Ashod Scalper è un indicatore di trading professionale che combina l'analisi del Volume Segmentato nel Tempo con calcoli delle medie mobili per identificare opportunità di scalping ad alta probabilità. L'indicatore visualizza candele codificate a colori sul grafico: le candele verdi segnalano momentum rialzista, le candele rosse indicano pressione ribassista e le candele grigie mostrano condizioni di mercato neutrali. Una sovrapposizione opzionale della direzione del trend fornisce conferma aggiuntiva mostrando il bias complessivo del mercato. I trader possono personalizzare il tipo di volume, le impostazioni del periodo e i livelli di soglia per adattarsi al loro stile di trading. Gli avvisi integrati notificano i cambiamenti di tendenza in tempo reale. L'indicatore funziona su tutti i timeframe e coppie di valute, rendendolo adatto per forex e altri mercati finanziari.

