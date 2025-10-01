BlocoSwingBR

📊 BlocoSwingBR 지표

🔎 가치 영역 식별기
BlocoSwingBR 는 차트에서 핵심 가격 영역을 강조하여 빠른 의사결정을 돕습니다.

✨ 주요 기능:
⚪ 동적 사각형
⚪ 일일 고정 사각형
⚪ 전일 고저선
⚪ 스윙 화살표
⚪ 유연한 설정

🎯 트레이더 혜택:
⚪ 방어 및 공격 구역 식별
⚪ 스윙 패턴 인식
⚪ Price Action 전략 강화
⚪ 자동 지지/저항 표시

BlocoSwingBR - 고급 그래픽 분석 지표

BlocoSwingBR을 소개합니다. MetaTrader 5용 전문 기술 지표로, 여러 통합 그래픽 도구를 통해 시장 구조에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.

주요 기능:

 동적 사각형: 선택한 시간 프레임에서 각 캔들의 범위를 나타내는 사각형을 자동으로 그려 거래 영역을 빠르게 시각화할 수 있습니다.

 고정 일일 사각형: 각 날짜의 최고가와 최저가를 기반으로 고정 사각형을 생성하여 일일 경계에 대한 명확한 시각적 참조를 제공합니다.

 기준선: 전일 최고가 및 최저가 선을 자동으로 그려 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 필수적입니다.

 스윙 포인트 감지: 직관적인 화살표로 스윙 고점과 저점을 자동으로 식별 및 표시하여 추세 반전 및 지속 분석을 용이하게 합니다.

기술적 특징:

  • 완전한 사용자 지정 가능 (색상, 두께, 선 스타일)

