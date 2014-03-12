US$ 200 por seu artigo sobre algotrading!

Escreva um artigo e contribua para o desenvolvimento do mundo do algotrading. Compartilhe sua experiência em negociação e programação e nós lhe pagaremos US$ 200. Além disso, a publicação no popular site MQL5.com é uma excelente oportunidade para promoção pessoal no ambiente profissional. Milhares de traders lerão o seu texto. Você poderá discutir suas ideias com pessoas que pensam da mesma forma, adquirir novas experiências e monetizar seu conhecimento.





Quais tópicos são procurados

Publicamos artigos sobre algotrading e tudo relacionado a ele:

Desenvolvimento de estratégias de negociação

Desenvolvimento de indicadores

Teste e otimização de estratégias

Criação de interfaces gráficas, painéis de negociação



Trabalho com bancos de dados

Integração com serviços externos

Aprendizado de máquina



Um dos principais requisitos é a aplicação prática do conhecimento descrito no artigo, bem como a implementação da ideia no MQL5. Uma ótima maneira de entender quais artigos estão sendo procurados é examinar as publicações anteriores. Além disso, há uma discussão separada sobre possíveis tópicos no fórum: Escreva e ganhe dinheiro no MQL5. Se você tiver alguma dúvida, escreva lá.





Requisitos importantes



1. Envie para aprovação. Antes de escrever o artigo inteiro, recomendamos que faça um esboço e exponha brevemente o conteúdo e, em seguida, envie isso ao moderador para aprovação. Depois de receber a aprovação, prossiga com o detalhamento do material.

2. Verifique a estrutura. Cada artigo deve ter três componentes importantes:

Com o que o trader lerá este artigo: qual problema está sendo resolvido (ponto A, o início) O que ele levará depois de ler o artigo: que solução para o problema ele obterá (ponto B, conclusão) Como o artigo leva o leitor do ponto A ao ponto B: esse é o conteúdo principal do artigo

3. Elabore o conteúdo. No mínimo o artigo deve ser de 5 páginas, isto é, mais ou menos 1800 caracteres por página. As informações sobre o volume atual estão disponíveis na seção Estatísticas. Verificamos minuciosamente o conteúdo dos artigos quanto a plágio ou geração de texto usando IA. Somente conteúdo de autoria exclusiva é permitido.

4. Verifique o texto. Antes de enviar o artigo para publicação, faça sempre uma verificação automática de ortografia. Por exemplo, através do Microsoft Word ou ChatGPT.







Sistema de publicação conveniente



Mais de 1500 artigos foram publicados na MQL5.com. Nossa experiência com muitos autores permitiu criar um sistema de publicação fácil de usar. Todo o processo é dividido em várias etapas com descrições claras e detalhadas do que é exigido de você. Em todas as etapas, você receberá dicas e orientações úteis.









1. Categorias e esboço

Para começar, vá até a seção "Artigos" e clique em "Novo artigo". Na primeira etapa, você precisa escolher um título provisório para o artigo, a categoria à qual ele pertence, além de pensar na estrutura aproximada das subseções.











O esboço é a espinha dorsal do seu futuro artigo, que facilitará apresentar suas ideias. Por padrão, o modelo de um novo artigo já tem uma Introdução e uma Conclusão. Você pode dar o nome que quiser às seções do seu artigo.

Para começar, pense e digite o título da sua primeira seção (entre Introdução e Conclusão) e pressione Enter. Todas as seções subsequentes são criadas da mesma forma. Para alterar a ordem das seções, use as setas à direita do nome.











As seções criadas nesta etapa serão formatadas no artigo como títulos, facilitando a criação de hiperligações e âncoras. Depois de fazer um esboço e decidir o título provisório do artigo, clique em "Criar artigo" para passar para a próxima etapa.





2. Imagens e texto

A parte visual do artigo é a primeira coisa que os leitores notarão. Boas ilustrações melhoram muito a percepção e a atratividade do material. Ao trabalhar com imagens, siga algumas boas práticas:

Todas as imagens devem ser de excelente qualidade , o que é melhor garantido pelo formato PNG. O formato GIF é permitido, desde que a qualidade da imagem seja adequada. O formato JPG não é recomendado para capturas de tela.

Todas as imagens não devem exceder 750 pixels de largura. Se você inserir uma imagem com uma largura maior, ela será automaticamente reduzida quando for salva, com uma perda significativa de qualidade.

Faça capturas de tela já no tamanho certo, não tente reduzir imagem grandes em editores gráficos. Em 99% dos casos, a qualidade da imagem se deteriorará se você reduzi-la.

As imagens não devem conter nada supérfluo e devem ser fáceis de entender à primeira vista. Exclua da imagem tudo que não esteja diretamente relacionado a ela — o leitor deve poder ver imediatamente o propósito da imagem. Ninguém vai estudar grandes fluxogramas e gráficos cheios de ícones.

