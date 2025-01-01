Variáveis Globais

Variáveis globais são criadas colocando suas declarações fora de descrições da função. Variáveis globais são definidas no mesmo nível que funções, isto é, elas não são locais de algum bloco.

Exemplo:

int GlobalFlag=10; // Variável global

int OnStart()

{

...

}

O escopo de variáveis globais é o programa inteiro. Variáveis globais são acessíveis a partir de todas as funções definidas no programa. Elas são inicializadas com zero a menos que um outro valor inicial seja explicitamente definido. Uma variável global pode ser inicializada somente por uma constante, ou expressão de constante que corresponde ao tipo dela.

As variáveis globais são inicializadas apenas uma vez após o programa ser carregado na memória do terminal do cliente e antes da primeira manipulação do evento Init. Para as variáveis globais que representam objetos de classe, durante sua inicialização os construtores correspondentes são chamados. Em scripts, as variáveis globais são inicializadas antes de manipular o evento Start.

Observação: Variáveis declaradas em nível global não devem ser confundidas com variáveis globais do terminal cliente que podem ser acessadas usando as funções GlobalVariable...().

Também Veja

Tipos de Dados, Encapsulamento e Extensibilidade de Tipos, Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos