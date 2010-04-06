Anti Scalping Trader mk
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 26.12
- アクティベーション: 10
「ANTI SCALPING TRADER EA」は、最新のプライスアクションリサーチに基づいた高度な自動取引システムです！
これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！14種類のSet_filesをご用意しています！D1 timeframe!
テストと取引用のEA Set_filesをダウンロードしてください：
この取引アイデアは、私が独自に発見した全く新しいプライスアクションパターンに基づいています！
「ANTI SCALPING TRADER」は非常に優れた投資です。すべてのSet_filesは数学的にプラスの期待値を持っているため、何年にもわたって効果を発揮します！
EAの特徴：
- EAは14通貨ペアで同時に実行できます。
- 各取引は安定した利益を目指します。これはスキャルピング手法とは全く異なります。
- 多くのスキャルパーのように、手数料を無駄にすることはありません。
- 厳しいスプレッド要件はありません。EAはどの口座でも使用できます。
- システムは危険なグリッド手法を使用していません。
- EAにはデフォルトで複利の資金管理機能が組み込まれています。
- すべての取引にはSLとTPがあり、ブローカーには表示されません。
- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。
- EA設定で補償モードを選択できます。
- 取引ペア：XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。
- 時間枠：D1のみ。
- 動作時間：EAは日足ローソク足の終値でエントリー機会を探します。日足ローソク足形成後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。
取引システムのインストール方法：
- 以下の14種類のチャートを開きます：
XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。
- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。
- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。
- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用します。
- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。