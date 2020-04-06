Jesko EA –

Jesko は、長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。

すでに 実際の口座でテストされており、一貫して 利益性と低リスク を示しています。

今回、ついに一般公開することにしました。

簡単インストール

すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）

最低入金額: 100 USD

24時間365日サポート

Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！

バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。

表示された場合は、設定を変更する必要があります。

オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します



入力パラメータの説明

基本設定

AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。

RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。

ロットとリスク管理

FixedLotSize – 固定ロットサイズ（デフォルト: 0.01）。

MaxDailyTrades – 1日の最大取引回数（デフォルト: 1000）。

DailyProfitLimit – 1日の利益目標。この値に達するとEAは取引を停止（デフォルト: 15000.0）。

注文執行設定

Limit – 注文距離（pips、デフォルト: 35）。

PlaceAtConfirmationCandle – true の場合、確定足の高値/安値で注文を発注。

def_MaxSpread – 最大許容スプレッド（デフォルト: 0.8）。

PendingOrderExpiryMinutes – 指値注文の有効期限（分、デフォルト: 10）。

MyMagicNumber – EAの取引を識別する一意のID（デフォルト: 12345679）。

Slippage – 最大許容スリッページ（デフォルト: 3）。

その他情報