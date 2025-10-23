Ashod Scalper, yüksek olasılıklı scalping fırsatlarını belirlemek için Zamana Bölünmüş Hacim analizini hareketli ortalama hesaplamalarıyla birleştiren profesyonel bir işlem göstergesidir. Gösterge, grafiğinizde renkle kodlanmış mumlar görüntüler: yeşil mumlar yükseliş momentumunu işaret eder, kırmızı mumlar düşüş baskısını gösterir ve gri mumlar nötr piyasa koşullarını gösterir. İsteğe bağlı trend yönü katmanı, genel piyasa eğilimini göstererek ek onay sağlar. İşlemciler, işlem tarzlarına uyacak şekilde hacim türünü, dönem ayarlarını ve eşik seviyelerini özelleştirebilir. Yerleşik uyarılar, trend değişikliklerini gerçek zamanlı olarak bildirir. Gösterge tüm zaman dilimlerinde ve döviz çiftlerinde çalışarak hem forex hem de diğer finansal piyasalar için uygundur.

