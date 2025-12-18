Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo

Introdução

Os mercados financeiros podem ser complexos, frequentemente apresentando desafios para traders e analistas no processamento e na interpretação precisa de dados. Para superar esses desafios, diversas bibliotecas foram desenvolvidas para simplificar a análise de mercado, cada uma projetada para lidar com dados de maneiras que se alinham a objetivos específicos. Embora as bibliotecas MQL5 sejam comumente usadas para criar estratégias de trading e indicadores, bibliotecas externas, como as ferramentas de análise de dados do Python, fornecem recursos adicionais para análises mais avançadas e aprofundadas.

Em artigos anteriores, concentrei-me em price action e análise de dados, explorando principalmente a geração de sinais por meio de cálculos e métricas processadas por Expert Advisors (EAs) em MQL5. Esses artigos, no entanto, estavam restritos à análise baseada em MQL5. Este artigo marca uma mudança ao introduzir a integração de bibliotecas externas especificamente projetadas para análise avançada de dados. Ao utilizar a biblioteca Python, Pandas, podemos explorar novos caminhos para os traders, oferecendo uma gama mais ampla de opções analíticas para atender a diferentes necessidades.

Este método não substitui o MQL5, mas o posiciona como o núcleo deste sistema. O EA em MQL5 atua como uma ponte, permitindo a interação com bibliotecas externas e servidores para construir uma estrutura analítica mais robusta e flexível. Gostaria de enfatizar que este artigo é apenas o início da exploração de análises avançadas, e aguardo apresentar percepções e técnicas mais abrangentes em discussões futuras.

Vamos dar uma olhada em como abordaremos esta tarefa:





Visão Geral da Estratégia

O principal objetivo deste sistema é gerar um sinal de negociação utilizando a biblioteca Pandas do Python, aproveitando seus recursos de interpretação de dados. Nesta seção, analisaremos mais de perto como a lógica central é executada pelo sistema. Toda a troca ocorre entre o Expert Advisor (EA) em MQL5 e o Python, com vários processos acontecendo entre eles antes que o sinal seja finalmente exibido no gráfico. Vamos seguir as etapas descritas abaixo para entender como o sistema funciona.

1. MQL5 EA para Python:

O Expert Advisor em MQL5 coleta a máxima, mínima, abertura, fechamento e volume do dia anterior, referentes a 10 dias.

Envia os dados para o servidor Python.

Formata os dados em uma string CSV e os envia por meio de uma solicitação HTTP POST para o servidor Python.

2. Python:

O Python recebe os dados e processa as informações recebidas usando bibliotecas como o Pandas.

Analisa os dados para gerar um sinal de negociação, preço médio e volume, e então cria uma explicação.

3. Python para EA:

O Python envia o sinal gerado, o preço médio, o volume e a explicação de volta ao EA em MQL5 por meio de uma resposta HTTP.

4. Expert Advisor em MQL5:

O EA em MQL5 recebe e analisa a resposta, extraindo o sinal, o preço médio, o volume médio e a explicação da resposta.

Se o sinal for diferente, atualiza o gráfico com o novo sinal e o exibe.

Vamos consultar o diagrama a seguir para obter mais detalhes.





Fig 1. Gráfico Lógico





Python

Python é uma linguagem de programação versátil, reconhecida por sua simplicidade e ampla gama de aplicações. Ela é comumente utilizada para análise de dados, aprendizado de máquina, desenvolvimento web e automação, entre outras tarefas. Neste sistema, o Python é crucial para a execução de análises avançadas de dados, particularmente por meio de bibliotecas como o Pandas, que fornecem ferramentas eficientes para manipulação e análise de dados. O Python também cria um servidor para a interação entre o MQL5 e suas bibliotecas. Ao utilizar o Python para processar conjuntos de dados complexos, o sistema gera sinais de negociação com base em dados históricos de mercado, que são então enviados ao Expert Advisor (EA) em MQL5 para auxiliar nas decisões de negociação ao vivo.

Vou orientá-lo pelo processo de instalação do Python, criação de um script e execução passo a passo.

Baixe o instalador do Python acessando o site oficial do Python

Execute o Instalador

Importante: certifique-se de marcar a opção “Add Python to PATH” antes de clicar em Install Now. Isso facilita a execução do Python a partir da linha de comando.

Conclua a Instalação

O instalador iniciará o processo de instalação. Aguarde até que seja concluído. Quando a instalação terminar, clique em Close.

