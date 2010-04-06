RVI Higher Time Frame MT5 r

Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT5 用)、再描画なし。
.............................................................................................
- MT5 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。
- RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。
- このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。
- HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。
- 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。
- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。

これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
インディケータ
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
インディケータ
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
インディケータ
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
インディケータ
トリプルトレンド指標 Trilliant Trend は、トレンドを早期に検出するために隠された尊敬された指標を組み合わせた高度な外貨指標です。 名前が示唆しているように、それはトレンド指標ですが、ほとんどすべての外貨戦略(すべてを1つに)を取引するために組み込まれており、指標の設定、バンド、ラインを操作しています。 すべてのForex戦略はトリリヤントトレンドを使用して取引することができます。 条件は、形成のろうそくがトリリヤントの上部バンドに触れ、ショッピングシグナルの矢印を与え、販売シグナルの矢印を提供するために下部のバンドを与えるときに満たされます。 中央線(MA)は、形成されたろうそくがそれを横断する条件でシグナル矢を発します。 Trilliant indicator features four great indicators. トリリアント・バンド - TB (main indicator -None Repainting) 相対強度指数 (Advanced RSI ) Trilliant Moving Average - Advanced MA ATR
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
インディケータ
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
インディケータ
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
インディケータ
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
インディケータ
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
インディケータ
HiperCube レンコ キャンドルへようこそ Darwinex Zero 25%割引コード: DWZ2328770MGM このインジケーターは、市場の実際の情報を提供し、それをレンコ キャンドル スタイルに変換します。 定義 レンコ チャートは、価格変動を測定およびプロットする金融チャートの一種で、レンガ (またはバー) を使用して価格の動きを表します。従来のローソク足チャートとは異なり、レンコ チャートは時間ベースの情報を表示せず、価格変動のみに焦点を当てています。 機能: インジケーターを別のウィンドウに表示 キャンドルの色をカスタマイズ キャンドル/レンガのサイズをピップ単位でカスタマイズ Chat gptとAIが開発に使用されました レンコを使用した戦略の例: トレンドを特定 レンコ キャンドルでプルバックとエングルフィングを待つ エントリーする SL エングルフィングの下限 TP リスク リワード 1:2、1:3... これは例であり、基本または新しい戦略になる可能性があることに注意してください。ただし、実際のアカウントで使用する前に試してテストしてください。この情
FREE
Pattern DejaVu
Andriy Konovalov
インディケータ
This indicator predicts the nearest bars of the chart based on the search of up to three best coincided patterns (a sequence of bars of a given length) in the history of the current instrument of the current timeframe. The found patterns are aligned with the current pattern at the   opening price   of the current (last) bar. The predicted bars are bars following immediately for patterns found in history. Pattern search is performed once every time a new bar of the current timeframe opens. The i
Vortex MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
The Vortex Indicator was first presented by Douglas Siepman and Etienne Botes in January 2010 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities. Despite its based on a complex implosion phenomenon, the vortex is quite simple to interpret. A bullish signal is generated when +VI line cross above the -VI line and vice versa. The indicator is mostly used as a confirmation for trend trading strategies. The Vortex was inspired by the work of Viktor Schauberger, who studied the flow of water in tur
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
インディケータ
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
インディケータ
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
インディケータ
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
インディケータ
Moving Average Convergence Divergence（MACD）トレーディング戦略は、勢いとトレンドの方向の変化を特定するために使用される人気のあるテクニカル分析ツールです。 MACDは、26期間の指数移動平均（EMA）から12期間のEMAを引いて計算されます。 MACDの上には、トリガーとして機能する9期間のEMAである「シグナルライン」がプロットされます。 MACDラインがシグナルラインの上にある場合、MACDはブルッシュ領域と見なされ、下にある場合はベア領域と見なされます。トレーダーはこの情報を使用して、潜在的な買いと売りの機会を特定することがよくあります。 MACDは多目的な指標であり、さまざまな方法で使用できます。一般的な使用方法のいくつかは次のとおりです。 クロスオーバー：MACDラインがシグナルラインを上回るときにはブルッシュクロスオーバーが発生し、MACDラインがシグナルラインを下回るときにはベアクロスオーバーが発生します。 ダイバージェンス：MACDが新しい高値をつけている間に基礎となるセキュリティがそうでない場合、ブルッシュダイバージェンスが発
FREE
PD Reversal Patterns
Denis Povtorenko
インディケータ
Технический индикатор "Reversal patterns" является математической интерпретацией классических разворотных паттернов: Pin Bar, Harami и Engulfing. То есть «Разворотного бара», «Харами» и «Поглощения». Данный индикатор позволяет определить момент разворота котировок на основе рыночной динамики и победителя между «быками» и «медведями».  Индикатор отображает момент разворота на локальных максимумах и минимумах графика любого таймфрейма, что позволяет повысить точность сигнала. Также индикатор имеет
Quasimodo QM Pattern
Minh Truong Pham
インディケータ
Introduction One of the patterns in "RTM" is the "QM" pattern, also known as "Quasimodo". Its name is derived from the appearance of "Hunchback of Notre-Dame" from Victor Hugo's novel. It is a type of "Head and Shoulders" pattern.   Formation Method   Upward Trend In an upward trend, the left shoulder is formed, and the price creates a new peak higher than the left shoulder peak . After a decline, it manages to break the previous low and move upward again. We expect the price to
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
インディケータ
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
