo o mundo.

Proponho examinar seu sistema em pormenor. Tentei o mais lucidamente explicar conceitos e princípios de negociação básicos - para este procedimento - que não podem ser descritos sem um conhecimento estreito com os níveis de Fibonacci. Que tipo de níveis são esses? Como podem ser entendidos e aplicados na prática? E, o mais importante, como eles funcionam na negociação?





Exibição do fundamento dos níveis DiNapoli



Consideremos os princípios gerais de negociação com base nos níveis DiNapoli. Em essência, estudaremos como devem ser plotados corretamente nos gráficos, o que eles exibirão em relação ao movimento do preço e como - com sua ajuda - definir pontos de entrada no mercado.

Como mencionei acima, a estratégia DiNapoli baseia-se nos níveis de Fibonacci. Neste procedimento, usam-se exclusivamente marcações horizontais, por sua vez, os arcos e leques de Fibonacci não encontraram aplicação particular na estratégia.





Exemplo de disposição inadequada de níveis Fibonacci





Exemplo de colocação correta de níveis de Fibonacci

Níveis DiNapoli são níveis de suporte e resistência inerentemente, mas interpretados mais profundamente do que no caso clássico. Eles são baseados não só nos níveis de Fibonacci, mas também na chamada oscilação do mercado (veja abaixo), ou, mais simplesmente, na tendência. Para construir níveis DiNapoli, precisamos de apenas três níveis de Fibonacci, isto é: 61,8%, 50% e 38,2%. São eles que irão atuar no nosso gráfico como níveis de suporte e resistência. No gráfico, as linhas de Fibonacci são traçadas de baixo para quando a tendência é de alta e, de cima para baixo quando a tendência é de queda.

Idealmente linhas alinhadas de 0% a 100% no sentido da tendência atual. Todos os níveis de Fibonacci que têm um valor maior do que 100% são utilizados para fixar os valores de fechamento de posição.





Oscilação do mercado



Níveis DiNapoli podem ser usados de duas maneiras, ou seja, como extensão e como correção.

A correção é usada para localizar os pontos de entrada alvo em posições de negociação, enquanto a grade de extensão é construída para procurar pontos de saída do mercado.

3. Princípios fundamentais e termos

O nó de Fibonacci é um ponto - no gráfico de preço - onde termina o movimento de correção. Joe Dinapoli aconselha que se deve trabalhar apenas com os nós que estão na faixa de 38,2% a 61,8%. Qualquer coisa abaixo de 38,2% é muito pequeno e acima de 61,8% é muito alto (ou seja, a tendência não pode ser restaurada).



é um ponto - no gráfico de preço - onde termina o movimento de correção. Joe Dinapoli aconselha que se deve trabalhar apenas com os nós que estão na faixa de 38,2% a 61,8%. Qualquer coisa abaixo de 38,2% é muito pequeno e acima de 61,8% é muito alto (ou seja, a tendência não pode ser restaurada). A oscilação de mercado (distância entre os extremos) é a distância desde o início até o fim do movimento do preço, na qual são realizados níveis de Fibonacci. Se, após a correção, o preço muda seu ponto máximo ou mínimo, você também deve mover o ponto mais externo dos seus níveis. Neste caso, aumenta a oscilação.



(distância entre os extremos) é a distância desde o início até o fim do movimento do preço, na qual são realizados níveis de Fibonacci. Se, após a correção, o preço muda seu ponto máximo ou mínimo, você também deve mover o ponto mais externo dos seus níveis. Neste caso, aumenta a oscilação. O acúmulo é um local no gráfico onde existe agrupamento de vários nós de Fibonacci, isto é, um conjunto de níveis de correção próximos uns dos outros.



é um local no gráfico onde existe agrupamento de vários nós de Fibonacci, isto é, um conjunto de níveis de correção próximos uns dos outros. O ponto focal (extremo) é o ponto extremo da oscilação do mercado, ou seja, o nível a partir do qual inicia a correção de preços. Ao alterar o estremo, no gráfico aparece um outro ponto focal, portanto, pode haver muitos no gráfico na área de uma oscilação.

