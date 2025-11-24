PriceMovementMapper

PriceMovementMapper는 가격 행동에 대한 독특한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 혁신합니다. MT5용 이 혁신적인 지표는 동적 블록을 생성하여 일일 시가/종가 범위를 지능형 수직선으로 매핑하고 가격 극한값을 보여줍니다. 기존 도구와 달리 색상으로 구분된 사각형과 직관적인 연결선을 통해 시장 구조, 추세 강도 및 주요 지지/저항 수준을 선명하게 시각화합니다. 각 거래일은 시가에서 종가까지 가격의 전체 여정을 보여주는 독특한 블록으로 표현되며, 수직 확장은 가격이 시가 및 종가 수준을 얼마나 넘어 이동했는지 보여줍니다. 높은 확률의 거래 기회 식별에서 우위를 찾는 스윙 트레이더, 기술 분석가 및 가격 행동 애호가에게 이상적입니다. 이 지표는 모든 금융 상품 및 일간 이하의 모든 타임프레임에서 작동하며, 사용자 정의 가능한 색상, 스타일 및 채우기 옵션을 통해 시장 움직임에 대한 비교할 수 없는 명확성과 맞춤형 거래 경험을 제공합니다.

PriceMovementMapper - 가격 운동 매퍼
MQL5 게시 설명
PriceMovementMapper는 MetaTrader 5에서 가격 행동 시각화를 혁신하는 혁신적인 기술 지표입니다. 시장에서 구할 수 있는 다른 어떤 도구와도 달리, 거래자가 패턴과 기회를 전례 없이 선명하게 식별할 수 있도록 일일 가격 움직임의 독특하고 직관적인 시각적 표현을 제공합니다.

독점적 특징
가격 행동 블록
일일 시가와 종가 사이의 관계를 시각적으로 나타내는 색상 사각형
자동 색상: 상승일은 녹색, 하락일은 빨간색
사용자 정의 가능한 선 두께 및 스타일 설정

지능형 수직 운동 선
상승일의 경우:
고가에서 종가까지의 선
저가에서 시가까지의 선
하락일의 경우:
고가에서 시가까지의 선
저가에서 종가까지의 선

고급 설정
사용자 정의 가능한 분석 타임프레임
조정 가능한 역사적 일수
전일 기준선
선택적 설명 레이블

경쟁적 장점
독특한 시각화 - 범위 분석과 가격 행동 결합
추세와 반전의 빠른 식별
통합된 다중 타임프레임 분석
다양한 거래 스타일에 대한 유연한 구성
시각적 혼란 없는 깔끔한 인터페이스

실용적 응용
스윙 트레이딩: 일일 가격 행동 기반 진입점 식별
추세 분석: 일일 움직임의 강도 시각화
지지/저항: 일일 극값을 통한 주요 수준 식별
패턴 확인: 향상된 시각화로 캔들스틱 패턴 검증

이 지표는 누구를 위한 것입니까?
명확한 가격 행동 시각화가 필요한 초보 트레이더
경쟁력 있는 시각적 우위를 추구하는 전문가
다중 타임프레임으로 작업하는 기술 분석가
일일 움직임에 집중하는 스윙 트레이더

지금 사용 가능 - 독특하고 강력한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 변환하세요!
쉬운 설치 - 몇 초 만에 설정하고 이전과는 다른 방식으로 가격 움직임 매핑 시작!
각 거래 세션 동안 가격이 어디에서 어떻게 움직였는지 실제로 보여주는 도구로 다른 트레이더들 사이에서 돋보이세요.
PriceMovementMapper - 가격을 보는 것뿐만 아니라 그 움직임을 이해하세요!


