Ashod Scalper est un indicateur de trading professionnel qui combine l'analyse du Volume Segmenté dans le Temps avec des calculs de moyennes mobiles pour identifier des opportunités de scalping à haute probabilité. L'indicateur affiche des bougies codées par couleur sur votre graphique : les bougies vertes signalent un momentum haussier, les bougies rouges indiquent une pression baissière et les bougies grises montrent des conditions de marché neutres. Une superposition optionnelle de direction de tendance fournit une confirmation supplémentaire en montrant le biais global du marché. Les traders peuvent personnaliser le type de volume, les paramètres de période et les niveaux de seuil pour correspondre à leur style de trading. Les alertes intégrées notifient les changements de tendance en temps réel. L'indicateur fonctionne sur tous les horizons temporels et paires de devises.