Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average MACD 전략
이 인디케이터는 Oscillator of a Moving Average 오실레이터 값에서 MACD를 계산하여 정확한 스캘핑 진입점을 식별합니다. 시스템은 빠른 지수 이동 평균이 느린 지수 이동 평균을 교차할 때 모멘텀 변화를 감지한 다음 2차 신호선 평활화를 통해 이러한 신호를 필터링합니다. 화살표는 교차의 정확한 순간에 차트에 나타나며, 녹색 화살표는 캔들 아래의 롱 진입을 표시하고 빨간색 화살표는 캔들 위의 숏 진입을 표시합니다. 인디케이터에는 시장 변동성에 따라 조정되는 ATR 기반 추적 손절 계산이 포함됩니다.
작동 원리
먼저 인디케이터는 표준 MACD 오실레이터에서 Oscillator of a Moving Average 데이터를 검색합니다. 이 Oscillator of a Moving Average 데이터는 두 번째 MACD 계산의 입력이 되어 이중 평활화된 모멘텀 측정을 생성합니다. 빠른 Exponential moving average가 느린 Exponential moving average를 위로 교차하고 신호선을 초과하면 롱 신호가 트리거됩니다. 빠른 Exponential moving average가 느린 Exponential moving average를 아래로 교차하고 신호선 아래로 떨어지면 숏 신호가 트리거됩니다. ATR 구성 요소는 최근 가격 변동성을 측정하고 현재 가격 움직임으로부터 최적의 거리에 진입 화살표를 배치합니다.