추천 제품
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
유틸리티
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
유틸리티
EA 자동 이익 실현, 자동 매수/매도, 볼륨 관리자, 사이드웨이 거래, 트레일링 오픈 포인트 1 – 자동 매수/매도 오픈 EA는 이익, 손절매, 볼륨 설정에 따라 매수 또는 매도를 자동으로 오픈합니다. 볼륨 관리: 총 주문 수와 고정 크기 2 – 자동 이익 실현: 설정에 따라 최소 이익으로 이익 실현, 최소 및 최대 이익에 따라 이익 실현 버튼 3 – 주문 처리: EA에 설정된 핍 수에 따라 포지션의 손절매 수준이 3단계입니다. 4 – 사이드웨이 거래: 사이드웨이 피크 영역에서 매도 주문 오픈 – 사이드웨이 바닥 영역에서 매수 오픈, EA에 설정된 사이드웨이 피크 및 바닥 값 5 – 트레일링 오픈 포지션: 1개 가격 포인트를 추적하고 가격이 해당 지점까지 오르면 매도를 오픈하고 EA의 설정에 따라 핍 수를 줄이며, 가격이 매수 주시 지점까지 오르면 매수를 오픈하고 가격이 설정에 설정된 핍 수로 회복되면 오픈
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
유틸리티
Ultimate Trade Assistant MT5 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 전문 기능을 하나의 인터페이스로 통합. 더 빠르고 안전한 트레이딩을 경험하세요. 리스크 관리, 주문 자동화, 포지션 제어, 시장 분석 을 한 번에 수행할 수 있는 강력한 도구입니다. 초보자부터 전문 트레이더까지 모두에게 적합합니다. 트레이더가 선택하는 이유 원클릭으로 빠른 주문 실행 및 관리 자동 로트 및 리스크 계산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 SL/TP, 숨김 주문 포지션 관리: 부분 청산, 브레이크이븐, 자동 트레일링 스톱 시장 분석: 수요/공급 구역, 변동성, 통화 강도, 세션 상세 통계 및 다중 심볼 지원 Telegram 알림 기능 주요 기능 (66+) 리스크 관리: 자동 로트 계산, 손익비 관리 주문 관리: SL/TP, 트레일링 스톱(11가지 모드), 부분 청산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 및 예약 주문 시장 분석: 변동성, 지지/저항, 세션 인디케이터 통계:
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
지표
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
지표
지정된 시간 프레임의 고가 및 저가를 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 플로팅합니다 여러 바   를 결합할 수 있습니다: 예를 들어, 10일 간의 고가 및 저가를 기반으로 피보나치를 얻을 수 있습니다 나의   #1   도구 : 66+ 기능, 이 지표 포함  |   문의하기  |    MT4 버전 잠재적 반전 레벨을 확인하는 데 도움; 피보나치 레벨에서 형성된 패턴은 더 강한 경향이 있음; 수동   플로팅에   드는   시간   대폭  절약 ; 설정: 기준 고가 및 저가를 계산할 시간 프레임 기준 가격 계산을 위한 기간 수 현재(변동) 바 포함/제외 가능 각 레벨 사용자 정의 또는 비활성화 가능 (0으로 설정하여 끔) 전체 레벨 그룹 비활성화 가능: 메인, 상승 및 하락 확장 별도 선 색상, 스타일 및 두께  레벨 가격 표시 활성화/비활성화 가능 나의   #1   도구 : 66+ 기능, 이 지표 포함  |   문의하기  |    MT4 버전
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
지표
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Inverted Chart EA
Samuele Borella
유틸리티
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
DYJ BoS
Daying Cao
지표
DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다. 구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다. 상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다. BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다. 일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다. 또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다. Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
유틸리티
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
지표
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
지표
ProEngulfing 무료 버전은 QualifiedEngulfing으로, 하루에 하나의 신호로 제한되며 기능이 적습니다. 모든 Koala 제품에 대한 최신 정보를 확인하려면 mql5 커뮤니티에서 Koala Trading Solution 채널에 가입하세요. 가입 링크는 아래와 같습니다: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 이 제품의 MT4 버전은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing 소개 – MT4용 전문가 수준의 Engulf 패턴 지표 정확성을 극대화한 ProEngulfing을 소개합니다. 이 최신 지표는 포렉스 시장에서 신뢰할 수 있는 Engulf 패턴을 식별하고 강조하는 데 중점을 둔 제품입니다. MetaTrader 4에 맞게 개발된 ProEngulfing은 신뢰도 높은 신호를 제공하기 위해
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
유틸리티
크립토닷컴에서 MT5로 Crypto.com websocket에서 Metatrader 5로 라이브 촛대 스트리밍 OHCLV(시가 고가 저가 종가) 실시간 요금 데이터입니다.  트레이더, 분 차트에서 OHLC 데이터가 정확하지 않으면 기술 차트 연구에서 잘못된 분석을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 수동 분석에 도움이 될 수 있는 실시간으로 정확한 데이터를 제공하도록 보장합니다. 내 프로필 https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller에서 내 다른 암호화 제품을 확인할 수 있습니다. 1. OHLCV 데이터 2. 여러 심볼 지원 및 생성 3. 도구 > 옵션 > URL 탭에서 웹 요청 허용에서 언급한 대로 바이낸스 웹 소켓 및 API URL을 추가하고 웹 요청 허용 확인란을 선택해야 합니다. - 웹소켓 URL : stream.crypto.com - API URL : api.crypto.com 4. 차트는 GMT+0 시간대(Crypt
