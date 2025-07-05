Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능

개요

Custom Alerts AIO는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다.

1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요?

추가 라이선스가 필요 없습니다

• 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다.

• 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로

• Forex, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다.

• 종목명을 입력할 필요 없이, 속성에서 자산군만 선택하면 됩니다. 최적화된 효율성

• 템플릿이나 복잡한 설정 없이 간편하게 실행.

• VPS 또는 별도 차트에서 백그라운드로 실행하면 24시간 자동 모니터링이 가능합니다.

2. 설치 및 사용법

간단한 시작

• MetaTrader 플랫폼에서 Custom Alerts AIO를 차트에 로드하세요.

• 모든 구성 요소가 자동 활성화되어 즉시 사용 가능합니다.

• 실시간 거래량 데이터를 받으려면, 무료 도구 SI Connect 설치가 필요합니다. 자세한 내용은 FX Volume FAQ 2번 항목을 참고하세요. 자산군 선택

• 설정에서 Forex, 금, 지수, 암호화폐 등 모니터링할 자산군을 선택하세요.

• 주식은 추가 심볼로 수동 입력 가능하며, 선택적으로 사용할 수 있습니다. 유연한 알림 설정

• 거래량 급등, 통화 강도 임계값, 극단적 변동 등 다양한 조건을 자유롭게 설정 가능.

• 외부 인디케이터 없이도 모든 계산이 내부에서 수행됩니다.

3. 활용 예시

다중 시장 트레이더

• EURUSD, Gold, DAX, BTC 등 다양한 종목을 한 차트에서 모니터링하세요. 전략 기반 알림

• 거래 전략에 따라 맞춤형 조건 설정이 가능하며, 복합 신호도 활용할 수 있습니다. 이동 중에도 시장과 연결

• 터미널을 벗어나 있어도 실시간 알림을 받아 중요한 기회를 놓치지 마세요.

4. 핵심 요약

• 추가 라이선스 불필요 – 모든 지표 내장 • 차트 그래픽 없이 작동 – 리소스 효율적 • 모든 주요 시장 지원, 주식은 선택 사항 • 설정 없이 즉시 작동 • 모든 알림 옵션은 Custom Alerts FAQ에 상세 설명 및 이미지 포함

차트 시각화가 필요하신가요?

그렇다면 Custom Alerts의 일반 버전을 이용해 보세요:

5. 리소스 & 지원

FAQ: 모든 알림 유형과 설정 옵션은 다음에서 확인할 수 있습니다:

Custom Alerts FAQ 커뮤니티: 저희 거래자 그룹에 가입하여 전략을 공유하고 도움을 받아보세요. 지원: 설치나 전략 설정에 어려움이 있다면 언제든지 문의주세요. 최적화를 도와드립니다.

이제 간편한 시장 감시를 시작할 준비가 되셨나요?

지금 Custom Alerts AIO를 설치하고 단 하나의 차트로 모든 시장을 실시간으로 모니터링하세요 – 추가 설정 없이, 즉시 사용 가능합니다.

Best regards,

Daniel & Alain