  • 모든 시간 프레임 및 거래 종목과 호환

  • 구성 그룹별로 구성된 인터페이스

  • 성능 최적화

  • 쉬운 객체 관리를 위한 고유 접두사


추천 제품
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
유틸리티
EA 자동 이익 실현, 자동 매수/매도, 볼륨 관리자, 사이드웨이 거래, 트레일링 오픈 포인트 1 – 자동 매수/매도 오픈 EA는 이익, 손절매, 볼륨 설정에 따라 매수 또는 매도를 자동으로 오픈합니다. 볼륨 관리: 총 주문 수와 고정 크기 2 – 자동 이익 실현: 설정에 따라 최소 이익으로 이익 실현, 최소 및 최대 이익에 따라 이익 실현 버튼 3 – 주문 처리: EA에 설정된 핍 수에 따라 포지션의 손절매 수준이 3단계입니다. 4 – 사이드웨이 거래: 사이드웨이 피크 영역에서 매도 주문 오픈 – 사이드웨이 바닥 영역에서 매수 오픈, EA에 설정된 사이드웨이 피크 및 바닥 값 5 – 트레일링 오픈 포지션: 1개 가격 포인트를 추적하고 가격이 해당 지점까지 오르면 매도를 오픈하고 EA의 설정에 따라 핍 수를 줄이며, 가격이 매수 주시 지점까지 오르면 매수를 오픈하고 가격이 설정에 설정된 핍 수로 회복되면 오픈
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
지표
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
Inverted Chart EA
Samuele Borella
유틸리티
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
유틸리티
크립토닷컴에서 MT5로 Crypto.com websocket에서 Metatrader 5로 라이브 촛대 스트리밍 OHCLV(시가 고가 저가 종가) 실시간 요금 데이터입니다.  트레이더, 분 차트에서 OHLC 데이터가 정확하지 않으면 기술 차트 연구에서 잘못된 분석을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 수동 분석에 도움이 될 수 있는 실시간으로 정확한 데이터를 제공하도록 보장합니다. 내 프로필 https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller에서 내 다른 암호화 제품을 확인할 수 있습니다. 1. OHLCV 데이터 2. 여러 심볼 지원 및 생성 3. 도구 > 옵션 > URL 탭에서 웹 요청 허용에서 언급한 대로 바이낸스 웹 소켓 및 API URL을 추가하고 웹 요청 허용 확인란을 선택해야 합니다. - 웹소켓 URL : stream.crypto.com - API URL : api.crypto.com 4. 차트는 GMT+0 시간대(Crypt
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
유틸리티
TradePad는 수동 및 알고리즘 트레이딩을 위한 도구입니다. 여러 거래 상품에 대한 빠른 거래 작업과 포지션 제어를 위한 간단한 솔루션을 제공합니다. 주의, 이 애플리케이션은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! 데모 계정을 위한 애플리케이션의 평가판과 모든 도구에 대한 설명 애플리케이션 인터페이스는 고해상도 모니터에 맞게 조정되었으며 간단하고 직관적입니다. 편안한 작업을 위해 트레이더에게 다음과 같은 도구 세트가 제공됩니다. 거래 작업 관리, 메인 차트 기간 간 전환, TradePad 상품 간 전환을 위한 핫키 관리자; 포지션을 개설하거나 보류 주문을 설정할 때 하락 위험을 평가하고 잠재적 이익을 계산하기 위한 거래 수준 표시 도구; 여러 거래 심볼을 시각적으로 모니터링하고 알고리즘 트레이딩을 위한 거래 신호를 수신하기 위한 MultiCharts 도구. 편의를 위해 거래 쌍 세트를 구성하여 여러 시간대의 가격을 모니터링하고 다중 통화 거래를 수행할 수 있습니다. 확장된 HTML
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
유틸리티
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
PriceMovementMapper는 가격 행동에 대한 독특한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 혁신합니다. MT5용 이 혁신적인 지표는 동적 블록을 생성하여 일일 시가/종가 범위를 지능형 수직선으로 매핑하고 가격 극한값을 보여줍니다. 기존 도구와 달리 색상으로 구분된 사각형과 직관적인 연결선을 통해 시장 구조, 추세 강도 및 주요 지지/저항 수준을 선명하게 시각화합니다. 각 거래일은 시가에서 종가까지 가격의 전체 여정을 보여주는 독특한 블록으로 표현되며, 수직 확장은 가격이 시가 및 종가 수준을 얼마나 넘어 이동했는지 보여줍니다. 높은 확률의 거래 기회 식별에서 우위를 찾는 스윙 트레이더, 기술 분석가 및 가격 행동 애호가에게 이상적입니다. 이 지표는 모든 금융 상품 및 일간 이하의 모든 타임프레임에서 작동하며, 사용자 정의 가능한 색상, 스타일 및 채우기 옵션을 통해 시장 움직임에 대한 비교할 수 없는 명확성과 맞춤형 거래 경험을 제공합니다. PriceMovementMapper
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
유틸리티
Ultimate Trade Assistant MT5 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 전문 기능을 하나의 인터페이스로 통합. 더 빠르고 안전한 트레이딩을 경험하세요. 리스크 관리, 주문 자동화, 포지션 제어, 시장 분석 을 한 번에 수행할 수 있는 강력한 도구입니다. 초보자부터 전문 트레이더까지 모두에게 적합합니다. 트레이더가 선택하는 이유 원클릭으로 빠른 주문 실행 및 관리 자동 로트 및 리스크 계산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 SL/TP, 숨김 주문 포지션 관리: 부분 청산, 브레이크이븐, 자동 트레일링 스톱 시장 분석: 수요/공급 구역, 변동성, 통화 강도, 세션 상세 통계 및 다중 심볼 지원 Telegram 알림 기능 주요 기능 (66+) 리스크 관리: 자동 로트 계산, 손익비 관리 주문 관리: SL/TP, 트레일링 스톱(11가지 모드), 부분 청산 스마트 주문: 그리드, OCO, 가상 및 예약 주문 시장 분석: 변동성, 지지/저항, 세션 인디케이터 통계:
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
유틸리티
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
유틸리티
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
지표
지정된 시간 프레임의 고가 및 저가를 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 플로팅합니다 여러 바   를 결합할 수 있습니다: 예를 들어, 10일 간의 고가 및 저가를 기반으로 피보나치를 얻을 수 있습니다 나의   #1   도구 : 66+ 기능, 이 지표 포함  |   문의하기  |    MT4 버전 잠재적 반전 레벨을 확인하는 데 도움; 피보나치 레벨에서 형성된 패턴은 더 강한 경향이 있음; 수동   플로팅에   드는   시간   대폭  절약 ; 설정: 기준 고가 및 저가를 계산할 시간 프레임 기준 가격 계산을 위한 기간 수 현재(변동) 바 포함/제외 가능 각 레벨 사용자 정의 또는 비활성화 가능 (0으로 설정하여 끔) 전체 레벨 그룹 비활성화 가능: 메인, 상승 및 하락 확장 별도 선 색상, 스타일 및 두께  레벨 가격 표시 활성화/비활성화 가능 나의   #1   도구 : 66+ 기능, 이 지표 포함  |   문의하기  |    MT4 버전
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
지표
ProEngulfing 무료 버전은 QualifiedEngulfing으로, 하루에 하나의 신호로 제한되며 기능이 적습니다. 모든 Koala 제품에 대한 최신 정보를 확인하려면 mql5 커뮤니티에서 Koala Trading Solution 채널에 가입하세요. 가입 링크는 아래와 같습니다: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 이 제품의 MT4 버전은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing 소개 – MT4용 전문가 수준의 Engulf 패턴 지표 정확성을 극대화한 ProEngulfing을 소개합니다. 이 최신 지표는 포렉스 시장에서 신뢰할 수 있는 Engulf 패턴을 식별하고 강조하는 데 중점을 둔 제품입니다. MetaTrader 4에 맞게 개발된 ProEngulfing은 신뢰도 높은 신호를 제공하기 위해
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
지표
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
지표
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
유틸리티
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다. 또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다. Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
지표
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
지표
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
유틸리티
MT5 to Discord Signal Provider 는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다. 귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ Telegram 버전 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드 를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다. 주요 기능 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다. 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
유틸리티
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
유틸리티
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
유틸리티
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
AlgoRadar
Stephen J Martret
유틸리티
ALGORADAR - REAL-TIME TRADE ANALYTICS The Most Powerful On-Chart Performance Analyzer for MetaTrader 5 NO EXTERNAL SOFTWARE. NO DIGGING THROUGH FILES. LIVE STATS RIGHT ON YOUR CHART. Unlike other portfolio analyzers that force you to run standalone apps or hunt through MT5 folders for reports, AlgoRadar displays your complete trading performance directly on your charts in real-time. ANALYZE & RANK ALL YOUR EAs ON ONE CHART! Running multiple Expert Advisors? Which one is actually your BEST perfor
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
유틸리티
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat.  Easy to customize message.  Support custom message for all languages Support full Emoji.  Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID    - input your Telegram   user ID,   group /   channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
제작자의 제품 더 보기
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Gatilho Swing 인디케이터 설명서 개요 Gatilho Swing 은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다. 주요 기능 1. 전일 고가 및 저가 라인 전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림 쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트 색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능 2. H1 세션 사각형 각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성 차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능 사용자 정의 가능한 스타일과 색상 3. 상단 및 하단 식별 화살표 하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233) 상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234) 구성 가능한 과거 기간 분석 기반 매개변수 설정 사각형 설정 RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500 RectColor: 사각형 색상 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일반 설명 Digital Clock은 Everton Messias가 개발한 MetaTrader 5 전용 실시간 디지털 시계 표시 인디케이터입니다. 이 도구는 트레이더가 차트를 분석하면서도 중요한 시간 정보를 즉시 확인할 수 있도록 도와줍니다. 외부 프로그램이나 브라우저, 또는 컴퓨터의 시스템 시간을 별도로 확인할 필요 없이, 거래 화면 안에서 모든 시간을 한눈에 볼 수 있도록 설계되었습니다. 특히 세션 변화나 뉴스 발표 시점 등 시간 관리가 중요한 전략을 사용하는 트레이더에게 큰 이점을 제공합니다. 주요 기능: 실시간 표시 – 시·분·초 단위로 정확한 시간 업데이트 완전 사용자 설정 – 색상, 글꼴, 글자 크기를 자유롭게 구성 가능 위치 설정 가능 – 차트 좌측, 우측, 상단, 하단 등 원하는 위치에 배치 1초 단위 자동 갱신 – 지연 없이 최신 시간 표시 유지 모든 MT5 템플릿과 호환 – 다크 모드·라이트 모드 모두 최적화 세션 기반 전략에
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