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Half Trend Scanner
Jalitha K Johny
유틸리티
A HalfTrend scanner for MT5 (MetaTrader 5) is a technical analysis tool designed to help traders identify trend reversals and trade opportunities in the market. The HalfTrend indicator itself is based on price movements and a specific algorithm that identifies changes in market direction. Here’s a detailed description of an MT5 HalfTrend scanner: Overview The MT5 HalfTrend scanner is an advanced tool that scans multiple currency pairs or financial instruments for potential trend reversal signals
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
지표
Swing Points Pro v2 – Enhanced Highs and Lows Indicator with Push Notifications Overview : The Swing Points Pro v2 indicator is a powerful and reliable tool designed to help traders identify critical swing highs and lows on their charts. Whether you trade Forex, Stocks, or Crypto, this updated version provides advanced features to enhance your market analysis, with real-time push notifications for key market movements. Key Features : Accurate Swing Identification : Pinpoints major swing highs a
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
지표
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
지표
트렌드 라인 맵 표시기는 트렌드 스크리너 표시기의 애드온입니다. Trend screener(Trend Line Signals)에 의해 생성된 모든 신호에 대한 스캐너로 작동합니다. Trend Screener Indicator 기반의 Trend Line Scanner입니다. Trend Screener Pro 표시기가 없으면 Trend Line Map Pro가 작동하지 않습니다. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . MQL5 블로그에 액세스하여 추세선 지도 표시기의 무료 버전을 다운로드할 수 있습니다. Metatrader Tester 제한 없이 구매하기 전에 사용해 보십시오. : 여기를 클릭하세요 1. 쉽게 얻을 수 있는 이점 통화 및 시간 프레
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
지표
표시기는 가능한 최소 지연으로   다시 칠하지 않고   차트의 고조파 패턴을 보여줍니다. 지표 상단 검색은 가격 분석의 파동 원리를 기반으로 합니다. 고급 설정을 통해 거래 스타일에 대한 매개변수를 선택할 수 있습니다. 양초(막대)가 열릴 때 새로운 패턴이 형성되면 가격 변동의 가능성이 있는 방향의 화살표가 고정되어 변경되지 않습니다. 표시기는 ABCD, Gartley(Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2One, Camel, Triangles, WXY, Fibo, Vibrations와 같은 패턴과 그 종류를 인식합니다. 기본적으로 ABCD 및 Gartley 수치만 설정에 표시됩니다. 많은 추가 구성 가능한 매개변수. 주요 매개변수: ShowUpDnArrows - 가능한 방향 화살표 표시/숨기기 ArrowUpCode - 위쪽 화살표 코드 ArrowDnCode - 아래쪽 화살표 코드 Show old history pattern
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
유틸리티
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Trad
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
유틸리티
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
유틸리티
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
유틸리티
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
유틸리티
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
유틸리티
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. NEW in v2.0: Multi-Symbol Support (Trade Nasdaq, S&P, and Dow from one chart), List-Based Filtering. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Multi-Symbol Control: Manage trades for multiple instruments simultaneously
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
유틸리티
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
유틸리티
MT5용 바이낸스 거래 도구 1. 이 제품은 웹소켓 실시간 차트, 과거 차트, 그리고 MT5 터미널 재시작 시 자동 업데이트 기능을 제공하여 수동 개입 없이 원활하게 작동하여 바이낸스 거래를 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 현물 및 선물 거래, 실시간 차트 및 과거 데이터 제공 차트 기능: 1. 웹소켓(WSS)을 통한 실시간 OHLC 차트 2. API를 통한 과거 데이터 업데이트 3. MT5를 열 때마다 차트에 과거 데이터 자동 업데이트 4. M1부터 MN1까지 모든 시간대 지원 5. 사용 가능한 데이터: 시가 고점, 저점, 종가, 실제 거래량 및 틱 거래량 6. 전략 테스터를 사용하여 암호화폐 데이터를 기반으로 모든 전략을 EA(Expert Advisor)로 백테스트할 수 있습니다. 차트 및 과거 데이터 지침: 1. MT5 옵션에 URL을 추가합니다. 2. 모든 차트에 유틸리티를 로드하고 모드를 라이브로 선택한 후, 거래소(예: 바이낸스 현물)를 선택하고, 최초