é o ponto extremo da oscilação do mercado, ou seja, o nível a partir do qual inicia a correção de preços. Ao alterar o estremo, no gráfico aparece um outro ponto focal, portanto, pode haver muitos no gráfico na área de uma oscilação. O nível alvo é o ponto - no gráfico de preço - onde você deseja colocar o Take-Profit.



é o ponto - no gráfico de preço - onde você deseja colocar o Take-Profit. O ponto alvo é qualquer ponto - no gráfico - em que você planeja certa ação (entrada no mercado, sair dele, etc.).

é qualquer ponto - no gráfico - em que você planeja certa ação (entrada no mercado, sair dele, etc.). A reação é a correção final no movimento de tendência. No raio de uma oscilação podem ser formadas várias reações.







Extensão, correção e ponto focal

O gráfico de preços está em constante movimento, sempre é necessário ajustar as oscilações do mercado em relação ao gráfico. Ao acontecer isto, as oscilações aumentam seu escopo, de modo que o número de pontos focais pode variar no gráfico. No centro das oscilações do mercado aparecem as correções do preço, elas são chamadas de "reações". Cada uma terá seu próprio número.





Reações no gráfico

Dicas de DiNapoli

Os sinais que chegam a partir destes níveis produzem fruto só se os níveis de correção, de acúmulo/suporte estiverem na zona entre 38,2% e 61,8%. Não vale a pena prestar atenção aos outros sinais.

Os níveis para fixação do lucro serão as habituais extensões de Fibonacci, elas se estendem até à última correção, a fim de colocar o Stop-Loss nos níveis 161,8% e 261,8%.

O número oscilações no gráfico sempre é igual ao número de números focais. Os números focais estão sempre mais à direita das reações com as quais estão associados.



Ou seja, a correção de preços formada na oscilação dos níveis deve ser localizada à esquerda do número focal.



Quanto maior o timeframe, menor é o número de reacções. Quando você está trabalhando em diferentes intervalos de tempo, você pode perceber que, nos timeframes pequenos, o movimento do preço é muito rápido, e esses pequenos movimentos nem sequer aparecem nos timeframe maiores.

Esta regra também é utilizada na ordem inversa, ou seja, quando há um lugar onde o preço encontra forte resistência/suporte, você vai poder encontrar as reações e oscilações desejadas que não são exibidas nos timeframe maiores indo para os intervalos de tempo menores.

4. Extensões de Fibonacci/DiNapoli

Precisaremos da grade de extensões de níveis DiNapoli para determinar os locais de fechamento das posições, além disso, essa grade servirá como base para construir esses locais. Desta vez, usaremos os níveis de 100%, 161,8% e 261,8%, eles serão - para nós - os pontos-alvo para colocar o Take-Profit.



Extensões de níveis de Fibonacci (DiNapoli)



A grade de extensões de Fibonacci será construída no gráfico como se segue: Para a tendência de baixa — desde o mínimo até o pico de correção do preço formado pela linha de recuperação do preço, a partir de 38,2% e acima.

Para a tendência de alta — desde o máximo de preço e até o mínimo de correção do preço que cruza o nível 38,2% e acima.



Exemplo ilustrativo de como colocar no gráfico "Grade de extensões de Fibonacci"



Em seu livro "Trading with DiNapoli Levels", o autor presta muita atenção a conceitos como "Números focales múltiplos" e "Oscilações de mercado" ("Multiple Focus Numbers" e "Market Swings"). Estes modelos são específicos para instrumentos com "flats" frequentes (quando não há uma tendência clara estabelecida). A plotagem de "flats" é mais complicada do que os simples desenhos das "oscilações". A principal dificuldade consiste em isolar níveis que são irrelevantes para nós.