1. 일반 정보 지표명:   BullBear Display 버전:   1.00 개발자:   [당신의 이름] 회사:   MT5TOOLSLAB 유형:   차트 지표 시장:   외환, 주식, 선물, 암호화폐 2. 설명 BullBear Display   는 실시간으로 다음을 표시하는 시각적 지표입니다: 강세(매수자)의 힘 약세(매도자)의 힘 시장 지배력 (가격을 통제하는 쪽) 이 지표는 차트 왼쪽 상단에 정보를 표시하여 시장 심리를 빠르게 분석할 수 있게 합니다. 3. 설치 BullBear_Display.mq5   파일 저장:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5 재시작 "내비게이터" 창에서 "사용자 지정 지표" 찾기 원하는 차트로 드래그 앤 드롭 4. 입력 매개변수 PeriodBuySell   (기본값: 13): EMA 참조 계산 기간. 낮은 값은 더 민감한 신호를, 높은 값은 더 부드러운 신호를 생성합니다. 5. 신호 해석 지배: 강세:   매수자가 시장을 지배
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
PullbackShit은 5분 타임프레임에서 객관적인 풀백 진입점을 찾는 트레이더를 위해 설계된 지표입니다. 가격과 이동 평균의 상호 작용을 기반으로 차트에 잠재적인 매수 및 매도 지점을 명확한 시각적 화살표로 표시합니다.   주요 기능: 검증된 풀백:   가격이 평균으로 돌아가고 움직임을 확인할 때만 신호 생성. 명확한 시각적 신호:   차트에 녹색(매수) 및 빨간색(매도) 화살표 표시. 노이즈 필터:   연속적인 신호를 피해 신뢰성 향상. M5 전용:   5분 타임프레임에 최적화. 권장 사항:   자산의 추세에 반대되는 신호는 거래하지 않는 것이 좋습니다. 중요한 경고! PullbackShit은 매우 복잡하고 정밀하며 민감한 분석 코드를 기반으로 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발되었으며, 5분 차트에서만 작동합니다. 사용 방법: M5 차트에서만 사용하세요. 인디케이터를 추가한 후에는 시간 프레임을 변경하지 마세요. “신호 설정 수정 허용” 박스는 체크하지 마세요.
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5용 지표 설명 Daily First Hour Lines 는 각 trading 세션의 첫 1시간 봉을 기반으로 지지와 저항 수준을 자동으로 그리는 MetaTrader 5용 혁신적인 기술 지표입니다. 금융 시장에서 거래하는 trader들을 위해 개발된 이 지표는 잠재적인 반전 지점과 trend 연속성을 식별하기 위한 중요한 시각적 참조를 제공합니다. 주요 특징 첫 H1 봉 라인 : 매일 첫 1시간 봉의 high와 low 수준에 점선을 그림 전일 참조 : 전일 high와 low 수준을 포함하는 dashed 라인 직관적인 색상 코딩 : high에는 blue (DodgerBlue) low에는 magenta 자동 정리 : 48시간 이상된 객체를 자동으로 제거하여 chart 정리 상태 유지 일일 업데이트 : 01:00 이후 하루에 한 번 자동 처리 Trader를 위한 이점 지지/저항 식별 : 첫 H1 봉 라인은 중요한 intrad
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
PriceActionCore (MT5) – 순수 가격 행동 지표 - ( 최소 판매 가격 $30 USD. 한 번 결제로 인디케이터를 영구 소유하세요. (Choeso panmae gagyeok $30 USD. Han beon gyeoljero indikeiteoreul yeonggu soyuhaseyo.) ) 작성자: Everton 버전: 1.50 플랫폼: MetaTrader 5 플랫폼에서 설명 보기를 활성화하는 것을 잊지 마세요! (Peullaformsueseo seolmyeong bogireul hwalseonghwahaneun geoseul itji maseyo!) 순수 가격 행동 프로필 깔끔한 차트, 봉만 (지표 없음). 수평선: 지지, 저항, 일일 종가, 전일 고가와 저가. 되돌림, 돌파, 반전을 거래하는 트레이더가 사용. 지표보다 눈을 더 믿는 사람들에게 매우 효율적입니다. (Sunsu gagyeong haengdong peuropil / Kkalkkeum
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일일 변화 지표 - 실시간 시장 변동성 표시 개요 일일 변화 지표는 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 도구로, 차트에서 직접 일일 가격 변동을 실시간으로 모니터링합니다. 이 가볍지만 강력한 지표는 현재 일일 가격 변화를 절대적 포인트와 백분율로 동시에 표시하며, 즉각적인 시장 평가를 위해 Bid 가격선 옆에 편리하게 위치합니다. 주요 특징 실시간 일일 변동: 일일 시가 이후 가격 변화 추적 및 표시 이중 표시 형식: 절대적 포인트 변화와 백분율 변동 동시 표시 Bid 가격 통합: 현재 Bid 가격을 변동 데이터와 함께 표시 스마트 색상 코딩: 양수 변화는 녹색, 음수 변화는 빨간색 유연한 위치 조정: 차트 내 사용자 정의 위치 설정 (기본: 좌측 상단) 자동 일일 재설정: 시장 개장 시 자동 재계산 재표시 없음: 지연 없는 정확한 실시간 데이터 제공
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
