



GVolt는 변동성이 높은 XAUUSD 시장에서 안정성, 정밀성, 그리고 지능적인 주문 처리가 필요한 트레이더를 위해 설계된 고급 금 거래 전문가 자문(EA)입니다. 비마팅게일 그리드 아키텍처를 기반으로 구축된 GVolt는 빈번한 거래 활동과 독립적인 전략 실행을 유지하면서도 변동성에 대한 통제되고 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

이 EA는 단 하나의 목적을 가지고 개발되었습니다. 금의 변동성을 해석하고 관리하여 시장 움직임을 더욱 원활하고 관리하기 쉽게 만드는 것입니다. 내부 아키텍처는 장기적인 방향성 기회와 단기적인 일중 움직임을 모두 포착하도록 설계되었으며, 동시에 마틴게일 기법을 통해 랏 규모를 늘리지 않고도 엄격한 그리드 구조를 유지합니다.





구매 후 즉시 개인 메시지를 보내 설정 파일과 지침을 받아보세요.

GVolt 신호 2: 여기를 클릭하세요

5회 판매 후, 가격은 $100씩 인상되며, 최종 가격은 $1,800입니다.





주요 하이라이트

2개의 EA를 하나로 – 독립적인 전략 엔진

GVolt는 동일한 구조로 두 개의 완전히 독립적인 거래 시스템을 결합합니다.

추세 추종 엔진 - 광범위한 방향의 흐름을 감지하고 그에 따라 포지션을 조정합니다.

스캘핑 엔진 - 추세 내에서 미세 조정과 일중 펄스를 타겟팅합니다.

이 두 계층은 독립적으로 작동하므로 매수 및 매도 로직이 서로 간섭하지 않습니다. 실제로는 다음과 같습니다.

장기 매수 추세는 매수 신호를 계속 받을 수 있습니다.

EA는 되돌림을 동시에 사용하여 반대 움직임을 스캘핑합니다.

결과적으로 추세 EA와 스캘퍼 EA처럼 동시에 그리고 조화롭게 작동하는 전략이 탄생합니다.





비마팅게일 그리드 - 통제되고, 조직되고, 전문적인 위험 설계

GVolt는 마팅게일이나 공격적인 로트 에스컬레이션 없이 고정 로트 그리드 로직을 사용합니다.

이로 인해 다음이 생성됩니다.

구조화된 노출 패턴

예측 가능한 위험 행동

기존 그리드 시스템에 비해 금에 대한 공격성이 훨씬 낮음

내부 신호 엔진이 정확한 입력을 우선시하기 때문에 거래는 다단계 그리드에 의존하는 대신 단일 주문으로 약 90%의 확률로 완료됩니다.





소액 잔액용으로 설계됨 - 권장 최소 예치금: $100

그리드 간격, 신호 정밀도, 주문 관리의 광범위한 최적화를 통해 GVolt는 마이크로 계정에서도 강력한 주문 제어를 유지합니다.

이러한 엔지니어링 접근 방식을 통해 다음이 가능합니다.

고주파 작동

균형 잡힌 노출

Gold EA에서 흔히 나타나는 공격성 없이 부드러운 그리드 진행





고빈도 거래 행동

GVolt는 모든 정상적인 거래 조건에서 모멘텀과 마이크로 되돌림을 모두 포착하여 활발하고 일관된 거래를 수행하도록 설계되었습니다.

EA는 그리드 크기, 신호 빈도 및 위험 노출의 균형을 맞추면서 일일 거래 기회를 극대화하도록 최적화되어 있습니다.





차트 사용자 정의 및 UI 향상

GVolt에는 시각적 삶의 질 향상 기능이 포함되어 있습니다.

조정 가능한 차트 테마

사용자 정의 가능한 색상 프로필

현대적이고 세련된 차트 레이아웃을 선호하는 트레이더를 위한 깔끔한 시각적 오버레이





백테스트 호환성

백테스팅 중 문제가 발생하는 경우:

MetaQuotes 데모 사용

100% 실제 tick으로 테스트 실행





브로커 호환성 참고 사항

GVolt는 Exness와 호환되지 않습니다.





내부 구성: 고급 내부 아키텍처

논마팅게일 그리드 실행

듀얼 독립 엔진 (트렌드 + 스캘퍼)

스마트 되돌림 로직

고빈도 진입 감지

독립적인 매수/매도 로직

내장된 뉴스 보호 기능

차트 테마 맞춤 설정

금 가격 변동성 최적화

다층 안전 필터

지능형 그리드 간격 및 안정성 균형





권장 용도

심볼: XAUUSD

입금: $100부터