Resumidamente listo as conclusões que fiz depois de ler o livro. Suas vantagens indubitáveis consistem no fato de não ter sido escrito por um simples teórico, mas sim por um trader experiente e diretor administrativo. Outro argumento de peso a seu favor é a utilização de níveis de Fibonacci que têm resistido à passagem do tempo e que são harmoniosos e balanceados matematicamente. Entre outras coisas, os exemplos dados no livro descrevem não só os mercados de ações e de mercadorias, mas também a negociação de futuros de moeda, cujos princípios podem ser aplicados ao mercado Forex.

Leia melhor este trabalho no original, porque a tradução pode distorcer e obscurecer o contexto de umas técnicas muito complexas. Muitos dos novos termos introduzidos por DiNapoli também requerem um estudo cuidadoso e um completo entendimento.

5. Táticas de negociação baseadas nos níveis DiNapoli

Passemos diretamente para o sistema de negociação segundo os níveis DiNapoli. Em suma, se tomarmos apenas o ideologia básica de seus livros, podemos construir algumas táticas de negociação com níveis "agressivo" e "calmo".

O agressivo inclui 2 formas de entrar no mercado, isto é, táticas "Arbustos" e "Bonsai". Seu princípio de negociação é semelhante, a única diferença é onde se colocam os Stop-Loss.

inclui 2 formas de entrar no mercado, isto é, táticas "Arbustos" e "Bonsai". Seu princípio de negociação é semelhante, a única diferença é onde se colocam os Stop-Loss. O calmo também descreve 2 maneiras: "Sapador A" e "Sapador B".

Ao utilizar o método de negociação agressivo, o cálculo é feito para saber se o preço vai se desviar do nível de 38,2% e da oscilação já formada. A diferença entre as estratégias de "Arbustos" e "Bonsai" consiste em após qual nível Fibo deve ser definido o Stop-Loss.

Comecemos com o método de negociação "Arbustos". De acordo com as regras deste método, as posições devem ser abertas quando o preço - na grade de correções - ultrapassa o nível de 38,2% na direção da tendência atual, enquanto o Stop-Loss deve ser colocado adiante do nível de 50%. De acordo com o método de "Bonsai", entramos no mercado como o de "Arbustos", no entanto colocamos o Stop-Loss enquanto não atinjamos o nível de Fibonacci de 50%.

Não é por acaso que este tipo de negociação é chamada de agressiva, pois há risco de que - no gráfico - não aconteça a recuperação do preço. Muitas vezes, a correção eventualmente passa para a nova tendência ora o preço se mantem brevemente na fase de correção. Portanto, se você decidir utilizar este esquema, você terá que esperar por uma verificação do sinal, por segurança.





Estratégia "Arbustos"

O livro também descreve algumas das características negativas inerentes à estratégia "Bonsai". Por exemplo, DiNapoli enfatiza que na bolsa de valores pode acontecer uma derrapagem muito forte durante a execução da ordem Stop, uma vez que não há nenhum suporte para um nível poderoso, o que significa que não haverá nem negociações nem notificações. É por isso que a escolha dependerá da corretora e da plataforma de negociação. Por outro lado, é pouco provável que aconteça algo similar se você trabalha em instrumentos de alta liquidez com baixo volume no mercado.

6 Estratégias "Sapador A" e "Sapador B"

O "Sapador A" e "Sapador B" é a estratégia mais pacífica e menos arriscada. Segundo ela, a entrada no mercado também é realizada após o fim da correção, porém o trabalho em si é feito usando seguro.



Sapador A . Em primeiro lugar, aguardamos o fim da primeira correção (por enquanto não abrimos posições) e, depois, esperamos a formação de uma segunda correção. Somente após isto, abrimos posições. Colocamos o Stop-Loss da mesma forma como na estratégia anterior, ou seja, antes do próximo nível de Fibonacci.

. Em primeiro lugar, aguardamos o fim da primeira correção (por enquanto não abrimos posições) e, depois, esperamos a formação de uma segunda correção. Somente após isto, abrimos posições. Colocamos o Stop-Loss da mesma forma como na estratégia anterior, ou seja, antes do próximo nível de Fibonacci. Sapador B. Abrimos posições somente após a terceira correção, a quarta, etc. Em outras palavras, entramos no mercado somente após uma séria confirmação da tendência, o que nos dá um forte seguro contra falsos sinais.