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
유틸리티
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
유틸리티
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
유틸리티
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
유틸리티
GLX1 Renko Builder   Expert Advisor (EA) can create the Renko bar charts on any symbol. The Renko charts are generated as real-time custom symbol charts which can be further used for technical analysis with any MT5 compatible indicator.  Find the free   GLX1 Renko Euro   Expert Advisor from here.  https://www.mql5.com/en/market/product/115074 Included Features: Truly responsive Renko Charting on a custom symbol chart Accurate automatic live chart update Ability to attach any MT5 indicator Abi
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
유틸리티
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
유틸리티
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
제작자의 제품 더 보기
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Gatilho Swing 인디케이터 설명서 개요 Gatilho Swing 은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다. 주요 기능 1. 전일 고가 및 저가 라인 전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림 쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트 색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능 2. H1 세션 사각형 각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성 차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능 사용자 정의 가능한 스타일과 색상 3. 상단 및 하단 식별 화살표 하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233) 상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234) 구성 가능한 과거 기간 분석 기반 매개변수 설정 사각형 설정 RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500 RectColor: 사각형 색상 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일반 설명 Digital Clock은 Everton Messias가 개발한 MetaTrader 5 전용 실시간 디지털 시계 표시 인디케이터입니다. 이 도구는 트레이더가 차트를 분석하면서도 중요한 시간 정보를 즉시 확인할 수 있도록 도와줍니다. 외부 프로그램이나 브라우저, 또는 컴퓨터의 시스템 시간을 별도로 확인할 필요 없이, 거래 화면 안에서 모든 시간을 한눈에 볼 수 있도록 설계되었습니다. 특히 세션 변화나 뉴스 발표 시점 등 시간 관리가 중요한 전략을 사용하는 트레이더에게 큰 이점을 제공합니다. 주요 기능: 실시간 표시 – 시·분·초 단위로 정확한 시간 업데이트 완전 사용자 설정 – 색상, 글꼴, 글자 크기를 자유롭게 구성 가능 위치 설정 가능 – 차트 좌측, 우측, 상단, 하단 등 원하는 위치에 배치 1초 단위 자동 갱신 – 지연 없이 최신 시간 표시 유지 모든 MT5 템플릿과 호환 – 다크 모드·라이트 모드 모두 최적화 세션 기반 전략에
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
1. 일반 정보 지표명:   BullBear Display 버전:   1.00 개발자:   [당신의 이름] 회사:   MT5TOOLSLAB 유형:   차트 지표 시장:   외환, 주식, 선물, 암호화폐 2. 설명 BullBear Display   는 실시간으로 다음을 표시하는 시각적 지표입니다: 강세(매수자)의 힘 약세(매도자)의 힘 시장 지배력 (가격을 통제하는 쪽) 이 지표는 차트 왼쪽 상단에 정보를 표시하여 시장 심리를 빠르게 분석할 수 있게 합니다. 3. 설치 BullBear_Display.mq5   파일 저장:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5 재시작 "내비게이터" 창에서 "사용자 지정 지표" 찾기 원하는 차트로 드래그 앤 드롭 4. 입력 매개변수 PeriodBuySell   (기본값: 13): EMA 참조 계산 기간. 낮은 값은 더 민감한 신호를, 높은 값은 더 부드러운 신호를 생성합니다. 5. 신호 해석 지배: 강세:   매수자가 시장을 지배
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
PullbackShit은 5분 타임프레임에서 객관적인 풀백 진입점을 찾는 트레이더를 위해 설계된 지표입니다. 가격과 이동 평균의 상호 작용을 기반으로 차트에 잠재적인 매수 및 매도 지점을 명확한 시각적 화살표로 표시합니다.   주요 기능: 검증된 풀백:   가격이 평균으로 돌아가고 움직임을 확인할 때만 신호 생성. 명확한 시각적 신호:   차트에 녹색(매수) 및 빨간색(매도) 화살표 표시. 노이즈 필터:   연속적인 신호를 피해 신뢰성 향상. M5 전용:   5분 타임프레임에 최적화. 권장 사항:   자산의 추세에 반대되는 신호는 거래하지 않는 것이 좋습니다. 중요한 경고! PullbackShit은 매우 복잡하고 정밀하며 민감한 분석 코드를 기반으로 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발되었으며, 5분 차트에서만 작동합니다. 사용 방법: M5 차트에서만 사용하세요. 인디케이터를 추가한 후에는 시간 프레임을 변경하지 마세요. “신호 설정 수정 허용” 박스는 체크하지 마세요.