Verifique a Instalação

Abra o Prompt de Comando (pressione Windows + R, digite cmd e pressione Enter). Digite python --version e pressione Enter. Se o Python estiver instalado corretamente, você verá a versão do Python exibida (por exemplo, Python 3.x.x).

Após a instalação bem-sucedida do Python, considere agora instalar o Flask e o Pandas. O Flask é um framework web leve para Python usado para criar aplicações web. Ele foi projetado para ser simples, flexível e fácil de usar. O Flask está sendo utilizado para configurar um servidor web simples que permite a comunicação entre o Expert Advisor (EA) em MQL5 e as ferramentas de análise de dados em Python. O EA envia dados para o Flask (via solicitações HTTP), que processa os dados usando bibliotecas Python, neste caso o Pandas, e retorna um sinal de negociação ao EA.

Para instalar o Flask e o Pandas usando o Prompt de Comando, siga estas etapas:

Abra o Prompt de Comando

Pressione Windows + R, digite cmd e pressione Enter.

Certifique-se de que o pip (Instalador de Pacotes do Python) esteja instalado

Primeiro, verifique se o pip (gerenciador de pacotes do Python) está instalado executando:

pip -- version

Se o pip estiver instalado, você verá o número da versão. Caso não esteja instalado, você pode seguir as etapas abaixo para instalá-lo. O PIP (Python Package Installer) geralmente é instalado automaticamente junto com o Python. Se o PIP não estiver instalado, baixe o get-pip.py e execute-o usando o comando python get-pip.py.

Instalar Flask

Para instalar o Flask, execute o seguinte comando no Prompt de Comando:

pip install Flask

Aguarde a conclusão da instalação. O Flask será instalado e estará pronto para uso.

Instalar Pandas

Para instalar o Pandas, execute este comando:

pip install pandas

Da mesma forma, aguarde a conclusão da instalação.

Verificar Instalação

Após instalar ambos os pacotes, você pode verificar a instalação executando estes comandos:

python -c "import flask; print(flask.__version__)" python -c "import pandas; print(pandas.__version__)"

Isso deve exibir as versões instaladas do Flask e do Pandas, confirmando que foram instalados com sucesso.

Agora você pode prosseguir para a criação de um script em Python. Pessoalmente, prefiro usar o Notepad++ para essa tarefa. Para criar o script, abra o Notepad++, inicie um novo arquivo e defina a linguagem como Python selecionando-a no menu Language. Depois de escrever o script, salve-o em um diretório de fácil localização. Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão .py, que o identifica como um script Python.

Script Python

import pandas as pd import flask from flask import request, jsonify app = flask.Flask(__name__) app.config[ "DEBUG" ] = True @app.route( '/analyze' , methods=[ 'POST' ]) def analyze_csv(): try : csv_data = request.data.decode( 'utf-8' ) with open ( 'received_data.csv' , 'w' ) as file: file.write(csv_data) from io import StringIO data = StringIO(csv_data) df = pd.read_csv(data) required_columns = [ 'date' , 'prev_high' , 'prev_low' , 'prev_open' , 'prev_close' , 'prev_volume' ] for column in required_columns: if column not in df.columns: return jsonify({ "error" : f"Missing column: {column} " }), 400 print ( "Received metrics:" ) print (df) df[ 'average_price' ] = (df[ 'prev_high' ] + df[ 'prev_low' ] + df[ 'prev_open' ] + df[ 'prev_close' ]) / 4 average_price = df[ 'average_price' ].mean() average_volume = df[ 'prev_volume' ].mean() print ( f"Average Price: {average_price} " ) print ( f"Average Volume: {average_volume} " ) last_close = df[ 'prev_close' ].iloc[- 1 ] if last_close > average_price: signal = "BUY" signal_explanation = f"The last close price ( {last_close} ) is higher than the average price ( {average_price} )." else : signal = "SELL" signal_explanation = f"The last close price ( {last_close} ) is lower than the average price ( {average_price} )." print ( f"Generated Signal: {signal} " ) print ( f"Signal Explanation: {signal_explanation} " ) return jsonify({ "signal" : signal, "average_price" : average_price, "average_volume" : average_volume, "signal_explanation" : signal_explanation }) except Exception as e: return jsonify({ "error" : str (e)}), 500 if __name__ == '__main__' : app.run(host= '189.7.6.8' , port= 5877 )

Para executar o script, abra o Prompt de Comando no seu computador.