O que obtemos como resultado desta estratégia? Recebemos entradas esporádicas no mercado. A tendência não é sempre tão duradoura para dar 3, ou mais, movimentos de correção consecutivos que correspondam às regras desse sistema de negociação (sistema esse cujo recuo deve estar nos níveis de 38,2% — 61,8%). Por outro lado, assim, conseguimos filtrar sinais falsos, nos quais a correção de preço não se torna a continuação da tendência.





Estratégia "Sapador A"







Quando, no mercado, você se deparar com uma tendência bastante longa e um monte de correções (reações) e se você aderir a todas as regras de análise, seu gráfico aparecerá severamente desordenado mostrando níveis e linhas insignificantes. Na verdade, a maioria deles pode ser simplesmente descartado como informação interferência que não está sujeita às regras de negociação dos níveis DiNapoli.

Imagine que você vê no gráfico um forte movimento ascendente que tem algumas reações. Em algum momento acontece uma correção em todos os movimentos do preço para cima, como resultado disso, o preço começa a reescrever os mínimos de algumas reações. Essas reações devem ser excluídas, e seus mínimos não devem ser incluídos no trabalho.

7. Indicador de níveis DiNapoli

Especialmente para aqueles traders que não querem gastar tempo construindo níveis DiNapoli manualmente - colocando de níveis de Fibonacci -, desenvolveu-se um indicador que constrói e plota estes níveis no gráfico. O indicador anexado aos arquivos no final do artigo. Ele está disponível na biblioteca de códigos abertos. Consideraremos o trabalho com ele um pouco mais. O nome do indicador foi alterado para facilitar a leitura.

Para instalar o indicador, basta colocar o arquivo na pasta Indicators no diretório do terminal MetaTrader5. Ele não tem muitas configurações, principalmente deve ser ajustada a cor para exibição. As cores podem ser mudadas como quiser, mas se você é um novato, não é recomendado alterar os parâmetros, a fim de evitar a erros na exibição e análise de mercado feita pelos indicadores.

O indicador para exibição automática de níveis DiNapoli também inclui um indicador "Zigzag" com notificação sonora sobre a reversão do ZigZag. No gráfico, o indicador marca em vermelho a linha para colocar o Stop-loss, em azul, a linha para começar, as linhas horizontais restantes são alvos para o preço. Além disso, o indicador mostra linhas verticais que marcam o tempo (elas podem ser desativadas nas configurações do indicador).

Parâmetros de entrada do indicador





Exibição do indicador "DiNapoli Levels" no gráfico de preços do terminal

Parâmetros:

Minimum points in a ray (por padrão = 400) — alteração de largura de níveis verticais de tempo;

Show the vertical lines (por padrão = true) — exibir/não exibir níveis verticais de tempo;

Number of history bars (por padrão = 5000) — número de barras cobertas pelo indicador integrado "Zigzag" no histórico;

Play sound (por padrão = true) — ativar notificação sonora sobre a alteração de direção do "Zigzag";

Sound file (por padrão = "expert.wav") — seleção de arquivo para notificação sonora;

Start Line color (por padrão = Blue) — cor da linha horizontal de partida;

Stop Line color (por padrão = Red) — cor da linha horizontal para colocação de Stop-Loss;

Target1 Line color (por padrão = Green) — cor de linha horizontal para o alvor №1;

Target2 Line color (por padrão = DarkOrange) — cor de linha horizontal para o alvo №2;

Target3 Line color (por padrão = DarkOrchid) — cor de linha horizontal para o alvo №3;

Target4 Line color (por padrão = DarkSlateBlue) — cor de linha horizontal para o alvo №4;

Time Target1 color (por padrão = DarkSlateGray) — cor de linha vertical de tempo №1;

Time Target2 color (por padrão = SaddleBrown) — cor de linha vertical de tempo №2;

Time Target3 color (por padrão = DarkSlateGray) — cor de linha vertical de tempo №3;

Time Target4 color (por padrão = DarkSlateGray) — cor de linha vertical de tempo №4;

Para começar, apresentamos os parâmetros básicos de indicador em que todo o código é construído.

