Anti Scalping Trader mk

« ANTI SCALPING TRADER EA » est un système de trading automatique avancé, basé sur les dernières analyses de l'action des prix !





Cet Expert Advisor est un outil « paramétrable et sans souci » qui gère tout pour vous ! 14 fichiers de configuration sont disponibles ! D1 timeframe!





Téléchargez les fichiers de configuration de l'EA pour tester et trader :





L'idée de trading repose sur un modèle d'action des prix totalement inédit que j'ai découvert moi-même !





« ANTI SCALPING TRADER » est un excellent investissement : il travaillera pour vous pendant des années, car tous les fichiers de configuration ont une espérance mathématique positive !





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut fonctionner simultanément sur 14 paires.

- Chaque transaction vise un profit intéressant ; il ne s'agit pas d'une approche de scalping.

- Le système n'engendre pas de frais de commission inutiles, contrairement à de nombreux scalpeurs.

- Aucune exigence de spread serré : l'EA est compatible avec tous les comptes.

- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.

- L'EA intègre par défaut une gestion des risques basée sur les intérêts composés.

- Chaque transaction possède un SL et un TP invisibles pour le courtier.

- Le SL et le TP sont dynamiques et s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l'EA.

- Paires de trading : XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Unité de temps : Jour 1 uniquement.

- Heure de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée en fin de journée. Si le système n'a pas placé d'ordres après la formation de la bougie journalière, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.





Installation du système de trading :

- Ouvrez les 14 graphiques suivants :

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Sélectionnez l'unité de temps D1 sur chaque graphique.

- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier de configuration correspondant à l'Expert Advisor sur chaque graphique.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur allumé 24 h/24 et 7 j/7 (ou d'utiliser un VPS).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.