MAX AUTO SCALPING EAは、MT4対応の完全自動マルチペア取引システムです。





これは、設定してあとはお任せ、という高品質エキスパートアドバイザーです。すべての取引作業を自動で行います！7つの通貨ペアに対応した7つのSet_filesをご用意しています！





EAの主な機能：

- ローカルサポート/レジスタンスレベルに基づいたスキャルピング取引手法。

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲール法などの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のため、固定のSLが設定されています。

- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストール（以下の簡単な「インストール方法」の手順に従ってください）し、PCを起動したままにしておくか、VPSを使用するだけです。

- 1分単位の高精度な動作時間フィルターを搭載。

- 複利ポジションサイズ計算機能を搭載。

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 時間枠：15分足のみ

- 取引ペア：GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCAD

- 稼働時間：EAは米国セッション終了時とアジアセッション開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。

- リスク管理：1取引あたり2～3%のリスク（設定で変更可能）または固定ロット。

- EAにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- スプレッド・スワップ情報表示機能はチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。





インストール方法：

- システムには、狭スプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。

- GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCADのチャートを開きます。

- 各チャートで15分足を選択します。

- 各チャートにEAをアタッチします。

- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flagがtrueであることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、PC（またはVPS）でMT4を実行したままにしておくことだけです。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合、EAのタイム設定を変更する必要があります。その場合は、私にメッセージを送信してください（ブローカーのタイムゾーンを確認するため）。そのお手伝いをし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（RawスプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。