Para inserir imagens no texto, use o botão "Imagem" na barra de ferramentas do editor.



O segundo erro mais comum entre os escritores iniciantes é inserir código no artigo "como está" sem formatação. Muitos também esquecem que, ao copiar texto de fontes externas, a área de transferência (além do texto necessário) pode conter tags de formatação redundantes que são inadequadas no contexto dos estilos aceitos.

Você aprenderá sobre tudo isso na segunda etapa da criação do artigo. Informações adicionais sobre como trabalhar com texto estão disponíveis no artigo "MQL5.community - Nota de usuário".











Depois de ler as instruções, marque a caixa "Eu li as regras do uso de imagens e textos" e clique em "Salvar".





3. Formatação

Muitos autores têm pressa em expressar suas ideias e esquecem o quão acessível será para os leitores lerem seus textos. Mesmo o material mais interessante causará tédio e rejeição se não for apresentado corretamente. Manter a atenção do leitor é justamente a tarefa que se resolve com a formatação correta.

No primeiro contato com o artigo, o leitor primeiro o "escaneia", identificando os pontos-chave através dos títulos e ilustrações, e somente então, se houver interesse, prossegue para uma leitura cuidadosa. Por isso, é muito importante formatar seu artigo corretamente. Na terceira etapa, você aprenderá como dividir corretamente o texto em parágrafos, quando usar listas ou tabelas, e como formatar adequadamente ilustrações e suas legendas.











Depois de se familiarizar com as regras de formatação e alinhamento, marque a caixa de seleção novamente e clique em "Salvar".





Use hiperligações dentro do artigo para que os leitores possam obter mais informações ou navegar convenientemente entre as subseções. Inserir uma hiperligação é fácil, mas há detalhes que você pode desconhecer. Na quarta e última etapa antes de escrever o texto do artigo entendemos: como adicionar informações rápidas às hiperligações, como criar e usar hiperligações âncora.











Depois de se familiarizar com as regras, marque a caixa uma última vez e clique em "Salvar". Agora você está pronto para escrever o artigo com o mínimo de tempo perdido em aprender a usar o editor embutido.

5. Artigo

Agora chegamos à escrita do texto do artigo. Agora, tudo o que você precisa é de um material interessante, pois você já sabe como formatá-lo bem.

Se possível, carregue um avatar e uma capa para o artigo — eles serão usados na lista geral de artigos e devem atrair atenção. O avatar requer uma imagem PNG de 60*60 pixels, enquanto a capa requer 1200*628 pixels. Se você não tiver uma imagem adequada, nós podemos prepará-la para você. Você pode simplesmente sugerir ideias na seção de comentários.











Adicione uma descrição para o artigo. Este é um requisito obrigatório. Você pode ajustar o texto mais tarde, mas ainda assim aborde esta tarefa com responsabilidade. Uma descrição bem elaborada é um argumento decisivo para que um leitor potencial pelo menos abra seu artigo para dar uma olhada rápida. Note que a porcentagem de conclusão mudará à medida que você avançar pelas etapas. O artigo estará 100% concluído quando for publicado. Mas antes disso, ele deve ser enviado para revisão.

Revisão pelo moderador

Bem, o texto está escrito, com ilustrações interessantes, e o artigo em si já parece bastante apresentável. Envie-o para revisão pelo moderador. Para fazer isso, clique em "Enviar para revisão". O moderador será notificado sobre isso, e seu artigo não passará despercebido.











Aguarde a resposta do moderador na seção "Comentários". Aqui você pode discutir com ele quaisquer questões sobre seu artigo: o valor e o interesse do artigo para a comunidade, design gráfico (avatar e ilustrações), correção de erros, honorários.





Publicação

Depois de resolver todos os pontos em disputa, seu artigo será finalmente publicado. Você receberá uma notificação push sobre isso em seu dispositivo móvel, desde que você tenha especificado seu ID MetaQuotes em seu perfil. Saiba mais sobre a configuração do perfil do usuário no artigo "MQL5.community - Nota de usuário".

A publicação do seu artigo será acompanhada por um anúncio no Fórum, em sua subseção especial "Artigos, Biblioteca". Além disso, após algum tempo, seu artigo será traduzido para todos os onze idiomas do site MQL5.com, tornando-se disponível para toda a comunidade global de traders. Damos prioridade à tradução dos artigos mais interessantes.

Pagamento

Mais uma vez, lembramos que agradecemos o trabalho árduo dos autores dos artigos. Todos os artigos publicados na MQL5.community são pagos. O honorário médio é de US$ 200. Leia sobre como sacar ou gastar seus ganhos no artigo "Sistema de pagamento da MQL5.community".

Esperamos que, depois de ler este artigo, muitas das suas dúvidas sejam esclarecidas. De você, esperamos novos materiais interessantes, que certamente serão valorizados como merecem. Comece agora!