Os parâmetros de código iniciais são os seguintes:

#property copyright "Copyright 2012, Yurich" #property link "https://login.mql5.com/pt/users/Yurich" #property version "3.00" #property description "FastZZ plus DiNapoli Target Levels." #property description "The modified indicator 'FastZZ.mq5'." #property description "victorg, www.mql5.com, 2013." #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "DiNapoli Levels" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG #property indicator_color1 clrTeal , clrOlive #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int iDepth= 400 ; input bool VLine= true ; input int iNumBars= 5000 ; input bool Sound= true ; input string SoundFile= "expert.wav" ; input color cStar= clrBlue ; input color cStop= clrRed ; input color cTar1= clrGreen ; input color cTar2= clrDarkOrange ; input color cTar3= clrDarkOrchid ; input color cTar4= clrDarkSlateBlue ; input color cTarT1= clrDarkSlateGray ; input color cTarT2= clrDarkSlateGray ; input color cTarT3= clrSaddleBrown ; input color cTarT4= clrDarkSlateGray ; input color cTarT5= clrDarkSlateGray ;

Introduzimos as variáveis no indicador.

double DiNapoliH[],DiNapoliL[],ColorBuffer[],Depth,A,B,C,Price[ 6 ]; int Last,Direction,Refresh,NumBars; datetime AT,BT,CT, Time [ 5 ]; color Color[ 11 ]; string Name[ 11 ]={ "Start Line" , "Stop Line" , "Target1 Line" , "Target2 Line" , "Target3 Line" , "Target4 Line" , "Time Target1" , "Time Target2" , "Time Target3" , "Time Target4" , "Time Target5" };

Após escrever os principais parâmetros e introduzir as variáveis, podemos começar a escrever a parte principal do indicador.

Parte principal:

void OnInit () { int i; string sn,sn2; if (iDepth<= 0 )Depth= 500 ; else Depth=iDepth; if (iNumBars< 10 )NumBars= 10 ; else NumBars=iNumBars; SetIndexBuffer ( 0 ,DiNapoliH, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DiNapoliL, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ColorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , Digits ()); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); sn= "DiNapoli" ; sn2= "" ; for (i= 1 ;i< 100 ;i++) { if ( ChartWindowFind ( 0 ,sn)< 0 ){ break ;} sn2= "_" +( string )i; sn+=sn2; } IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,sn); for (i= 0 ;i< 11 ;i++) Name[i]+=sn2; ArrayInitialize (DiNapoliH, 0 ); ArrayInitialize (DiNapoliL, 0 );

Passamos para a realização do indicador:

Color[ 0 ]=cStar; Color[ 1 ]=cStop; Color[ 2 ]=cTar1; Color[ 3 ]=cTar2; Color[ 4 ]=cTar3; Color[ 5 ]=cTar4; Color[ 6 ]=cTarT1; Color[ 7 ]=cTarT2; Color[ 8 ]=cTarT3; Color[ 9 ]=cTarT4; Color[ 10 ]=cTarT5; Depth=Depth* _Point ; Direction= 1 ; Last= 0 ; Refresh= 1 ; for (i= 0 ;i< 6 ;i++) { if ( ObjectFind ( 0 ,sn)!= 0 ) { ObjectCreate ( 0 ,Name[i], OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_COLOR ,Color[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } } if (VLine== true ) { for (i= 6 ;i< 11 ;i++) { if ( ObjectFind ( 0 ,sn)!= 0 ) { ObjectCreate ( 0 ,Name[i], OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_COLOR ,Color[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } } } } void OnDeinit ( const int reason) { int i; for (i= 0 ;i< 11 ;i++) ObjectDelete ( 0 ,Name[i]); ChartRedraw (); return ; }

