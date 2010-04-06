Anti Scalping Trader mk
- 专家
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 26.12
“ANTI SCALPING TRADER EA”是一款基于最新价格行为研究的高级自动交易系统！
这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供14个设置文件！D1 timeframe!
下载EA设置文件进行测试和交易：
交易理念基于我自主发现的全新价格行为模式！
“反超短线交易EA”是一项非常不错的投资——它将为您带来多年的收益，因为所有设置文件都具有正的数学期望值！
EA功能：
- EA可同时运行14个货币对。
- 每笔交易都旨在追求可观的利润，绝非超短线交易。
- 系统不会像许多超短线交易者那样浪费资金支付佣金。
- 无严格的点差要求，EA适用于任何账户。
- 系统不使用任何危险的网格交易策略。
- EA默认内置复利资金管理功能。
- 每笔交易都设有止损和止盈，经纪商无法查看。
- 止损和止盈是动态的，默认情况下会根据市场波动进行调整。
- EA设置中提供补偿模式。
- 交易货币对：XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。
- 时间周期：仅限日线（D1）。
- 运行时间：EA 会在日线收盘时寻找入场机会。如果系统在日线收盘后没有下单，则表示图表上没有可用的入场信号。
如何安装交易系统：
- 打开以下 14 个图表：
XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。
- 在每个图表中选择 D1 时间周期。
- 将 EA 添加到每个图表。
- 在每个图表上应用相应的“Set_file”文件。
- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 平台并让电脑 24/7 全天候运行即可（或者使用 VPS 代替电脑）。
这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。