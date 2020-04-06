Jesko
- エキスパート
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 11 11月 2025
- アクティベーション: 10
Jesko EA –
Jesko は、長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。
すでに 実際の口座でテストされており、一貫して 利益性と低リスク を示しています。
今回、ついに一般公開することにしました。
簡単インストール
すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）
最低入金額: 100 USD
24時間365日サポート
Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！
1,5年前
バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。
表示された場合は、設定を変更する必要があります。
オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します
入力パラメータの説明
基本設定
-
AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。
-
RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。
ロットとリスク管理
-
FixedLotSize – 固定ロットサイズ（デフォルト: 0.01）。
-
MaxDailyTrades – 1日の最大取引回数（デフォルト: 1000）。
-
DailyProfitLimit – 1日の利益目標。この値に達するとEAは取引を停止（デフォルト: 15000.0）。
注文執行設定
-
Limit – 注文距離（pips、デフォルト: 35）。
-
PlaceAtConfirmationCandle – true の場合、確定足の高値/安値で注文を発注。
-
def_MaxSpread – 最大許容スプレッド（デフォルト: 0.8）。
-
PendingOrderExpiryMinutes – 指値注文の有効期限（分、デフォルト: 10）。
-
MyMagicNumber – EAの取引を識別する一意のID（デフォルト: 12345679）。
-
Slippage – 最大許容スリッページ（デフォルト: 3）。
その他情報
-
Author_ – 作者情報 (Instagram: Ebtrade.tk)。
-
Jesko は、初心者からプロのトレーダーまで、安定的で信頼でき、手間のかからない取引ソリューション を求める方に最適です。
今すぐ Jesko で取引を始め、今後の全ての製品を無料で入手しましょう！