📊 BlocoSwingBR 지표

🔎 가치 영역 식별기

BlocoSwingBR 는 차트에서 핵심 가격 영역을 강조하여 빠른 의사결정을 돕습니다.

✨ 주요 기능:

⚪ 동적 사각형

⚪ 일일 고정 사각형

⚪ 전일 고저선

⚪ 스윙 화살표

⚪ 유연한 설정

🎯 트레이더 혜택:

⚪ 방어 및 공격 구역 식별

⚪ 스윙 패턴 인식

⚪ Price Action 전략 강화

⚪ 자동 지지/저항 표시

BlocoSwingBR - 고급 그래픽 분석 지표

BlocoSwingBR을 소개합니다. MetaTrader 5용 전문 기술 지표로, 여러 통합 그래픽 도구를 통해 시장 구조에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.

주요 기능:

• 동적 사각형: 선택한 시간 프레임에서 각 캔들의 범위를 나타내는 사각형을 자동으로 그려 거래 영역을 빠르게 시각화할 수 있습니다.

• 고정 일일 사각형: 각 날짜의 최고가와 최저가를 기반으로 고정 사각형을 생성하여 일일 경계에 대한 명확한 시각적 참조를 제공합니다.

• 기준선: 전일 최고가 및 최저가 선을 자동으로 그려 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 필수적입니다.

• 스윙 포인트 감지: 직관적인 화살표로 스윙 고점과 저점을 자동으로 식별 및 표시하여 추세 반전 및 지속 분석을 용이하게 합니다.

기술적 특징: