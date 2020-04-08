包括的な市場分析のために、3つの独立したRSIバンドシステムがチャート上に同時表示されます。各システムは、カスタマイズ可能な期間と閾値を持つRSI値に基づいてサポートとレジスタンスレベルを計算します。

インディケーターは、価格が計算されたバンドを突破する際に矢印マーカーを通じて視覚的なトレーディングシグナルを提供します。ロングシグナルは価格が下部バンドの下にあった後に上に移動した時に現れ、ショートシグナルは価格が上部バンドの上にあった後に下に落ちた時にトリガーされます。

3つのシステムはそれぞれ、異なるRSIの長さ、買われ過ぎと売られ過ぎのレベル、タイムフレームで独立して設定できます。デフォルト設定では51、31、21バーの期間を使用し、異なる市場状況に最適化された変動する閾値レベルを持ちます。

内蔵アラートシステムはバンド突破が発生した際に通知を送信し、同じシグナルに対する重複アラートを防ぎます。色、線の太さ、矢印表示を含むすべての視覚要素は、必要に応じてカスタマイズまたは無効にできます。

このツールはすべてのタイムフレームと取引商品で機能し、トレーダーが単一のインディケーターウィンドウ内で複数のRSI視点を比較することを可能にします。上部と下部バンド間の中線は、トレンド分析のための追加の基準点を提供します。

個別のインディケーターでチャートを煩雑にすることなく、複数のRSI計算からの確認シグナルを求めるトレーダーに最適です。