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5용 지표 설명 Daily First Hour Lines 는 각 trading 세션의 첫 1시간 봉을 기반으로 지지와 저항 수준을 자동으로 그리는 MetaTrader 5용 혁신적인 기술 지표입니다. 금융 시장에서 거래하는 trader들을 위해 개발된 이 지표는 잠재적인 반전 지점과 trend 연속성을 식별하기 위한 중요한 시각적 참조를 제공합니다. 주요 특징 첫 H1 봉 라인 : 매일 첫 1시간 봉의 high와 low 수준에 점선을 그림 전일 참조 : 전일 high와 low 수준을 포함하는 dashed 라인 직관적인 색상 코딩 : high에는 blue (DodgerBlue) low에는 magenta 자동 정리 : 48시간 이상된 객체를 자동으로 제거하여 chart 정리 상태 유지 일일 업데이트 : 01:00 이후 하루에 한 번 자동 처리 Trader를 위한 이점 지지/저항 식별 : 첫 H1 봉 라인은 중요한 intrad
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
PriceActionCore (MT5) – 순수 가격 행동 지표 - ( 최소 판매 가격 $30 USD. 한 번 결제로 인디케이터를 영구 소유하세요. (Choeso panmae gagyeok $30 USD. Han beon gyeoljero indikeiteoreul yeonggu soyuhaseyo.) ) 작성자: Everton 버전: 1.50 플랫폼: MetaTrader 5 플랫폼에서 설명 보기를 활성화하는 것을 잊지 마세요! (Peullaformsueseo seolmyeong bogireul hwalseonghwahaneun geoseul itji maseyo!) 순수 가격 행동 프로필 깔끔한 차트, 봉만 (지표 없음). 수평선: 지지, 저항, 일일 종가, 전일 고가와 저가. 되돌림, 돌파, 반전을 거래하는 트레이더가 사용. 지표보다 눈을 더 믿는 사람들에게 매우 효율적입니다. (Sunsu gagyeong haengdong peuropil / Kkalkkeum
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일일 변화 지표 - 실시간 시장 변동성 표시 개요 일일 변화 지표는 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 도구로, 차트에서 직접 일일 가격 변동을 실시간으로 모니터링합니다. 이 가볍지만 강력한 지표는 현재 일일 가격 변화를 절대적 포인트와 백분율로 동시에 표시하며, 즉각적인 시장 평가를 위해 Bid 가격선 옆에 편리하게 위치합니다. 주요 특징 실시간 일일 변동: 일일 시가 이후 가격 변화 추적 및 표시 이중 표시 형식: 절대적 포인트 변화와 백분율 변동 동시 표시 Bid 가격 통합: 현재 Bid 가격을 변동 데이터와 함께 표시 스마트 색상 코딩: 양수 변화는 녹색, 음수 변화는 빨간색 유연한 위치 조정: 차트 내 사용자 정의 위치 설정 (기본: 좌측 상단) 자동 일일 재설정: 시장 개장 시 자동 재계산 재표시 없음: 지연 없는 정확한 실시간 데이터 제공
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
BlocoSwingBR 지표 가치 영역 식별기 BlocoSwingBR 는 차트에서 핵심 가격 영역 을 강조하여 빠른 의사결정을 돕습니다. 주요 기능: 동적 사각형 일일 고정 사각형 전일 고저선 스윙 화살표 유연한 설정 트레이더 혜택: 방어 및 공격 구역 식별 스윙 패턴 인식 Price Action 전략 강화 자동 지지/저항 표시 BlocoSwingBR - 고급 그래픽 분석 지표 BlocoSwingBR을 소개합니다. MetaTrader 5용 전문 기술 지표로, 여러 통합 그래픽 도구를 통해 시장 구조에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 주요 기능: •   동적 사각형:   선택한 시간 프레임에서 각 캔들의 범위를 나타내는 사각형을 자동으로 그려 거래 영역을 빠르게 시각화할 수 있습니다. •   고정 일일 사각형:   각 날짜의 최고가와 최저가를 기반으로 고정 사각형을 생성하여 일일 경계에 대한 명확한 시각적 참조를 제공합니다. •
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
