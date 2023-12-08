KT Gold Nexus EA MT4

5

KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと

忍耐。規律。時間。

KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。

本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。

多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。

イントロダクション

KT Gold Nexus EAは、ゴールド（XAUUSD）市場のH4時間足向けに専門的に設計された、プラグアンドプレイ型の自動売買システムです。 100％のモデリング品質を持つDukascopyのヒストリカルデータを使用して開発され、さまざまな市場環境において包括的なロバストネステストおよびストレステストが実施されています。

過去の価格データは複数のマーケットレジームに分類され、それぞれの取引アイデアが高性能サーバー上で繰り返し検証されます。すべての環境において一貫性を保つエントリー条件のみが採用されます。 これにより、過度なカーブフィッティングではなく、長期的な安定性と適応力を重視した戦略構築が実現されています。

本EAは、独自開発のセルフラーニングモジュールを活用し、Laguerre、ATR、スムーズRSI、DPO、CCI、AOといった複数のテクニカル指標を統合して、強力なトレーディングロジックを構築します。取引機会が発生すると、ポジションを戦略的に複数の注文へ分割し、それぞれを独立して管理することで、約定効率を最適化し、市場の変化に柔軟に対応します。

設定

  • 通貨ペア：Gold (XAUUSD)
  • 時間足：4時間
  • 最低入金額：$1000
  • 推奨入金額：$2000（高ボラティリティ時の追加安全マージン）
  • 入力設定：デフォルト（特別なsetファイルは不要）
  • ブローカー：制限なし（特別な条件は不要）
  • プロップファーム対応：はい（スイングトレード）

Lot Size Finder を使用して、口座残高および許容ドローダウンに基づいた適切なロットサイズを算出してください。

本EAは、市場環境や構造の変化に対応するため、毎年更新されます。新しいアップデートがリリースされると、MQL5メッセージにて通知されます。更新は必ず週末に行い、旧バージョンのすべての取引が完全にクローズされた後に適用してください。

バックテスト結果は、本EAの潜在能力を完全に反映するものではありません。アルゴリズムは実際のマーケット環境において時間をかけて適応・進化するよう設計されており、特に最新アップデート後の1年間が重要となります。十分な忍耐を持ち、最低でも1年間の実運用期間を設けてください。

特徴

  • グリッド、マーチンゲール、ヘッジ、ナンピンなどの高リスク手法は使用しません。
  • ブローカーの介入やストップ狩りのリスクを軽減するため、内蔵された隠れたストップロスおよびテイクプロフィットを使用します。
  • 特別なsetファイルやカスタム設定は不要で、デフォルト設定は現在の市場環境に最適化されています。
  • 週末ギャップや急激な価格変動リスクを回避するため、すべての取引は金曜日の取引終了前にクローズされます。
  • シンプルで分かりやすい入力設定。

本EAは、グリッドトレード、ヘッジ、マーチンゲールといった高リスク手法を避け、勝ちトレードと負けトレードの両方を取引の自然な一部として受け入れる、規律ある透明性の高いアプローチを採用しています。平均利益が平均損失を上回る状態を維持することで、長期的な口座成長を目指します。


リスク免責事項： すべてのトレーディングにはリスクが伴い、損失は実際の取引の一部です。過去の実績やバックテスト結果は将来の利益を保証するものではありません。 Expert Advisorは事前に定義されたロジックに基づいて動作し、すべての市場状況に対応できるわけではありません。市場環境、ボラティリティ、ブローカー要因によりパフォーマンスは影響を受けます。常に適切なリスク管理と現実的な期待を持って取引してください。

レビュー 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54531
開発者からの返信 Nitin Raj 2025.01.22 21:42
Thank you for your feedback. EA is reaching new highs again :)
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
54531
開発者からの返信 Nitin Raj 2024.11.30 22:24
Thank you for your valuable feedback.
