Ashod Scalper

Bandana Arinze Michael Ejike 지표

포괄적인 시장 분석을 위해 세 개의 별도 RSI 밴드 시스템이 차트에 동시에 표시됩니다. 각 시스템은 사용자 정의 가능한 기간과 임계값으로 RSI 값을 기반으로 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 지표는 가격이 계산된 밴드를 돌파할 때 화살표 마커를 통해 시각적 거래 신호를 제공합니다. 롱 신호는 가격이 하위 밴드 아래에 있다가 위로 이동할 때 나타나며, 숏 신호는 가격이 상위 밴드 위에 있다가 아래로 떨어질 때 발동됩니다. 세 시스템 각각은 서로 다른 RSI 길이, 과매수 및 과매도 수준, 시간 프레임으로 독립적으로 구성할 수 있습니다. 기본 설정은 다양한 시장 상황에 최적화된 변동 임계값 수준으로 51, 31, 21 바 기간을 사용합니다. 내장된 경고 시스템은 밴드 돌파가 발생할 때 알림을 보내며, 동일한 신호에 대한 중복 경고를 방지합니다. 색상, 선 굵기, 화살표 표시를 포함한 모든 시각적 요소는 필요에 따라 사용자 정의하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 도구는 모든 시간 프레