Execute o comando:

cd C:\Users

Seguido pelo comando:

python filename.py

Use exatamente o nome que você atribuiu ao seu script ao executá-lo. Quando o script for executado, ele indicará que a porta está ativamente em escuta.

Running on http:





Funções Principais



Inicialização (OnInit)



Esta função é executada quando o EA é inicializado pela primeira vez na plataforma MetaTrader. Ela é usada para configurar quaisquer recursos ou configurações necessárias ao EA. Neste caso, ela simplesmente imprime uma mensagem no log indicando que o EA está pronto para iniciar a interação com o servidor Python.

int OnInit () { Print ( "Expert initialized. Ready to send data to Python." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

O valor de retorno INIT_SUCCEEDED indica que a inicialização foi bem-sucedida.

Desinicialização (OnDeinit)

Esta função é acionada quando o EA é removido ou quando a plataforma MetaTrader é fechada. Normalmente, ela é usada para operações de limpeza, como liberação de recursos ou fechamento de arquivos abertos. Aqui, ela simplesmente imprime uma mensagem indicando que o EA foi desinicializado e não está mais ativo.

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Expert deinitialized." ); }

OnTick (Funcionalidade Principal)

Esta é a função principal do EA que é executada toda vez que as condições de mercado mudam (a cada novo tick).

void OnTick () { if ( TimeCurrent () - lastSignalTime < signalInterval) { return ; } string csvData = "date,prev_high,prev_low,prev_open,prev_close,prev_volume

" ; for ( int i = 1 ; i <= 10 ; i++) { datetime prevDate = iTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); double prevHigh = iHigh ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); double prevLow = iLow ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); double prevOpen = iOpen ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); double prevClose = iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); long prevVolume = iVolume ( Symbol (), PERIOD_D1 , i); csvData += StringFormat ( "%s,%.5f,%.5f,%.5f,%.5f,%ld

" , TimeToString (prevDate, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), prevHigh, prevLow, prevOpen, prevClose, prevVolume); } string fileName = StringFormat ( "%s_analytics.csv" , Symbol ()); int fileHandle = FileOpen (fileName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI ); if (fileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileWriteString (fileHandle, csvData); FileClose (fileHandle); Print ( "CSV file created: " , fileName); } }

Ela também executa as seguintes operações:

Verificação do Intervalo de Sinal: O EA primeiro verifica se tempo suficiente passou desde a última atualização do sinal usando TimeCurrent (). Caso contrário, ele ignora o processamento.

O EA primeiro verifica se tempo suficiente passou desde a última atualização do sinal usando (). Caso contrário, ele ignora o processamento. Coleta de Dados: O EA coleta dados de mercado dos últimos 10 dias (ou mais, se você alterar o valor no loop), incluindo: máxima, mínima, abertura, fechamento e volume do dia anterior.

O EA coleta dados de mercado dos últimos 10 dias (ou mais, se você alterar o valor no loop), incluindo: máxima, mínima, abertura, fechamento e volume do dia anterior. Formatação de Dados: Em seguida, ele formata esses dados em formato CSV para facilitar a transmissão ao servidor Python.

Em seguida, ele formata esses dados em formato CSV para facilitar a transmissão ao servidor Python. Salvamento do Arquivo CSV: Os dados são salvos como um arquivo .csv com o nome <symbol>_analytics.csv no disco. Se a criação e gravação do arquivo forem bem-sucedidas, uma mensagem de sucesso é exibida.

Solicitação HTTP para o Servidor Python (WebRequest)

string headers = "Content-Type: application/json\r

" ; char result[]; string resultHeaders; int responseCode = WebRequest ( "POST" , pythonUrl, headers, timeout, data, result, resultHeaders ); if (responseCode == 200 ) { string response = CharArrayToString (result); Print ( "Received response: " , response); } else { Print ( "Error: HTTP request failed with code " , responseCode); }

Após preparar os dados em formato CSV, o EA envia esses dados para um servidor Python via HTTP POST.

Cabeçalhos: O cabeçalho Content-Type é definido como application/ json , o que informa ao servidor que os dados enviados estão no formato JSON.

O cabeçalho Content-Type é definido como application/ , o que informa ao servidor que os dados enviados estão no formato JSON. WebRequest: A função WebRequest é utilizada para enviar a solicitação HTTP POST ao servidor Python. A função retorna:

1) responseCode : O código de resposta HTTP (por exemplo, 200 para sucesso).

