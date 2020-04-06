Jesko

Jesko EA –

Jesko は、長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。
すでに 実際の口座でテストされており、一貫して 利益性と低リスク を示しています。

今回、ついに一般公開することにしました。

Signal live   ライブアカウントの4ヶ月

 簡単インストール
 すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）
 最低入金額: 100 USD
 24時間365日サポート
 Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！

1,5年前

バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。
表示された場合は、設定を変更する必要があります。
オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します

入力パラメータの説明

基本設定

  • AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。

  • RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。

ロットとリスク管理

  • FixedLotSize – 固定ロットサイズ（デフォルト: 0.01）。

  • MaxDailyTrades – 1日の最大取引回数（デフォルト: 1000）。

  • DailyProfitLimit – 1日の利益目標。この値に達するとEAは取引を停止（デフォルト: 15000.0）。

注文執行設定

  • Limit – 注文距離（pips、デフォルト: 35）。

  • PlaceAtConfirmationCandle – true の場合、確定足の高値/安値で注文を発注。

  • def_MaxSpread – 最大許容スプレッド（デフォルト: 0.8）。

  • PendingOrderExpiryMinutes – 指値注文の有効期限（分、デフォルト: 10）。

  • MyMagicNumber – EAの取引を識別する一意のID（デフォルト: 12345679）。

  • Slippage – 最大許容スリッページ（デフォルト: 3）。

その他情報

  • Author_ – 作者情報 (Instagram: Ebtrade.tk)。

  • Jesko は、初心者からプロのトレーダーまで、安定的で信頼でき、手間のかからない取引ソリューション を求める方に最適です。

     今すぐ Jesko で取引を始め、今後の全ての製品を無料で入手しましょう！

