Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。

Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。

このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。

Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない日をフィルタリングし、取引を無効にします。Goldex AIはForexFactoryをデータソースとして使用しています。ライブで取引する場合は有効にし、バックテストに使用する場合は無効にすることをお勧めします。

Goldex AIにはAutoGMTオフセット機能があり、ブローカーのGMTを自動的に検出し、必要な時間に正しく取引を開始します。バックテストでは、パラメータでGMTを手動で設定する必要がありますが、デフォルトではIC Marketsなどと同様に+3（夏時間）に設定されています。

Goldex AI - スマートトレンドフィルターは、まさにその瞬間に金の取引に最適なトレンドを検出し、偽のシグナルをフィルタリングし、できるだけ多くのマイナス取引を回避します。これにより、取引回数が減るため、利益は減るかもしれませんが、勝つ確率は高まります。常にトレンドフィルターを使用することをお勧めします。

GoldexのAIは、AIライブラリを使用して作成したPythonプログラムです。つまり、MT4からデータをエクスポートし、PythonでScikit-learnというライブラリを使ってモデルを学習させ、ブリッジ（ZeroMQやファイルなど）を使ってEAが予測に基づいて動作するようにしました。

注：Goldex AIは、グリッド、ヘッジ、または口座を焼く可能性のある攻撃的な戦略を使用しません。

画像では、2010年から今日までの15年間のIC Markets（現在最も優れたブローカーの一つ）でのバックテストがご覧いただけますが、よりタイムリーで客観的な結果を得るためには、TDSまたは99.90％の品質のバックテスト・プログラムを使用することをお勧めします。





バックテスト用GMT：

ICMarkets +2 / +3 DST (推奨)

取引開始時間は16:30とする！

FTMO (特別なFTMOセットについては私に連絡してください)

ブローカーが異なる場合は、ご連絡ください。