BlockOscilationDay – 전문 시장 시각 분석 설명 BlockOscilationDay는 시장 움직임을 명확하고 우아하게 시각 분석하는 정교한 기술 지표입니다. 간결함과 효율성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 깔끔하고 직관적인 인터페이스에 여러 정보 계층을 결합합니다. 주요 특징 다중 시간대 분석 모든 시간대에서 구성 가능한 동적 추세선 전일 중요 수준 시각화 직관적인 색상의 일일 오실레이션 사각형 미니멀리스트 디자인 깔끔하고 복잡하지 않은 시각 인터페이스 쉬운 해석을 위한 신호등 색상 코드(녹색/빨강) 가격 분석을 방해하지 않는 디스크리트 그래픽 요소 스마트 기능성 고점 및 저점 스윙 자동 감지 전일 지지선 및 저항선 시장의 주도적 방향을 나타내는 사각형 전환점을 위한 선택적 화살표 사용자 정의 설정 추세선 유지할 선의 수 사용자 정의 가능한 두께 및 스타일 분석용 특정 시간대 일일 사각형 조정 가능한 표시 기간 사용자 정의 가
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
BlockLongTimeFlexible - 시간 블록 시각화 도구 시장의 시간적 분석을 마스터하세요 BlockLongTimeFlexible은 시간대를 전문적이고 직관적으로 시각화하고 분석해야 하는 트레이더와 분석가를 위한 궁극적인 도구입니다. 차트에서 직접 주기, 계절성 및 시간적 패턴을 강조하는 사용자 정의 가능한 시각적 사각형을 생성하세요. BlockLongTimeFlexible 지표 간편 매뉴얼 이 지표는 무엇을 하나요? 특정 기간을 표시하기 위해 차트에 색상 사각형을 생성합니다. 계절적 패턴, 시장 주기 분석 및 기간 비교에 이상적입니다. 3단계 기본 설정 1. 기간 유형 선택 년/월/주: 시간 단위를 선택합니다. 블록당 단위: 각 사각형이 나타내는 단위 수를 설정합니다(예: 2주). 블록 수: 생성할 사각형 수를 설정합니다. 2. 날짜 정의 (선택 사항) 고정 날짜 사용: 특정 기간에 대해 활성화합니다. 시작/종료 날짜: 첫 번째 블록을 정의합니다. 다음 블록들
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
EssentialLines Indicator v3.00 – 매뉴얼 EssentialLines v3.00은 MetaTrader 5용 지표로, 전일 High, Low, Open, Close, Mid Range를 자동으로 표시합니다. 각 라인은 가시성, 색상, 스타일, 두께를 개별 설정할 수 있습니다. 설치 MT5/MQL5/Indicators 복사 MT5 재시작 차트에 추가 설정 필요한 라인만 활성화 색상, 스타일(SOLID, DASH 등), 두께(1–5 px) 기본 설정: Day Trade, Swing Trade, Minimalist 정보 라인 클릭 시 전일 데이터 표시 60%↑ 강함 40–60% 중립 40%↓ 약함 전략 Breakout, Range, Opening 자동 기능 00:00 업데이트 오래된 라인 제거 로그 기록 문제 안 보임 → 가시성 색상 적용 안됨 → 설정 중복 → 삭제 후 다시 추가 제한 알림 없음 전일 기준 백테스트 없음 요구사항 MT5 종목 히스토리
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Price Movement Mapper B3 - 브라질 주식 시장 전용 지표 기술 설명: Price Movement Mapper B3는 브라질 증권 거래소(B3)에서 거래되는 자산의 기술적 분석을 위해 특별히 개발된 고급 지표입니다. 이 시각적 도구는 색상 블록과 전략적으로 배치된 수직선을 결합한 고유한 그래픽 표현을 통해 일일 가격 변동을 매핑합니다. 주요 특징: 컬러 일일 블록 : 시가/종가 관계의 명확한 시각적 표현 완전한 시간 커버리지 : 00:00부터 23:59까지 블록 그리기 (24시간) 스마트 심지 위치 : B3 거래 세션 중간에 수직선 배치 (~13:30) 참조 라인 : 설명 레이블이 있는 전일 고가 및 저가 경고 시스템 : 과거 데이터 가용성에 대한 알림 B3 전용 기능: 브라질 시장 특성 고려 개발: 특정 B3 거래 시간 (10:00-17:59) 주식 분할 및 역분할 자동 조정 시각적 요소의 정확한 시간적 위치 브라질 자산 거동에 최적화 요구사항: MetaTra
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변