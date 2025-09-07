계층화된 가격 모델이 적용됩니다: 5번째 구매마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 새로운 구매자가 있을수록 다음 가격 수준이 더 가까워져 입장이 더 비싸집니다. 다음 가격 인상이 발생하기 전에 현재 가격으로 SGear를 확보하세요. 이 세일은 시간과 수량이 제한적입니다. 이후에는 정가가 적용됩니다.

SGear – 인공지능이 아닌, 명확한 트렌드 전략

SGear는 상위 추세 흐름에 따라 작동하는 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다.

짧은 반등이나 충동적인 움직임에 휘둘리지 않고, 안정적인 시장 흐름에 집중합니다.

전략은 명확하고 논리적으로 구성된 규칙에 기반하며, 불안정한 장에서는 투기성 진입을 의도적으로 피합니다.

거래 규칙은 간단하고 이해하기 쉽습니다. 진입과 청산은 각 시장 상황에 맞게 정의된 고정 조건을 따릅니다.

특정 조건이 충족될 때만 거래가 실행되므로, 구조적이고 투명한 운영이 가능하며 불필요한 거래 리스크를 줄입니다.

SGear의 핵심 요소 중 하나는 신호의 품질 관리입니다. 알고리즘은 추세가 명확하고 안정된 시장에서만 진입 조건을 충족시키며,

횡보장이나 불안정한 구간은 자동으로 필터링됩니다. 덕분에 진짜 기회에만 집중할 수 있습니다.

AI를 거래 전략에 통합할 수 있을지 철저히 테스트해봤습니다.

하지만 기대와 달리 결과는 실망스러웠습니다. 대부분의 AI 모델은 정확도가 낮고, 시장의 노이즈에 과도하게 반응하며,

실제 시장에서는 장기적으로 신뢰할 수 없는 결정을 내리는 경우가 많았습니다.

따라서 우리는 의도적으로 AI를 사용하지 않기로 결정했습니다.

SGear는 블랙박스 방식이 아닌,

누구나 이해하고 검토할 수 있는 명확한 규칙에 기반한 전략입니다.

모든 거래에는 고정된 스탑로스(Stop Loss)와 테이크프로핏(Take Profit)이 설정됩니다.

어떤 시장 상황에서도 리스크는 항상 통제됩니다.

또한 수익 포지션은 동적 이익 보호 기능으로 관리되어, 강한 움직임을 최대한 활용할 수 있게 합니다.

SGear는 과도한 매매나 스캘핑을 목적으로 하는 시스템이 아닙니다.

효율성에 중점을 두고 있으며, 적은 거래 수로도 명확하고 우수한 진입을 추구합니다.

하루 종일 차트를 볼 수 없는 직장인 트레이더에게도 이상적인 시스템입니다.

항목 SGear 일반 EA / AI 시스템 진입 방향 항상 주요 추세에 따라 거래 추세와 무관한 진입이 많음 신호 품질 엄격한 필터링, 적지만 명확한 신호 잦은 거래, 신호 품질 낮음 투명성 이해 가능한 명확한 규칙 기반 블랙박스 방식, 설명 부족 인공지능 사용하지 않음 (의도적) 불안정하고 예측 불가능한 AI 로직 리스크 관리 고정 SL/TP + 수익 보호 기능 과도한 최적화 또는 고정적 설정 과최적화 히스토리 과적합 회피 과거 데이터에 과도하게 최적화 거래 횟수 선별된 고품질 거래에 집중 많은 거래 – 실효성 부족 시장 적응성 횡보장 감지 시 자동 중단 모든 시장에서 무조건 거래 장기 안정성 지속 가능한 성장 목표 단기 성과 후 장기적 불안정 직장인 트레이더 적합성 예 – 자동으로 조용히 운영됨 잦은 모니터링과 개입 필요

적을수록 좋다: SGear는 항상 거래하지 않습니다. 명확한 신호가 있을 때만 실행되어 자산을 보호하고 과매매를 방지합니다.

불투명한 AI 없음: 모든 진입에는 명확한 이유가 있습니다. 실거래에서 신뢰는 필수입니다.

현실적인 성과: SGear는 백테스트가 아닌 실제 시장을 기준으로 설계되었습니다.

관리 부담 없음: 자동화된 트렌드 기반 로직으로, 매일 수동 개입이 필요 없습니다.

AI 과대광고에 속지 않음: 아직 AI는 실전용으로 완전하지 않습니다. SGear는 검증된 논리에만 의존합니다.

EA는 XAUUSD에서 작동하며, 어떤 브로커와도 사용이 가능합니다. Prop Firm 계정을 사용하는 것도 환영합니다. 시간 프레임은 M30이며, 최소 $50로 시작할 수 있습니다.