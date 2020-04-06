Anti Scalping Trader mk

"ANTI SCALPING TRADER EA"는 최신 가격 변동 리서치를 기반으로 한 고급 자동 거래 시스템입니다!

"설정 후 잊어버리세요" 전문가 자문 시스템이 모든 거래 작업을 대신 처리해 드립니다! 14개의 세트 파일을 이용하실 수 있습니다! D1 timeframe!

테스트 및 거래를 위해 EA 세트 파일을 다운로드하세요.

이 거래 아이디어는 제가 직접 발견한 완전히 새로운 가격 변동 패턴을 기반으로 합니다!

"ANTI SCALPING TRADER"는 매우 좋은 투자 상품입니다. 모든 세트 파일이 양의 수학적 기대값을 가지기 때문에 수년간 효과가 지속될 것입니다!

EA 기능:
- EA는 14개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다.
- 각 거래는 적정 수준의 수익을 목표로 합니다. 이는 스캘핑 방식이 아닙니다.
- 시스템은 다른 스캘퍼들처럼 수수료에 돈을 낭비하지 않습니다.
- 스프레드 제한 없음 - EA는 모든 계좌에서 사용 가능.
- 시스템은 위험한 그리드 방식을 사용하지 않습니다.
- EA는 기본적으로 복리 자금 관리 기능을 제공합니다.
- 모든 거래에는 브로커가 볼 수 없는 손절매(SL)와 이익실현(TP)이 있습니다.
- 손절매(SL)와 이익실현(TP)은 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.
- 보상 모드는 EA 설정에서 사용할 수 있습니다.
- 거래 통화쌍: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- 기간: D1.
- 운영 시간: EA는 당일 캔들 종가에서 진입 기회를 찾습니다. 당일 캔들 형성 후 시스템이 주문을 설정하지 않았다면, 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다.

거래 시스템 설치 방법:
- 다음 14개 차트를 엽니다:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- 각 차트에서 D1 시간대를 선택합니다.
- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.
- 각 차트에서 EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다.
- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 가동 상태로 두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.