Agora calculamos os buffers de indicador:

int OnCalculate( const int total, const int calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick[], const long &real[], const int &spread[]) { int i,start; bool set ; double a; if (calculated<= 0 ) { start=total-NumBars; if (start< 0 )start= 0 ; Last=start; ArrayInitialize(ColorBuffer, 0 ); ArrayInitialize(DiNapoliH, 0 ); ArrayInitialize(DiNapoliL, 0 ); } else start=calculated- 1 ; for (i=start;i<total- 1 ;i++) { set = false ; DiNapoliL[i]= 0 ; DiNapoliH[i]= 0 ; if (Direction> 0 ) { if (high[i]>DiNapoliH[Last]) { DiNapoliH[Last]= 0 ; DiNapoliH[i]=high[i]; if (low[i]<high[Last]-Depth) { if (open[i]<close[i]) { DiNapoliH[Last]=high[Last]; A=C; B=high[Last]; C=low[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { Direction=- 1 ; A=B; B=C; C=high[i]; AT=BT; BT=CT; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } DiNapoliL[i]=low[i]; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; set = true ; } if (low[i]<DiNapoliH[Last]-Depth&&(! set ||open[i]>close[i])) { DiNapoliL[i]=low[i]; if (high[i]>DiNapoliL[i]+Depth&&open[i]<close[i]) { DiNapoliH[i]=high[i]; A=C; B=high[Last]; C=low[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { if (Direction> 0 ) { A=B; B=C; C=high[Last]; AT=BT; BT=CT; CT=time[Last]; Refresh= 1 ; } Direction=- 1 ; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; } } else { if (low[i]<DiNapoliL[Last]) { DiNapoliL[Last]= 0 ; DiNapoliL[i]=low[i]; if (high[i]>low[Last]+Depth) { if (open[i]>close[i]) { DiNapoliL[Last]=low[Last]; A=C; B=low[Last]; C=high[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { Direction= 1 ; A=B; B=C; C=low[i]; AT=BT; BT=CT; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } DiNapoliH[i]=high[i]; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; set = true ; } if (high[i]>DiNapoliL[Last]+Depth&&(! set ||open[i]<close[i])) { DiNapoliH[i]=high[i]; if (low[i]<DiNapoliH[i]-Depth&&open[i]>close[i]) { DiNapoliL[i]=low[i]; A=C; B=low[Last]; C=high[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { if (Direction< 0 ) { A=B; B=C; C=low[Last]; AT=BT; BT=CT; CT=time[Last]; Refresh= 1 ; } Direction= 1 ; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; } } DiNapoliH[total- 1 ]= 0 ; DiNapoliL[total- 1 ]= 0 ; } if (Refresh== 1 ) {

Ciclo final do ciclo do indicador:

Refresh= 0 ; a=B-A; Price[ 0 ]= NormalizeDouble (a* 0.318 +C, _Digits ); Price[ 1 ]=C; Price[ 2 ]= NormalizeDouble (a* 0.618 +C, _Digits ); Price[ 3 ]=a+C; Price[ 4 ]= NormalizeDouble (a* 1.618 +C, _Digits ); Price[ 5 ]= NormalizeDouble (a* 2.618 +C, _Digits ); for (i= 0 ;i< 6 ;i++) ObjectMove ( 0 ,Name[i], 0 ,time[total- 1 ],Price[i]); if (VLine== true ) { a=( double )(BT-AT); Time [ 0 ]=( datetime ) MathRound (a* 0.318 )+CT; Time [ 1 ]=( datetime ) MathRound (a* 0.618 )+CT; Time [ 2 ]=( datetime ) MathRound (a)+CT; Time [ 3 ]=( datetime ) MathRound (a* 1.618 )+CT; Time [ 4 ]=( datetime ) MathRound (a* 2.618 )+CT; for (i= 6 ;i< 11 ;i++) ObjectMove ( 0 ,Name[i], 0 , Time [i- 6 ],open[total- 1 ]); } ChartRedraw (); if (Sound== true &&calculated> 0 ) PlaySound (SoundFile); } return (total); }

O indicador está anexado no apêndice do artigo.