BlockOscilationDay – 전문 시장 시각 분석 설명 BlockOscilationDay는 시장 움직임을 명확하고 우아하게 시각 분석하는 정교한 기술 지표입니다. 간결함과 효율성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 깔끔하고 직관적인 인터페이스에 여러 정보 계층을 결합합니다. 주요 특징 다중 시간대 분석 모든 시간대에서 구성 가능한 동적 추세선 전일 중요 수준 시각화 직관적인 색상의 일일 오실레이션 사각형 미니멀리스트 디자인 깔끔하고 복잡하지 않은 시각 인터페이스 쉬운 해석을 위한 신호등 색상 코드(녹색/빨강) 가격 분석을 방해하지 않는 디스크리트 그래픽 요소 스마트 기능성 고점 및 저점 스윙 자동 감지 전일 지지선 및 저항선 시장의 주도적 방향을 나타내는 사각형 전환점을 위한 선택적 화살표 사용자 정의 설정 추세선 유지할 선의 수 사용자 정의 가능한 두께 및 스타일 분석용 특정 시간대 일일 사각형 조정 가능한 표시 기간 사용자 정의 가
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
BlockLongTimeFlexible - 시간 블록 시각화 도구 시장의 시간적 분석을 마스터하세요 BlockLongTimeFlexible은 시간대를 전문적이고 직관적으로 시각화하고 분석해야 하는 트레이더와 분석가를 위한 궁극적인 도구입니다. 차트에서 직접 주기, 계절성 및 시간적 패턴을 강조하는 사용자 정의 가능한 시각적 사각형을 생성하세요. BlockLongTimeFlexible 지표 간편 매뉴얼 이 지표는 무엇을 하나요? 특정 기간을 표시하기 위해 차트에 색상 사각형을 생성합니다. 계절적 패턴, 시장 주기 분석 및 기간 비교에 이상적입니다. 3단계 기본 설정 1. 기간 유형 선택 년/월/주: 시간 단위를 선택합니다. 블록당 단위: 각 사각형이 나타내는 단위 수를 설정합니다(예: 2주). 블록 수: 생성할 사각형 수를 설정합니다. 2. 날짜 정의 (선택 사항) 고정 날짜 사용: 특정 기간에 대해 활성화합니다. 시작/종료 날짜: 첫 번째 블록을 정의합니다. 다음 블록들
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
EssentialLines Indicator v3.00 – 매뉴얼 EssentialLines v3.00은 MetaTrader 5용 지표로, 전일 High, Low, Open, Close, Mid Range를 자동으로 표시합니다. 각 라인은 가시성, 색상, 스타일, 두께를 개별 설정할 수 있습니다. 설치 MT5/MQL5/Indicators 복사 MT5 재시작 차트에 추가 설정 필요한 라인만 활성화 색상, 스타일(SOLID, DASH 등), 두께(1–5 px) 기본 설정: Day Trade, Swing Trade, Minimalist 정보 라인 클릭 시 전일 데이터 표시 60%↑ 강함 40–60% 중립 40%↓ 약함 전략 Breakout, Range, Opening 자동 기능 00:00 업데이트 오래된 라인 제거 로그 기록 문제 안 보임 → 가시성 색상 적용 안됨 → 설정 중복 → 삭제 후 다시 추가 제한 알림 없음 전일 기준 백테스트 없음 요구사항 MT5 종목 히스토리
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
PriceMovementMapper는 가격 행동에 대한 독특한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 혁신합니다. MT5용 이 혁신적인 지표는 동적 블록을 생성하여 일일 시가/종가 범위를 지능형 수직선으로 매핑하고 가격 극한값을 보여줍니다. 기존 도구와 달리 색상으로 구분된 사각형과 직관적인 연결선을 통해 시장 구조, 추세 강도 및 주요 지지/저항 수준을 선명하게 시각화합니다. 각 거래일은 시가에서 종가까지 가격의 전체 여정을 보여주는 독특한 블록으로 표현되며, 수직 확장은 가격이 시가 및 종가 수준을 얼마나 넘어 이동했는지 보여줍니다. 높은 확률의 거래 기회 식별에서 우위를 찾는 스윙 트레이더, 기술 분석가 및 가격 행동 애호가에게 이상적입니다. 이 지표는 모든 금융 상품 및 일간 이하의 모든 타임프레임에서 작동하며, 사용자 정의 가능한 색상, 스타일 및 채우기 옵션을 통해 시장 움직임에 대한 비교할 수 없는 명확성과 맞춤형 거래 경험을 제공합니다. PriceMovementMapper
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Price Movement Mapper B3 - 브라질 주식 시장 전용 지표 기술 설명: Price Movement Mapper B3는 브라질 증권 거래소(B3)에서 거래되는 자산의 기술적 분석을 위해 특별히 개발된 고급 지표입니다. 이 시각적 도구는 색상 블록과 전략적으로 배치된 수직선을 결합한 고유한 그래픽 표현을 통해 일일 가격 변동을 매핑합니다. 주요 특징: 컬러 일일 블록 : 시가/종가 관계의 명확한 시각적 표현 완전한 시간 커버리지 : 00:00부터 23:59까지 블록 그리기 (24시간) 스마트 심지 위치 : B3 거래 세션 중간에 수직선 배치 (~13:30) 참조 라인 : 설명 레이블이 있는 전일 고가 및 저가 경고 시스템 : 과거 데이터 가용성에 대한 알림 B3 전용 기능: 브라질 시장 특성 고려 개발: 특정 B3 거래 시간 (10:00-17:59) 주식 분할 및 역분할 자동 조정 시각적 요소의 정확한 시간적 위치 브라질 자산 거동에 최적화 요구사항: MetaTra
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변