2) result : O conteúdo da resposta do servidor (que normalmente consiste nos resultados da análise). Fig 2. Fluxograma do WebRequest

Se a solicitação for bem-sucedida (responseCode == 200), o conteúdo da resposta é convertido de um array de caracteres para uma string, e uma mensagem de sucesso é exibida. Se a solicitação falhar, uma mensagem de erro é exibida.

Análise e Exibição da Resposta

if (responseCode == 200 ) { string signal = "" ; string avgPrice = "" ; string avgVolume = "" ; string explanation = "" ; int signalStart = StringFind (response, "\"signal\":" ); int signalEnd = StringFind (response, "\"average_price\":" ); int explanationStart = StringFind (response, "\"signal_explanation\":" ); int avgPriceStart = StringFind (response, "\"average_price\":" ); int avgVolumeStart = StringFind (response, "\"average_volume\":" ); if (signalStart != - 1 && signalEnd != - 1 ) { signal = StringSubstr (response, signalStart + 10 , signalEnd - signalStart - 12 ); } if (explanationStart != - 1 ) { explanation = StringSubstr (response, explanationStart + 23 , StringFind (response, "\"" , explanationStart + 23 ) - (explanationStart + 23 )); } if (avgPriceStart != - 1 ) { avgPrice = StringSubstr (response, avgPriceStart + 16 , StringFind (response, "\"" , avgPriceStart + 16 ) - (avgPriceStart + 16 )); } if (avgVolumeStart != - 1 ) { avgVolume = StringSubstr (response, avgVolumeStart + 18 , StringFind (response, "\"" , avgVolumeStart + 18 ) - (avgVolumeStart + 18 )); } if (signal != lastSignal) { lastSignal = signal; lastSignalTime = TimeCurrent (); string receivedSummary = "Signal: " + signal + "

" + "Avg Price: " + avgPrice + "

" + "Avg Volume: " + avgVolume + "

" + "Explanation: " + explanation; Print ( "Received metrics and signal: " , receivedSummary); Comment (receivedSummary); } }

Após receber a resposta do servidor Python, o EA analisa a resposta para extrair dados principais, tais como:

Sinal: O sinal de negociação (por exemplo, "buy" ou "sell").

O sinal de negociação (por exemplo, "buy" ou "sell"). Preço Médio: O preço médio derivado da análise.

O preço médio derivado da análise. Volume Médio: O volume médio das negociações.

O volume médio das negociações. Explicação: Uma explicação do motivo pelo qual o sinal foi gerado.

A função utiliza StringFind e StringSubstr para extrair esses valores da string de resposta.

Se o sinal tiver mudado desde a última atualização (signal != lastSignal), ela:

1) Atualiza as variáveis lastSignal e lastSignalTime.

2) Exibe o novo sinal, o preço médio, o volume e a explicação como um comentário no gráfico usando a função Comment().

Atualização e Exibição do Sinal

Esta parte está integrada à etapa anterior, onde o sinal é atualizado e exibido no gráfico.

if (signal != lastSignal) { lastSignal = signal; lastSignalTime = TimeCurrent (); string receivedSummary = "Signal: " + signal + "

" + "Avg Price: " + avgPrice + "

" + "Avg Volume: " + avgVolume + "

" + "Explanation: " + explanation; Print ( "Received metrics and signal: " , receivedSummary); Comment (receivedSummary); }

Se o sinal tiver sido alterado (ou seja, se for diferente do anterior), o EA:

Atualiza as variáveis lastSignal e lastSignalTime .

e . Cria um resumo em formato de string contendo o sinal, o preço médio, o volume médio e a explicação.

Exibe o resumo no gráfico como um comentário e o imprime no log.

CharArrayToString (Função Utilitária)

string CharArrayToString ( char &arr[]) { string result = "" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (arr); i++) { result += StringFormat ( "%c" , arr[i]); } return (result); }

Esta função utilitária é usada para converter um array de caracteres (recebido da resposta HTTP) em uma string. Ela percorre cada elemento do array de caracteres e adiciona o caractere correspondente à string de resultado.

Cada uma dessas etapas foi projetada para lidar com uma parte específica do processo: coleta de dados, envio ao servidor Python, recebimento da análise e atualização do gráfico com o sinal de negociação. Essa abordagem garante que o EA possa operar de forma autônoma, coletar dados relevantes do mercado e tomar decisões com base em análises impulsionadas pelo Python.





Resultados

Running on http:

O primeiro passo é confirmar que seu script Python está em execução e escutando ativamente no servidor necessário. Para instruções detalhadas sobre como configurar e executar o script, consulte a seção Python acima. Se estiver escutando ativamente, ele deverá exibir:

Observe que a API e o host mencionados acima não são os reais utilizados, tendo sido gerados apenas para fins educacionais. Em seguida, prosseguimos para iniciar o EA em MQL5. Se a conexão entre o MQL5 e o servidor Python for estabelecida com sucesso, você verá mensagens de log na aba “Experts” do gráfico. Além disso, o script Python em execução no prompt de comando exibirá as métricas recebidas.

O Prompt de Comando exibirá o seguinte:

189.7.6.8 - - [ 21 /Jan/ 2025 10 : 53 : 44 ] "POST /analyze HTTP/1.1" 200 - Received metrics: date prev_high prev_low prev_open prev_close prev_volume 0 2025.01 .20 00 : 00 868.761 811.734 826.389 863.078 83086.0 1 2025.01 .19 00 : 00 856.104 763.531 785.527 826.394 82805.0 2 2025.01 .18 00 : 00 807.400 752.820 795.523 785.531 82942.0 3 2025.01 .17 00 : 00 886.055 790.732 868.390 795.546 83004.0 4 2025.01 .16 00 : 00 941.334 864.202 932.870 868.393 83326.0 5 2025.01 .15 00 : 00 943.354 870.546 890.620 932.876 83447.0 6 2025.01 .14 00 : 00 902.248 848.496 875.473 890.622 83164.0 7 2025.01 .13 00 : 00 941.634 838.520 932.868 875.473 82516.0 8 2025.01 .12 00 : 00 951.350 868.223 896.455 932.883 83377.0 9 2025.01 .11 00 : 00 920.043 857.814 879.103 896.466 83287.0 10 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

As informações acima serão utilizadas pelo pandas para análise e geração de sinais. Os dados do décimo dia exibem “NaN” porque o dia ainda não foi encerrado, o que significa que a análise se baseia principalmente nos valores obtidos dos dias anteriores. No entanto, ela também incorpora os níveis de preço atuais do décimo dia, que ainda estão incompletos. Abaixo, você pode encontrar os logs e os resultados da análise exibidos pelo pandas no prompt de comando (CMD)

Average Price: 865.884525 Average Volume: 83095.4 Generated Signal: SELL Signal Explanation: The last close price (nan) is lower than the average price ( 865.884525 ).

O MetaTrader 5 exibirá o seguinte:

Vamos começar verificando os registros na aba “Experts”. Consulte abaixo para visualizar os resultados obtidos.

2025.01 .21 10 : 50 : 28.106 External Flow (Boom 300 Index,D1) CSV file created: Boom 300 Index_analytics.csv 2025.01 .21 10 : 50 : 28.161 External Flow (Boom 300 Index,D1) Received response: { 2025.01 .21 10 : 50 : 28.161 External Flow (Boom 300 Index,D1) "average_price" : 865.884525 , 2025.01 .21 10 : 50 : 28.161 External Flow (Boom 300 Index,D1) "average_volume" : 83095.4 , 2025.01 .21 10 : 50 : 28.161 External Flow (Boom 300 Index,D1) "signal" : "SELL" , 2025.01 .21 10 : 50 : 28.161 External Flow (Boom 300 Index,D1) "signal_explanation" : "The last close price (nan) is lower than the average price (865.884525)."

O resultado também será exibido no gráfico, e o processo se repetirá com base nas configurações de tempo limite especificadas nos parâmetros de entrada.

Fig 3. Resultado Exibido

Abaixo está um diagrama de uma negociação lucrativa que realizei com base no sinal gerado e em análises adicionais. A negociação é exibida no timeframe M1 (1 minuto) para maior clareza.

Fig 4. Transação realizada





Conclusão

Tendo descrito as etapas para implementar análises avançadas utilizando bibliotecas externas como o pandas neste projeto, acredito que estabelecemos uma base sólida para o desenvolvimento de ferramentas mais avançadas de price action e análise de mercado. Encorajo todos os traders a encarar isto como um guia geral para compreender movimentos de mercado antecipados. No entanto, para uma execução ideal das negociações, incorpore também outras estratégias com as quais você esteja familiarizado. Seus comentários e feedback são muito bem-vindos à medida que continuamos trabalhando na criação de ferramentas mais profissionais para análises avançadas de mercado.