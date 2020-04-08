Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average MACD戦略

このインジケーターはOscillator of a Moving Averageオシレーター値からMACDを計算し、正確なスキャルピングエントリーポイントを識別します。システムは高速指数移動平均が低速指数移動平均を交差するときにモメンタムシフトを検出し、これらのシグナルをセカンダリシグナルライン平滑化を通じてフィルタリングします。矢印は交差の正確な瞬間にチャートに表示され、緑の矢印はローソク足の下にロングエントリーをマークし、赤い矢印はローソク足の上にショートエントリーをマークします。インジケーターは市場ボラティリティに応じて調整されるATRベースのトレーリングストップ計算を含みます。

動作原理

まず、インジケーターは標準MACDオシレーターからOscillator of a Moving Averageデータを取得します。このOscillator of a Moving Averageデータは2回目のMACD計算の入力となり、二重平滑化されたモメンタム測定を作成します。高速Exponential moving averageが低速Exponential moving averageを上向きに交差しシグナルラインを超えると、ロングシグナルがトリガーされます。高速Exponential moving averageが低速xponential moving averageを下向きに交差しシグナルラインの下に落ちると、ショートシグナルがトリガーされます。ATRコンポーネントは最近の価格ボラティリティを測定し、現在の価格アクションから最適な距離にエントリー矢印を配置します。