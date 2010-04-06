Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT5 用)、再描画なし。

- MT5 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。

- RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。

- このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。

- HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。

- 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。