「ANTI SCALPING TRADER EA」は、最新のプライスアクションリサーチに基づいた高度な自動取引システムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！14種類のSet_filesをご用意しています！ D1 timeframe!





テストと取引用のEA Set_filesをダウンロードしてください：





この取引アイデアは、私が独自に発見した全く新しいプライスアクションパターンに基づいています！





「ANTI SCALPING TRADER」は非常に優れた投資です。すべてのSet_filesは数学的にプラスの期待値を持っているため、何年にもわたって効果を発揮します！





EAの特徴：

- EAは14通貨ペアで同時に実行できます。

- 各取引は安定した利益を目指します。これはスキャルピング手法とは全く異なります。

- 多くのスキャルパーのように、手数料を無駄にすることはありません。

- 厳しいスプレッド要件はありません。EAはどの口座でも使用できます。

- システムは危険なグリッド手法を使用していません。

- EAにはデフォルトで複利の資金管理機能が組み込まれています。

- すべての取引にはSLとTPがあり、ブローカーには表示されません。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。

- EA設定で補償モードを選択できます。

- 取引ペア：XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 時間枠：D1のみ。

- 動作時間：EAは日足ローソク足の終値でエントリー機会を探します。日足ローソク足形成後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。





取引システムのインストール方法：

- 以下の14種類のチャートを開きます：

XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。

- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用します。

- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。