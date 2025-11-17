GVolt

4.27

GVolt — 정밀 골드 그리드 엔진(비마팅게일)


GVolt는 변동성이 높은 XAUUSD 시장에서 안정성, 정밀성, 그리고 지능적인 주문 처리가 필요한 트레이더를 위해 설계된 고급 금 거래 전문가 자문(EA)입니다. 비마팅게일 그리드 아키텍처를 기반으로 구축된 GVolt는 빈번한 거래 활동과 독립적인 전략 실행을 유지하면서도 변동성에 대한 통제되고 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

이 EA는 단 하나의 목적을 가지고 개발되었습니다. 금의 변동성을 해석하고 관리하여 시장 움직임을 더욱 원활하고 관리하기 쉽게 만드는 것입니다. 내부 아키텍처는 장기적인 방향성 기회와 단기적인 일중 움직임을 모두 포착하도록 설계되었으며, 동시에 마틴게일 기법을 통해 랏 규모를 늘리지 않고도 엄격한 그리드 구조를 유지합니다.


구매 후 즉시 개인 메시지를 보내 설정 파일과 지침을 받아보세요.


GVolt 신호 2: 여기를 클릭하세요


5회 판매 후, 가격은 $100씩 인상되며, 최종 가격은 $1,800입니다.


주요 하이라이트

2개의 EA를 하나로 – 독립적인 전략 엔진

GVolt는 동일한 구조로 두 개의 완전히 독립적인 거래 시스템을 결합합니다.

  • 추세 추종 엔진 - 광범위한 방향의 흐름을 감지하고 그에 따라 포지션을 조정합니다.

  • 스캘핑 엔진 - 추세 내에서 미세 조정과 일중 펄스를 타겟팅합니다.

이 두 계층은 독립적으로 작동하므로 매수 및 매도 로직이 서로 간섭하지 않습니다. 실제로는 다음과 같습니다.

  • 장기 매수 추세는 매수 신호를 계속 받을 수 있습니다.

  • EA는 되돌림을 동시에 사용하여 반대 움직임을 스캘핑합니다.

  • 결과적으로 추세 EA와 스캘퍼 EA처럼 동시에 그리고 조화롭게 작동하는 전략이 탄생합니다.


비마팅게일 그리드 - 통제되고, 조직되고, 전문적인 위험 설계

GVolt는 마팅게일이나 공격적인 로트 에스컬레이션 없이 고정 로트 그리드 로직을 사용합니다.

이로 인해 다음이 생성됩니다.

  • 구조화된 노출 패턴

  • 예측 가능한 위험 행동

  • 기존 그리드 시스템에 비해 금에 대한 공격성이 훨씬 낮음

내부 신호 엔진이 정확한 입력을 우선시하기 때문에 거래는 다단계 그리드에 의존하는 대신 단일 주문으로 약 90%의 확률로 완료됩니다.


소액 잔액용으로 설계됨 - 권장 최소 예치금: $100

그리드 간격, 신호 정밀도, 주문 관리의 광범위한 최적화를 통해 GVolt는 마이크로 계정에서도 강력한 주문 제어를 유지합니다.

이러한 엔지니어링 접근 방식을 통해 다음이 가능합니다.

  • 고주파 작동

  • 균형 잡힌 노출

  • Gold EA에서 흔히 나타나는 공격성 없이 부드러운 그리드 진행


고빈도 거래 행동

GVolt는 모든 정상적인 거래 조건에서 모멘텀과 마이크로 되돌림을 모두 포착하여 활발하고 일관된 거래를 수행하도록 설계되었습니다.

EA는 그리드 크기, 신호 빈도 및 위험 노출의 균형을 맞추면서 일일 거래 기회를 극대화하도록 최적화되어 있습니다.


차트 사용자 정의 및 UI 향상

GVolt에는 시각적 삶의 질 향상 기능이 포함되어 있습니다.

  • 조정 가능한 차트 테마

  • 사용자 정의 가능한 색상 프로필

  • 현대적이고 세련된 차트 레이아웃을 선호하는 트레이더를 위한 깔끔한 시각적 오버레이


백테스트 호환성

백테스팅 중 문제가 발생하는 경우:

  • MetaQuotes 데모 사용

  • 100% 실제 tick으로 테스트 실행


브로커 호환성 참고 사항

GVolt는 Exness와 호환되지 않습니다.


내부 구성: 고급 내부 아키텍처

  • 논마팅게일 그리드 실행

  • 듀얼 독립 엔진 (트렌드 + 스캘퍼)

  • 스마트 되돌림 로직

  • 고빈도 진입 감지

  • 독립적인 매수/매도 로직

  • 내장된 뉴스 보호 기능

  • 차트 테마 맞춤 설정

  • 금 가격 변동성 최적화

  • 다층 안전 필터

  • 지능형 그리드 간격 및 안정성 균형


권장 용도

  • 심볼: XAUUSD

  • 입금: $100부터

  • 기간: M30 백테스트
  • 권장 레버리지: 최소 1:300, 더 많이 권장
  • VPS: VPS 사용 가능하지만 필수는 아님

리뷰 11
yangwenchao
22
yangwenchao 2025.12.28 14:28 
 

I bought and used it for a month, and the income is stable, which is quite satisfactory. Thanks to GVolt.

Marco Scherer
1805
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
44
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

yangwenchao
22
yangwenchao 2025.12.28 14:28 
 

I bought and used it for a month, and the income is stable, which is quite satisfactory. Thanks to GVolt.

Marco Scherer
1805
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
44
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
417
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
64
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4612
개발자의 답변 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
125
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4612
개발자의 답변 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
809
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

리뷰 답변