インディケータ
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
インディケータ
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT5
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
サポート線と抵抗線のプロットにうんざりしていませんか？ サポートレジスタンス は、非常に興味深いひねりを加えてチャート内のサポートとレジスタンスラインを自動検出およびプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。価格レベルは時間とともにテストされ、その重要性が高まるにつれて、ラインは太くなり、暗くなります。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 一晩でテクニカル分析を強化 チャートを閲覧せずに重要な価格レベルを検出 一目ですべての価格レベルの相対的な強さを認識する すべての取引で最大30時間のプロットラインを節約 インジケーターは、すべての価格レベルの年齢を表示します インジケーターは再描画されていません 過去および現在の価格レベルは近接によって崩壊し、現在の市場行動に合わせて調整されます。動作は、必ずしもピークではない場所に線が引かれます。 価格レベルは、時間とともに拒否されるにつれて、より暗く、より広くなります ノイズを避けるために、重要でない価格レベルは定期的にクリアされます カスタマイズ可能な時間枠の
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
インディケータ
次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。     新機能:     価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す     新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します     プッシュ通知アラート     ピップ単位のゾーン幅ラベル     MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。     アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点:     取引から感情を取り除きます。     取引エントリをオブジェクト化します。     確率の高いセットアップで利益を上げましょう。     描画ゾーンから時間を節約します。
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
インディケータ
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
作者のその他のプロダクト
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただければ幸いです。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! Crypto_Forex インジケーター: MT4 用 Heiken Ashi Candles。再描画なし。 - Heiken_Ashi_Candles は、画像にあるように、トレンドライン MA インジケーターとの組み合わせが優れています。 - インジケーター Heiken_Ashi_Candles は、トレンドをより目立たせるための非常に便利な補助インジケーターです。 - ローソク足チャートをより読みやすくし、トレンドを分析しやすくするのに役立ちます。 - 利益のほとんどは、市場がトレンドのときに発生するため、トレンドを正しく予測する必要があります。 - 平均足チャートは、各バーを計算するための式が異なることを除いて、通常のローソク足チャートと同様に構築されています - 平均足は、基本的に動きの平均を取っているため、より滑ら
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「フラクタルトレンドライン」MT4用。 - このインジケーターは、ブレイクアウトを伴うグラフィカル分析を使用するトレーダーに最適です!!! - 「フラクタルトレンドライン」は、グラフィカルな上昇トレンド (紫色) と下降トレンド (赤色) のラインを表示します。 - 上昇トレンドと下降トレンドのラインは、2つの最も近い対応するフラクタルに基づいて構築されます。 - インジケーターには、トレンドラインの色と幅を決定するパラメーターがほとんどありません。 - インジケーターには、ブレイクアウトのモバイルおよびPCアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5 Webサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター スプレッド ディスプレイ、優れた補助取引ツール。 - スプレッド ディスプレイ インジケーターは、接続された Forex ペアの現在のスプレッドを表示します。 - スプレッド ディスプレイの値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター SWAP 表示、優れた補助取引ツール。 - SWAP 表示インジケーターは、それが接続されている Forex ペアのロング トレードとショート トレードの現在の SWAP を表示します。 - SWAP 表示の値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 - トレードを 1 日以上オープンにしておく場合、各トレーダーは SWAP を知っておく必要があります。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」 - インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」は、非常に便利な補助取引ツールです。 - 価格 (価格帯レベル) で到達できる日次、週次、月次の最も可能性の高いレベルを表示します。 - 日次範囲は、日中トレーダーに役立ちます。 - 週次および月次範囲は、スイングおよび長期トレーダー向けです。 - インジケーターは、テイク プロフィット ターゲットを計画したり、ストップ ロスを設定したりするのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT4 用)、再描画なし。 - MT4 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
ダイナミック オシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、MT4 用の効率的な取引ツールです。 - 新世代のオシレーター - 使い方については画像をご覧ください。 - ダイナミック オシレーターには、適応型の売られすぎ/買われすぎゾーンがあります。 - オシレーターは、売られすぎ/買われすぎ領域から正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 緑の線より下、買われすぎの値: 赤の線より上。 - 標準のオシレーターよりもはるかに正確です。適切な時間枠: M30、H1、H4、D1、W1。 - PC とモバイルのアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「 RSI for 8 Symbols 」。再描画なし。 - RSI は、取引で最も人気のあるオシレーターの 1 つです。 - 強い買われすぎゾーン (70 以上) から売りエントリーを取り、強い売られすぎゾーン (30 以下) から買いエントリーを取るのに最適です。 - RSI は、ダイバージェンス検出に非常に役立ちます。 - 「RSI for 8 Symbols」を使用すると、1 つのチャートで最大 8 つの異なるシンボルの RSI 値を制御できます。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーと組み合わせるのにも最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Follow Trend Oscillator」は、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、効率的な取引ツールです。 - ユーザー フレンドリーなインジケーターは、主要なトレンドの方向にスキャルピングする機会を提供します。 - 信号ヒスト部分を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。 - 上昇トレンドの場合はオシレーターの色が緑色、下降トレンドの場合は茶色。 - 売られすぎの値: -30 未満、買われすぎの値: 30 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files v25.11 を使用してください。 - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - EA は 10 ペアで同時に実行する必要があります - 対応する Set_files は、「コメント」セクションにあります。 - この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットは複利計算を自動的に行います - 必要なのは、以下の手順に従って、関連するリスク (デフォルト 2%) で MT4 に
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 インジケーターの使用方法: 1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。 2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
エキスパート
MULTI SNIPER EA は、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。 - システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。 - 取引エントリー感度パラメータを調整可能。 - 週末の取引ギャップを回避。 - 1分単位の高精度な動作時間フィルター。 - スプレッド表示機能搭載。 - ロボットには損益分岐点機能があります。 - 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。 - 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。 - 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。 - スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。 - スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。 - 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。 - エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。 - スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 インジケーターの使用方法: - 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレード
