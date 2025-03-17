Goldex AI

4.29

Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる

ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット

マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。

価格：開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。

コピー可能数：2

Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。

Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。

このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。

Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない日をフィルタリングし、取引を無効にします。Goldex AIはForexFactoryをデータソースとして使用しています。ライブで取引する場合は有効にし、バックテストに使用する場合は無効にすることをお勧めします。

Goldex AIにはAutoGMTオフセット機能があり、ブローカーのGMTを自動的に検出し、必要な時間に正しく取引を開始します。バックテストでは、パラメータでGMTを手動で設定する必要がありますが、デフォルトではIC Marketsなどと同様に+3（夏時間）に設定されています。

Goldex AI - スマートトレンドフィルターは、まさにその瞬間に金の取引に最適なトレンドを検出し、偽のシグナルをフィルタリングし、できるだけ多くのマイナス取引を回避します。これにより、取引回数が減るため、利益は減るかもしれませんが、勝つ確率は高まります。常にトレンドフィルターを使用することをお勧めします。

GoldexのAIは、AIライブラリを使用して作成したPythonプログラムです。つまり、MT4からデータをエクスポートし、PythonでScikit-learnというライブラリを使ってモデルを学習させ、ブリッジ（ZeroMQやファイルなど）を使ってEAが予測に基づいて動作するようにしました。

注：Goldex AIは、グリッド、ヘッジ、または口座を焼く可能性のある攻撃的な戦略を使用しません。

画像では、2010年から今日までの15年間のIC Markets（現在最も優れたブローカーの一つ）でのバックテストがご覧いただけますが、よりタイムリーで客観的な結果を得るためには、TDSまたは99.90％の品質のバックテスト・プログラムを使用することをお勧めします。


バックテスト用GMT：

ICMarkets +2 / +3 DST (推奨)

取引開始時間は16:30とする！

FTMO (特別なFTMOセットについては私に連絡してください)

ブローカーが異なる場合は、ご連絡ください。


スペック

シンボル. XAUUSD (GOLD)
タイムフレーム M5
資金 最低 200ドル
ブローカー 任意のブローカー、できればIC Markets
口座タイプ 任意、できればRaw/ECN
レバレッジ レバレッジは1:500以上のみ、それ以下のレバレッジしか使用できない場合は、FTMOとして特別なファイルを私に連絡してください。
VPS 任意のVPS


ご質問はお気軽に https://www.mql5.com/ja/users/mateopp までご連絡ください。
私のプロフィールを追加して、最新のニュースやアップデートをご覧ください！



レビュー 30
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

