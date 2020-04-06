Sapphire Passive Bolt

Sapphire Passive Boltは、2026年に向けて待望のエキスパートAIです。ついに収益化を実現します。現代の市場に合わせて設計されたこのEAIは、高頻度データ処理と適応型ニューラルネットワークを駆使することで、従来の指標を凌駕し、今日のボラティリティの高い市場環境にも対応します。
真のマルチ通貨インテリジェンス：通貨ペア間で設定をコピーするだけの標準的なボットとは異なり、Sapphireは28以上の主要通貨ペアとマイナー通貨ペアの相関関係を同時に分析します。真の強みがどこにあるのかを特定することで、ノイズにとらわれず、機関投資家の資金フローを確実に捉えることができます。
感情に左右されない執行：人為的ミスによる損失を排除します。午前3時のニュースによる急騰でも、アジア市場の低迷時でも、Sapphireは規律を保ち、マイクロ秒単位の精度で戦略を実行します。
高度なリスク対策：内蔵の「ボラティリティシールド」は、影響力の大きいニュースイベント発生時にエクスポージャーを自動的に調整し、従来の口座を揺るがすスリッページやギャップから資金を保護します。
2026年最適化ロジック：市場に出回っているロボットのほとんどは2018年のロジックに基づいて構築されています。Sapphire Passive Boltは2026年の流動性環境に合わせてアップデートされ、変化する市場サイクルに適応する自己最適化パラメータを備えており、手動での調整を必要とせずに済みます。

EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)

XAUUSD (M30 & M5) 