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。 スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。 - MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。 - このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。 - システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。 - スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。 - トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。 - ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。 - シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。 - 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。 - 30 未満の領域 - 売られすぎゾー
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」MT4用。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力です。再描画なし、遅延なし。 - インジケータは、チャート上のインサイドバーとアウトサイドバーパターンを検出します。 - 強気パターン - チャート上の青い矢印信号（画像を参照）。 - 弱気パターン - チャート上の赤い矢印信号（画像を参照）。 - インサイドバー自体の R/R 比率（報酬/リスク）が高い。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
「 SINGLE SNIPER 」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！ 勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！ これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード - 取引は非常に正確です：約85～90%。 - システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。 - 複利メソッドを実装しました。 - エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。 - EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - 週末の取引はありません。 - 1分精度の正確な動作時間フィルター。 - アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。 - 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。 - スプレッド表示が組み込まれています。 - 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 ペアに対して 10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files (v25.11) を使用してください。 この EA は、Adaptive Scalper EA の高度なバージョンです。 Advanced Adaptive Scalper EA の基本的な Adaptive Scalper EA との比較における追加機能: - 追加のスプレッド設定。 - SPREAD 表示。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - Fixed_SL オプション。 両方のバージョンに共通する機能: - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用し
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「Doji Reversal pattern」 - インジケーター「Doji Reversal pattern」は純粋なプライスアクション取引です。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、Doji キャンドルがパターンの中央にあり、最後のキャンドルがブレイクアウト キャンドルであるチャートで Doji Reversal パターンを検出します。 - 強気 Doji Reversal パターン - チャートに青い矢印のシグナル (画像を参照)。 - 弱気 Doji Reversal パターン - チャートに赤い矢印のシグナル (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「Doji Reversal pattern」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA の機能: - スキャルピング テクニック。 - ロールオーバーの影響はありません。 - スワップは関係ありません。 - 週末のギャップは関係ありません。 - EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッド
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。 移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。 - スピードは、移動平均の 1 次導関数です。 - MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。 - MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。 - トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。 - 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 パラメーター (設定は非常に簡単です): 1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。 2) MA の期間 (この M
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA は、MT4 プラットフォーム用の高精度な自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです。 この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 SF Multi Sniper EA は、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files を使用してください。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは関係ありません。 - 週末の取引はありません。 - スキャルピング テクニックを使用した複利法を実装しました。 - システムは、市場のボラティリティに応じて動的 SL を自動的に設定します。 - EA には、自動ロット リスク管理 (デフォルト) と固定ロット オプションがあります。 - 調整可能な取引エントリ感度パラメーター。 - 1 分精度の正確な動作時間フィルター。 - 組み込みの SPREAD 表示。 - ロボットには調整可能なト
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。 - インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。 - インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。 - 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。 - 高度な新しい計算方法が使用されます。 - 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。 - OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 30 未満。 - 買われすぎの値: 70 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。 インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。 使用方法: - プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。 - 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。 - 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」MT4 用。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上の強気の逆ハンマーと弱気のハンギングマンパターンを検出します。 - 強気の逆ハンマー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気のハンギングマン - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルおよび保留中の注文と組み合わせるのに最適です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、 https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller から入手できます。 これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ダイナミックな売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えたフォース インデックス」MT4 用、リペイントなし。 - フォース インデックスは、価格とボリュームのデータを 1 つの値に組み合わせるトップ インジケーターの 1 つです。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーンから売り取引を行い、ダイナミックな売られ過ぎゾーンから買い取引を行うのに最適です。 - このインジケーターは、トレンド方向へのモメンタム取引に最適です。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーン - 黄色の線より上。 - ダイナミックな売られ過ぎゾーン - 青い線より下。 - フォース インデックス自体は、価格を動かすために使用される電力の量を測定する強力なオシレーターです。 - PC およびモバイル アラート付き。 // 優れたトレーディング ロボットとインジケーターは、こちらで入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信